Tajska je znana po svoji bogati kulturi, neokrnjenih plažah in okusni kuhinji. Kraljevina Tajska, zgodovinsko znana kot Siam, je ena izmed najboljših turističnih destinacij na svetu, ki pritegne pozornost turistov iz Amerike, Evrope in ostale Azije.

Mnogi od vas morda ne vedo, da je Tajska drugo največje gospodarstvo v jugovzhodni Aziji za Indonezijo. Ker gospodarstvo države privablja tuje vlagatelje, je tajski baht, lokalna valuta, pridobil delež na trgu forex trgovanja.

V tem članku bomo delili nekaj dragocenih spoznanj o trgovanju s tajskim bahtom (THB) in o tem, kako je tajsko gospodarstvo delovalo v zadnjih nekaj mesecih.

Tajsko gospodarstvo: uspešnost in obeti

S skoraj 70 milijoni prebivalcev je tajsko gospodarstvo eno največjih gospodarstev v regiji in deveto največje v Aziji. Tajsko gospodarstvo temelji na izvozu, ki predstavlja 58 % bruto domačega proizvoda (BDP) države.

Poročilo, ki ga je objavil Mednarodni denarni sklad (IMF), je pokazalo, da njegovi analitiki verjamejo v gospodarski potencial Tajske, tako da so izboljšali svoje obete za leto 2024. Raziskava IMF je pokazala, da naj bi gospodarstvo Tajske letos zraslo za 2,7 % in prihodnje leto za 3,6 % , sredi zelo negotovo globalno okolje. Ekonomisti Sklada so povedali, da sta izboljšanje zunanjega povpraševanja in stalna trdna rast zasebne potrošnje pomagala tajskemu gospodarstvu in pričakujejo, da se bo učinek odrazil v stopnji rasti BDP tudi naslednje leto.

Poročilo Svetovne banke, objavljeno oktobra, ni zvenelo optimistično glede prihodnosti tajskega gospodarstva. Analitiki Svetovne banke so zmanjšali svoje obete za leti 2023 in 2024, pri čemer so navedli zmanjšanje svetovnega povpraševanja, ki bi lahko škodovalo izvozu. Poročilo ugotavlja, da bo tajsko gospodarstvo letos verjetno zraslo za 3,4 % in leta 2024 za 3,5 %, pri čemer sta obe številki nižji od tistih, ki jih je Svetovna banka objavila aprila. Spremno poročilo nakazuje, da bosta "vzhodna Azija in pacifiška regija leta 2023 najhitreje rastoča in najbolj dinamična med večjimi svetovnimi regijami, čeprav se pričakuje, da se bo rast umirila v skladu s počasnejšo rastjo Kitajske."

Podatki o rasti BDP niso bili edino vprašanje, s katerim se je ukvarjala Svetovna banka. Glavni ekonomist Svetovne banke za Vzhodno Azijo in Pacifik, Aaditya Mattoo, je povedal novinarjem, da sta »država in regija rasli z odprtostjo za trgovino, naložbe in proizvodnjo, v storitvah pa ostaja veliko bolj zadržana do reform. Potrebujemo reformo, da bi izkoristili tehnologijo in zagotovili, da bodo koristi imeli vsi.«

Tajski baht (THB) in Banka Tajske

Banka Bank of Thailand (BOT) je centralna banka države. Tajska centralna banka je začela delovati decembra 1942. Glede na spletno stran BOT je njena glavna vloga "zagotavljanje urejenih domačih makroekonomskih in finančnih pogojev za podporo stabilne in trajnostne gospodarske rasti tajskega gospodarstva." BOT oblikuje in izvaja denarno politiko, izdaja tajski baht, nadzira bančne institucije in si prizadeva za ohranjanje finančne stabilnosti.

Tajski baht (THB) je uradna valuta države, ki jo izdaja BOT. Zgodba o bahtu se je začela na začetku 20. stoletja in je bila burna. Tajska valuta je bila dvakrat (1956-1973 in 1984-1997) vezana na ameriški dolar. Julija 1997 tajski baht ni bil vezan, zaradi česar je vrednost valute padla, ko je azijska finančna kriza začela vplivati ​​na regionalna gospodarstva. Ljudje, ki so vzeli posojila v ameriških dolarjih, so se soočali s precejšnjimi težavami, saj so bili njihovi prihodki v bahtih, zaradi česar niso mogli odplačevati svojih dolgov, medtem ko je šlo veliko podjetij v stečaj.

Od takrat pa se je marsikaj spremenilo, saj je tajsko gospodarstvo eno najmočnejših v regiji z zastavljenim ciljem doseči status razvitega gospodarstva do leta 2037. Glede na raziskavo Banke za mednarodne poravnave (BIS) je Tajska baht je 22. najbolj trgovana valuta na svetu.

Baht izgublja tla pod tlemi, BOT bo verjetno ustavil zvišanje tečajev

27. septembra je BOT presenetil vlagatelje in ekonomiste s povišanjem obrestnih mer za 25 bazičnih točk. Zadnje zvišanje je bilo osmo zaporedno, s čimer so tečaji dosegli najvišjo vrednost v zadnjih 10 letih.

Pomočnik guvernerja centralne banke Piti Disyatat je za Reuters povedal, da oslabitev bahta ni bil razlog za zvišanje obrestne mere , in poudaril, da se valuta giblje v skladu z regionalnimi kolegi, ki so pod pritiskom močnega ameriškega dolarja. Opozoriti je treba, da je tajski baht letos izgubil 5% svoje vrednosti v primerjavi z ameriško valuto.

Tržni analitiki, ki delajo za BM Intelligence Group (BMI), so predlagali, da nedavni dvig obrestnih mer pomeni konec trenutnega cikla zaostrovanja. Zdi se, da se ekonomisti Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) strinjajo in ugotavljajo, da bi presenetljivo zvišanje lahko le preventivni udarec proti morebitnim inflacijskim pritiskom v prihodnosti, in dodajajo, da ne napovedujejo nobene nove poteze zaostrovanja denarne politike s strani BOT .

Drugi dejavnik, ki bi lahko imel vlogo pri odločitvah o denarni politiki BOT, bi bile nizke inflacije v zadnjem mesecu. Raziskava je pokazala, da je skupna inflacija oktobra znašala –0,31 % na medletni ravni. To je bila prva zabeležena negativna stopnja po avgustu 2021, kar je presenetilo analitike, ki so pričakovali, da bo inflacija dosegla 0 %. Komentirajoč številke, so predstavniki vlade priznali, da obstajajo slabi znaki, ki upravičujejo predložitev paketa gospodarskih spodbud.

Thai Stimulus paket povzroča razburjenje

Paket spodbud je bil tema pogovorov in razprav na Tajskem, ko je vlada razkrila 14 milijard dolarjev denarnega izročka za zagon gospodarstva. Nekateri ekonomisti in nekdanji centralni bankirji so opozorili, da lahko izdatki sprožijo večjo inflacijo in povečajo javnofinančni primanjkljaj. Skoraj 50 milijonov ljudi bi maja 2024 prejelo 280 dolarjev v digitalno denarnico, če bi se načrt nadaljeval.

Ko je premier Srettha Thavisin objavil svoje namere, so delnice trgovcev na drobno zrasle, medtem ko so obveznice in valute padle, ko so tržni analitiki izrazili svoje strahove glede vpliva paketa na gospodarstvo.

Obvladovanje tveganja pri trgovanju s tajskim bahtom

Ameriški dolar proti tajskemu batu ( USD/THB ) je verjetno najbolj priljubljen valutni par, vključno s tajsko valuto, s katerim se lahko srečajo trgovci začetniki, ko začnejo svojo trgovalno pot. Medtem ko nekateri od njih morda čutijo potrebo, da ga dodajo v svoj trgovalni portfelj, bi bilo najbolje, da si vzamejo nekaj časa in okrepijo svoje znanje trgovanja, preden se podredijo impulzu.

Trgovci začetniki bi se morali osredotočiti na učenje trgovanja in nato izboljšati svoje sposobnosti. Posredniki ponujajo široko paleto izobraževalnih gradiv, vključno s spletnimi seminarji, članki, vodniki z navodili itd., ki so dragoceni viri informacij in vpogledov. Poznavanje osnov lahko trgovcem začetnikom pomaga zgraditi svoje strategije in vstopiti v svet trgovanja, hkrati pa zmanjšati svoja tveganja.

Ko govorimo o tveganjih, izkušeni trgovci poudarjajo, kako pomembna je uporaba orodij za obvladovanje tveganj pri izvajanju strategij. Trgovci začetniki bi morali vaditi uporabo takšnih orodij, kot je ukaz za zaustavitev izgube, da ublažijo tveganja, ki bi lahko ogrozila njihov proračun in finančne cilje.

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.

Brezplačni trgovalni webinarji Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje BREZPLAČANA REGISTRACIJA

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja .