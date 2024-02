Trgovanje z avstralskim dolarjem: Ali se bo avstralski tečaj vrnil?

Februar 05, 2024 15:49

Avstralsko gospodarstvo je eno najmočnejših v regiji jugovzhodne Azije in Oceanije. Kljub svojemu potencialu avstralsko gospodarstvo ni ostalo brez vpliva neugodnih gospodarskih razmer, ki so vplivale na uspešnost večjih gospodarstev po vsem svetu.

Posledično se avstralski dolar, ki so ga trgovci poimenovali »avstralski«, s težavo ponovno uveljavi v primerjavi z ameriškim dolarjem in zdi se, da je daleč od vrnitve na večletno najvišjo vrednost iz septembra 2017, ko se je z njim trgovalo pri 0,80 dolarja v primerjavi z ameriškim dolarjem. ameriški nasprotnik.

V tem članku bomo preučili, kako se je avstralsko gospodarstvo obneslo v zadnjih nekaj mesecih in kateri bodo izzivi za avstralski dolar.

O obrestnih merah odloča avstralska centralna banka

V sredo bo avstralska centralna banka (RBA) objavila svojo odločitev o stroških zadolževanja. RBA je bila ena prvih centralnih bank, ki je izvajala strogo denarno politiko za boj proti inflacijskim pritiskom.

Ekonomisti menijo, da bo svet avstralske centralne banke po prihodnjem zasedanju verjetno obdržal obrestne mere nespremenjene. RBA zadnjih nekaj mesecev ni prilagajala obrestnih mer, saj spremlja vpliv visokih stroškov zadolževanja na gospodarstvo države.

Tržni analitiki ANZ menijo, da bi bilo prehitro, da bi avstralska centralna banka 'obrnila' svojo politično naravnanost k znižanju obrestnih mer, saj je inflacija na nekaterih ključnih področjih ostala višja od njenega cilja. Ko komentirajo politiko RBA, ugotavljajo: »To bo verjetno pomenilo, da bo RBA ohranila svojo pristranskost zaostrovanja in sokobov ton v februarski izjavi. Kljub temu se lahko tveganja začnejo nagibati k zgodnejšemu začetku zniževanja obrestnih mer.«

Inflacija CPI v Avstraliji pada, vendar še ne dovolj

Poročilo, ki ga je 31. januarja objavil avstralski statistični urad (ABS), je pokazalo, da je inflacija CPI v Avstraliji v četrtem četrtletju padla na 4,1 % na letni ravni. Podatek je presenetil analitike, saj so pričakovali, da bo inflacija znašala 4,3 %. Zdi se, da nižja številka od pričakovane odvrača pričakovanja glede znižanja obrestnih mer, saj se zdi, da se ravni cen umikajo brez omilitve denarne politike.

Državni blagajnik Jim Chalmers je komentiral podatke o avstralski inflaciji na X : »Današnji zelo dobrodošli rezultati so celo boljši od pričakovanj trga, vendar vemo, da so ljudje še vedno pod pritiskom, zato @AustralianLabor zniža davke na življenjske stroške za srednjo Avstralijo so tako pomembne."

Avstralski zakladnik je dodal, da "novi podatki iz @ABSStats kažejo, da dosegamo zelo dobrodošel in spodbuden napredek v boju proti inflaciji, vladne politike pomagajo, vendar to ni naloga opravljena, ker vemo, da so ljudje še vedno pod pritiskom."

Ekonomisti pri EY so novinarjem The Guardiana povedali, da podatki o inflaciji kažejo, da je 13 dvigov obrestnih mer RBA od maja 2022 delovalo in da ni razloga za dvig denarne obrestne mere naslednji teden, in dodali, da so »domači viri inflacijskih pritiskov še vedno prisotni – vključno z nenehnimi močnimi povpraševanje po stanovanjih, naraščajoče zavarovalne premije in tesen trg dela.«

Kaj analitiki ugotavljajo glede avstralskega dolarja

Ekonomisti pri CIBC Capital Markets so v poročilu povedali, da ne pričakujejo, da bo avstralski dolar oslabel v primerjavi z ameriškim dolarjem, in ohranili svojo napoved za prvo četrtletje nespremenjeno. V svojem poročilu ugotavljajo, da »ne pričakujemo znižanja RBA do tretjega četrtletja ali pozneje (po Fed). Stabilna politika RBA med rezi Feda in moč v avstralskem storitvenem sektorju pomenita, da bi moral biti AUD razmeroma stabilen, kljub nenehni šibkosti Kitajske. Menimo, da se bo AUD/USD še naprej odzival na pričakovanja Feda – glede na to, da je cena marca FOMC zdaj pri 50-odstotni možnosti za znižanje, menimo, da je nadaljnje znižanje AUD omejeno, in ohranjamo našo napoved AUD/USD 0,6600 v prvem četrtletju.”

Vir: Admirals MetaTrader 5 . AUD/USD – mesečni grafikon. Datum: 1. maj 2016 do 2. februar 2024, posneto 2. februarja 2024. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti.

Zdi se, da je poročilo, ki ga je objavila Rabobank, v skladu z napovedjo CIBC glede odpornosti avstralskega dolarja. Ekonomisti Rabobank so zapisali: Med špekulacijami, da bi lahko sveže napovedi RBA pomenile, da bi lahko trajalo nekoliko dlje, da se inflacija CPI vrne na cilj, kot je bilo predhodno ocenjeno, tržne obrestne mere kažejo, da bo RBA verjetno ostala bolj nenaklonjena politiki kot Fed ali ECB. Na prvi pogled bi to moralo podpirati AUD/USD. Vendar pa bo po našem mnenju trg verjetno še naprej določal cene nekaterih znižanj obrestnih mer Feda, ki so bila pričakovana za prvo polovico tega leta. To nakazuje možnosti za trdnejši USD v bližnji prihodnosti. ”

Vir: Admirals MetaTrader 5 . AUD/USD – dnevni grafikon. Datum: 22. september 2023 do 2. februar 2024, posneto 2. februarja 2024. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti .

Analitiki Danske Bank menijo, da bi lahko gospodarska rast in relativne obrestne mere, kot je Fed, obremenjevale avstralsko valuto . Ko so komentirali dinamiko valutnega para AUD/USD, so ugotovili, da »z avstralskimi vodilnimi kazalniki, ki kažejo trdno navzdol, gospodarski podatki ZDA pa ostajajo trdni, pričakujemo, da bodo relativne stopnje in rast vplivale na AUD/USD v prihodnje. AUD/USD ostaja trdno v rokah globalnega razpoloženja glede tveganja, kjer obeti za inflacijo in znižanje obrestnih mer ostajajo ključno gonilo. Na splošno menimo, da se bo Fed odločil za bolj postopno znižanje obrestnih mer, kar bo podporni dejavnik za širok USD. Profil naše padajoče napovedi ohranjamo nespremenjen.«

Trgovanje z avstralskim dolarjem z Admirali

Valutni par avstralski dolar proti ameriškemu dolarju ( AUD/USD ) je ena izmed najpogosteje trgovanih kombinacij med forex trgovci. Ker je Avstralija eno najmočnejših gospodarstev v regiji in je tesno povezana s Kitajsko, so sklicevanja na avstralski dolar v finančnih medijih pogosta.

Trgovci začetniki, ki bi radi v svoje portfelje vključili par AUD/USD kot tudi pare AUD/NZD , EUR/AUD , AUD/JPY, se morajo osredotočiti na izobraževanje o načelih trgovanja in pridobiti dostop do vpogledov, povezanih z prej omenjene valute.

Posredniki omogočajo dostop do številnih izobraževalnih gradiv, kot so članki, vodniki, spletni seminarji in drugi videoposnetki, ki trgovcem začetnikom pomagajo razumeti, kako deluje trgovanje. Krepitev znanja o trgovanju omogoča trgovcem začetnikom, da razumejo, kako zgraditi strategijo in upravljati svoje tveganje z uporabo ukazov za zaustavitev izgube in prevzem dobička.

