Trgovanje z Boeingom proti Airbusu: Rivalstvo v zraku

Pred nekaj dnevi je nesreča letala boeing 737 max 9 družbe Alaska Airlines, ki na srečo ni bistveno vplivala na zdravje potnikov, izpostavila v glavne novice imena letalskih družb, kot sta Boeing in Airbus, ki sta največji tekmeci v specifično industrijo.

Incident je sprožil razpravo o Boeingovih izdelkih in povzročil padec vrednosti Boeingovih delnic 2 dni zapored. V tem članku bodo trgovci začetniki imeli priložnost izvedeti več o Boeingu in Airbusu, kar bi jim lahko pomagalo pri oblikovanju mnenja o trgovanju s podjetji iz letalske industrije.

Kabinska plošča Alaska Airlines 737 Max 9 povzroči upad delnic družbe Boeing

Preden pregledamo uspešnost Boeinga, poglejmo, kaj se je zgodilo z letom Alaska Airlines. Po poročanju medijev je med letom razneslo kabinsko ploščo, ki je bila uporabljena za zapolnitev zasilnega izhoda in je bila vgrajena v letalo, vendar pa to na sreči pri Alaska Airlines ni ogrozilo življenja potnikov. Piloti so letalo uspeli odpeljati nazaj na letališče brez izgube življenj ali večjih poškodb med potniki.

Pomisleki glede varnosti leta škodijo Boeingu

Incident ni bil prvi, povezan z modelom 737 Max. Dve nesreči, v katerih je bil vpleten model 737 Max 8 v letih 2018 in 2019, sta povzročili veliko izgubo življenj in sprožili zaskrbljenost glede varnosti letala, saj so preiskovalci Zvezne uprave za letalstvo (FAA) izpostavili težave pri delovanju sistema avtopilota. Dvajset mesecev ukinitve flote 737 Max leta 2019 je stalo okoli 21 milijard dolarjev.

Letalske družbe, kot so United Airlines, AeroMexico, Turkish Airlines in druge, so bile prisiljene prizemljiti svojo floto in sodelovati z Boeingovimi strokovnjaki, da bi rešile morebitne težave. Incident Alaska Airlines je ponovno spodbudil podjetja, da pregledajo stanje svoje letalske flote.

Vrednost delnice Boeinga je 8. januarja padla za 8 %, potem ko je ameriški regulator za letalstvo začasno prizemljil nekatere letala 737 MAX. Izvršni direktor Boeinga Dave Calhoun je 10. januarja novinarjem CNBC povedal, da je eksplozijo Alaska Airlines povzročil "kakovosten pobeg". Ko so ga prosili, da pojasni, kaj ta izraz pomeni, je Calhoun opozoril, da je to "opis tega, kar ljudje najdejo pri svojih pregledih ... vse, kar bi lahko prispevalo k nesreči." V pogovoru z zaposlenimi v Boeingu je izvršni direktor Boeinga dejal, da »se bomo približali tej številki ena in priznali svojo napako. Pristopili bomo s 100 % in popolno preglednostjo na vsakem koraku.”

Nekateri analitiki so novi incident z letalom 737 Max 9 videli kot začasno nazadovanje ameriškega podjetja. Drugi pa so dejali, da "pobegi kakovosti" niso sprejemljivi v industriji, v kateri imajo lahko napake resne posledice, in dodali, da so oblasti prizemljile 171 letal.

Boeing izgubil položaj v vojni z Airbusom

Do leta 2019 je Boeing poročal o močni prodaji in prijavil več kot 100 milijard dolarjev prihodkov. Boeing je ob podpori ameriške diplomacije dobil pogodbe v zalivskih državah proti Airbusu, a naslednja leta za ameriškega proizvajalca niso bila dobra. Tehnične težave z letalom 737 Max in komercialna vojna med ZDA in Kitajsko, ki je podjetje izrinila z enega največjih trgov na svetu, so terjale svoj davek.

Vir: Admirals MetaTrader 5 . Boeing Co. (#BA) – mesečni grafikon. Datum: 1. april 2016 do 12. januar 2024, posneto 12. januarja 2024. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti.

Deležniki letalskih prevoznikov, kot je Michael O'Leary (Ryanair), ki uporabljajo 737 Max, niso zadovoljni z ukinitvijo svojih flot , saj je vedno več dokazov, da obstajajo težave s kontrolo kakovosti.

Reutersovo poročilo ugotavlja, da je Boeing leta 2023 dobavil 528 letal in prejel 1314 neto novih naročil, kar je več od 480 dobav in 774 neto novih naročil leta 2022 in tretjega najboljšega leta. Lani je dobavila 396 ozkotrupnih letal 737, s čimer je izpolnila spremenjeni cilj vsaj 375 letal z enim prehodom, vendar ni dosegla začetnega cilja 400 do 450 reaktivnih letal.

Airbus raste in prevzema prestol

Airbus je evropski odgovor na Boeing, ki je bil ustanovljen leta 1970 s sodelovanjem evropskih vesoljskih podjetij, ki želijo tekmovati s svojimi ameriškimi kolegi. Prvi Airbusov izdelek je bil leta 1972 A300, prvo širokotrupno letalo twinjet na svetu. Vse od takrat je Airbus proizvedel široko paleto komercialnih letal, vključno z A340 in A320neo ter velikanskim A380, neposrednim nasprotnikom Boeingovega letala 747 na trgu dolgih prevozov.

Airbus je zadnjih pet let proizvajalec letal številka ena na svetu. 11. januarja je Airbus objavil svoja načrtovana naročila in dobave za leto 2023. Poročilo je pokazalo, da je Airbus leta 2023 zagotovil 2094 naročil letal , kar je rekordno število za podjetje, saj je bila prejšnja številka 1503. Kljub težavam v dobavni verigi je Airbus lani strankam dostavil 735 reaktivnih letal, s čimer je presegel svoj cilj 720 dobav.

Vir: Admirals MetaTrader 5 . Airbus Group SE (#AIR) – mesečni grafikon. Datum: 1. april 2016 do 12. januar 2024, posneto 12. januarja 2024. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti.

Komercialni direktor Airbusa, Christian Scherer, je opozoril, da »smo prvotno pričakovali, da si bo letalstvo opomoglo nekje v časovnem okviru 2023–2025, toda tisto, kar smo leta 2023 videli, je bil, poleg trga z enim prehodom, vrnitev širokotrupnega letala veliko prej, kot je bilo pričakovano, in z močno močjo. .” Schered je dodal: "Še nikoli nismo prodali toliko letal A320 ali A350 v nobenem danem letu ... Potovanja so se vrnila in obstaja resen zagon."

Trgujte z delnicami Boeinga, Airbusa in drugih letalskih družb kot trgovec začetnik

Trgovanje s podjetji, kot so Boeing, Airbus ali druga letalska podjetja, kot je Embraer, bi lahko zvenela razburljivo za trgovce začetnike, saj znane blagovne znamke včasih lahko igrajo vlogo pri izbiri finančnih instrumentov za trgovanje. Pri trgovcih začetnikih je izziv pomanjkanje trgovalnega znanja in izkušenj.

Kako lahko trgovci začetniki to nadomestijo? Dobro bi bilo začeti z učenjem osnov trgovanja z uporabo izobraževalnih gradiv, ki jih ponujajo posredniki. Gledanje spletnih seminarjev in drugih videoposnetkov, branje izobraževalnih člankov in vodnikov z navodili lahko trgovcem začetnikom pomagajo povečati svoje znanje.

Drugi del strategije trgovanja, ki ga ne smemo zanemariti, je uporaba orodij za obvladovanje tveganja, kot sta naročila za zaustavitev izgube in prevzem dobička. Orodja za obvladovanje tveganja je treba uporabiti za zmanjšanje tveganja, pa tudi stresa pri izvajanju trgovalnih strategij. Orodja za obvladovanje tveganja lahko čim bolj zmanjšajo izgubo sredstev, če se uporabljajo na pravilen način.

Trgujte na demo računu brez tveganja

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.