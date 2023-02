Vse o trgovanju z bakrom - podcenjeno surovino?

Februar 09, 2023 17:36

Čeprav trgovanje z bakrom in nihanjem njegove cene morda ne bo na naslovnicah najbolj priljubljenih finančnih novic, le malo analitikov lahko zanika temeljno moč tega blaga. Da, baker je res na tretjem mestu za zlatom in srebrom, ko gre za vrednost, a včasih lahko podcenjena surovina skriva zanimiva presenečenja.

Namen našega članka je dati priložnost, da izveste nekaj koristnih informacij o trgovanju z bakrom in vam omogočiti, da se odločite, ali želite raziskati to možnost.

Baker osnove

Baker se v naravi nahaja v prostem kovinskem stanju. Arheologi so našli artefakte iz bakra v številnih regijah po svetu, najstarejši med njimi pa segajo v leto 8000 pr. V rimski dobi je dobava bakra prihajala z otoka Ciper. Kip svobode, eden najbolj priljubljenih simbolov ZDA, vsebuje več kot 77100 kg bakra.

Po podatkih, ki jih je objavila uprava za mednarodno trgovino Ministrstva za trgovino ZDA, je Čile s skoraj tretjino svetovnega deleža največji proizvajalec bakra na svetu. ZDA in Indonezija sta na drugem in tretjem mestu po obsegu proizvodnje za Čilom.

Uporaba bakra v vsakdanjem življenju

Baker je mogoče najti v tipični domači električni napeljavi, vodovodni napeljavi in ​​gospodinjskih aparatih, skupaj približno 180 kg. Tipičen avtomobil ima 27 kg bakra. Baker je mogoče 100 % reciklirati, pri čemer nekateri strokovnjaki menijo, da je 80 % bakra, ki je bilo do danes proizvedeno, še vedno v uporabi.

Kovinske zlitine nastanejo s postopkom mešanja različnih vrst kovin. Bron in medenina sta dve izmed najbolj znanih zlitin, izdelanih iz bakra. Baker se uporablja v računalnikih za izboljšanje delovanja mikročipov. Baker se uporablja v teh čipih za pomoč pri prenosu električnih in toplotnih signalov. Baker je odlična izbira za uporabo v električnih tokokrogih zaradi svoje vrhunske sposobnosti prevajanja elektrike brez pregretja.

Kako se baker obnese kot surovina na trgih?

Cena bakra je bila zgodovinsko nestabilna. Ko se je pandemija koronavirusa začela širiti po svetu in so vlade uvedle omejitve, je njegova cena padla na 2,2 USD za funt, kar je bila najnižja vrednost v zadnjih 4 letih. Vendar pa so bili naslednji meseci pozitivni za blago, saj se je njegova cena povzpela in 1. marca 2022 dosegla najvišjo večletno vrednost, ko se je trgovalo pri 4,7 USD za funt bakra.

Upodobljeno: Mesečni grafikon Admirals MetaTrader 5 – Baker (Copper) (1.000 lbs.)/USD, zajet 9. februarja 2023. Časovno obdobje: 1. december 2017 – 9. februar 2023. Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Kljub turbulentnemu obdobju novembra in decembra 2022 se je cena bakra januarja 2023 okrepila in 26. januarja dosegla 4,2 USD za funt. Cena bakra se je v zadnjih treh mesecih povzpela za 8,3 %, medtem ko je od leta do danes pridobila za 7,1 % glede na statistiko Marketwatch.

Upodobljeno: dnevni grafikon Admirals MetaTrader 5 – baker (1.000 funtov)/USD, zajet 9. februarja 2023. Časovno obdobje: 1. oktober 2022 – 9. februar 2023. Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Napovedi cene bakra

Tržni analitiki, ki so govorili za CNBC, so poudarili, da bo svetovne trge vse leto 2023 najverjetneje pestil primanjkljaj bakra. Ta primanjkljaj bi lahko še poslabšali vse zahtevnejši tokovi dobave, ki prihajajo iz Južne Amerike, pa tudi večji pritiski povpraševanja.

Vendar pa drugi analitiki menijo, da so cene zadnje čase ostale nizke kljub ponovnemu odprtju Kitajske zaradi omejitev zaradi COVID-19. Ekonomisti z Inštituta za mednarodne finance so v pogovoru za Business Insider dejali, da »kar koli se dogaja na Kitajskem, ni nobenega znaka, da bi konec ničelne epidemije COVID-a spodbujal svetovno rast na podlagi cen surovin. Cene nafte se nikoli niso dvignile, cene bakra pa padajo, potem ko je prvotno navdušenje glede ponovnega odprtja Kitajske zbledelo. Prihaja svetovna recesija.«

Po napovedih Goldman Sachsa bi se cena bakra leta 2023 gibala pri 9750 USD na tono, preden bi se leta 2024 povečala na povprečno 12.000 USD na tono. Ekonomisti pri Goldman Sachsu so predvideli, da bo Čile od leta 2023 do 2025 verjetno proizvedel manj bakra.

Poročilo, ki ga je Bank of America objavila konec decembra, je pokazalo, da so njeni surovinski analitiki previdno optimistični. V svojem poročilu so zapisali, da »ohranjamo previden pogled na leto 2023 in pričakujemo, da bodo cene v prvem četrtletju v povprečju znašale 7500 $/t (3,40 $/lb), preden se bodo v 423. četrtletju zvišale na povprečno 10.000 $/t (4,53 $/lb). ”

Vedno obstajajo načini za zmanjšanje tveganja pri trgovanju

Verjetno ste prebrali, da trgovanje vključuje tveganje. Trgovalne strategije ne delujejo vedno tako, kot želimo. Če se trgi premikajo v napačno smer, lahko utrpite znatne izgube, ki bi lahko vplivale na vaše finančne cilje. Ker ste trgovec začetnik, se povečajo možnosti za napake in napačne izračune.

Če se želite izogniti nepotrebnim negativnim presenečenjem, izboljšajte svoje znanje o trgovanju in se naučite uporabljati orodja za obvladovanje tveganj, ki so vam na voljo. Občutek samozavesti glede svojih dejanj in strategij bi moral biti eden od vaših glavnih ciljev. Z uporabo orodij za obvladovanje tveganja, kot so ukazi stop/loss in največje izgube na posel, zagotovite, da ne ogrozite več sredstev, kot je potrebno.

Naučite se pred začetkom trgovanja

Če se ne počutite samozavestni pri uporabi takih orodij, bi bilo najbolje, da preučite, kako delujejo in kako vam lahko pomagajo pri doseganju vaših ciljev. Na voljo vam je ogromno seminarjev, webinarjev in e-knjig, ki jih pripravljajo strokovnjaki. Ne zamudite priložnosti, da izveste več o skrivnostih trgovanja, preden začnete uporabljati dejanska sredstva.

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.

Brezplačni trgovalni webinarji Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje BREZPLAČANA REGISTRACIJA

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.