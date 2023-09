Trgovanje s hongkonškim dolarjem: kaj morate vedeti

September 18, 2023 12:01

Hongkong je eden tistih krajev, kjer se vzhod sreča z zahodom. Nahaja se na jugovzhodu Kitajske in je bil 150 let britanska kolonija, zdaj pa pripada Kitajski, kar ustvarja edinstveno vez. Tudi hongkonška valuta se imenuje hongkonški dolar (HKD). Trgovanje s hongkonškim dolarjem je morda bolj znano azijskim trgovcem, vendar zagotovo ni tako priljubljeno kot glavne valute, s katerimi se dnevno trguje na svetovnem trgu. Vendar pa je gospodarstvo Hongkonga odporno, saj mesto ostaja eno od središč gospodarske moči na azijski celini.

Hongkonški dolar (HKD) in hongkonško gospodarstvo

Kot smo že omenili, je bil Hong Kong britanska kolonija od leta 1841 do 1997. Vlada Združenega kraljestva se je strinjala, da bo celotno ozemlje prenesla na Kitajsko po izteku zakupa novih ozemelj leta 1997. Posledično je Hong Kong postal posebna upravna regija (SAR ) vsaj do leta 2047. Nekateri pravijo, da je Hongkong kraj, kjer se kitajske življenjske vrednote srečajo z zahodnimi idejami o ekonomski svobodi in zakonodaji.

Po poročilu, ki ga je objavil Reuters, je hongkonška vlada popravila svojo napoved rasti za leto 2023 s prejšnjih 3,5–5,5 % na 4,0–5,0 %. Vladni ekonomisti so v spremni izjavi dejali, da bo težko svetovno gospodarsko okolje še naprej vplivalo na izvoz, vendar bosta "vhodni turizem in zasebna potrošnja ostala glavna gonila gospodarske rasti do konca leta."

Analitiki Mednarodnega denarnega sklada (IMF) so predlagali, da se pričakuje, da bo leto 2023 leto rasti, medtem ko je v letu 2022 gospodarstvo zastalo. Poročilo IMF report ugotavlja: »Gospodarsko okrevanje v Posebni upravni regiji Hongkong se je leta 2022 ustavilo po velikem izbruhu COVID-a in zaostrovanju denarne politike ZDA. Toda leta 2023 naj bi realni BDP zrasel za 3,5 odstotka. Ob zmernem pritisku na plače se pričakuje, da se bo inflacija CPI do konca leta 2023 postopno dvignila na približno 2¼ odstotka.«

Hongkonška denarna uprava (HKMA), ustanovljena leta 1993, je centralna bančna institucija Hongkonga. Glavni cilji HKMA so ohranjanje stabilnosti valute v okviru sistema povezanih deviznih tečajev, spodbujanje stabilnosti in celovitosti finančnega sistema ter pomoč pri ohranjanju statusa Hongkonga kot mednarodnega finančnega središča.

Hongkonški dolar je uradna valuta Hongkonga. Valuto v Hongkongu izdajajo vlada in tri lokalne banke pod nadzorom HKMA. Hongkonški dolar je vezan na ameriški dolar v dogovoru, ki je star več kot 40 let. Nekateri izmed vas morda ne veste, da se hongkonški dolar uporablja tudi v sosednjem Macau, saj je vezan na makansko pataco (MOP).

Kaj si analitiki mislijo o uspešnosti hongkonškega dolarja

Kar zadeva uspešnost, je imel hongkonški dolar v zadnjih tednih težave. Avgusta je hongkonška valuta izgubila 0,6 % vrednosti v primerjavi z ameriško valuto. To je bil najslabši mesečni rezultat v zadnjih 38 letih. Obrestne mere v Hongkongu rastejo, saj se njegova denarna politika giblje v skladu z ameriškimi zveznimi rezervami, saj je njegova valuta vezana na ameriški dolar.

Tudi hongkonški indeks Hang Seng, eden najbolj priljubljenih indeksov med trgovci, je v prvi polovici leta utrpel precejšnja nihanja. Nekateri ekonomisti menijo, da bi lahko okrevanje kitajskega gospodarstva pomagalo indeksu, da si povrne izgubljeno mesto v drugi polovici leta.

Ekonomisti pri ANZ Bank menijo, da bi hongkonški dolar lahko deloval kot rezervna valuta med dedolarizacijo. V svojem poročilu ugotavljajo: »Vezatev HKD na RMB ne dodaja vrednosti razvoju Kitajske, saj že obstaja trg CNH. Namesto tega je HKD kandidat za rezervno valuto, podprt s trdno finančno infrastrukturo in režimom prosto zamenljivih menjalnih tečajev. Ključ HKD je podoben "stabilnemu kovancu", saj je njegova vrednost vezana na referenčno sredstvo. Tehnologija veriženja blokov in tokenizacija državnih obveznic bosta povečala varnostne lastnosti in jo naredila privlačnejšo za vlagatelje, ki iščejo diverzifikacijo od običajnega dolariziranega režima v digitalni dobi.«

Ekonomisti pri BNP Paribas so v poročilu komentirali uspešnost hongkonškega dolarja in pozive Hongkongu, naj svoj dolar veže na kitajski renminbi (RMB), zapisali : »Slišijo se pozivi Hongkongu, naj opusti ameriški dolar in preide na vezavi proti RMB. Kljub vse večji gospodarski integraciji Hongkonga s celinsko Kitajsko se zdi, da to na tej točki ni priporočljiva alternativa, ker je HKD trda valuta na odprtem kapitalskem računu, medtem ko je RMB mehka valuta na zaprtem kapitalskem računu. Vezava HKD-RMB tudi pomeni, da bi moral Hongkong slediti kitajski monetarni politiki, kar pa ne bi bilo verodostojno za ohranjanje mednarodnega zaupanja, preden kitajsko upravljanje denarne politike dozori.«

Trgovanje s hongkonškim dolarjem (HKD) in upravljanje tveganja

Hongkonški dolar je ena najmočnejših valut v Aziji, saj Hongkong slovi po visokokakovostnih finančnih storitvah, ki jih lahko zagotovi, in svojem prožnem gospodarstvu. Trgovanje s hongkonškim dolarjem prinaša tveganja, ki jih trgovci začetniki ne smejo prezreti. V najkrajšem možnem času lahko pride do velike izgube sredstev, zato je pripravljenost edina rešitev, če ne želite ogroziti razpoložljivega proračuna in finančnih ciljev.

Naučiti se trgovati in poglobiti znanje o orodjih za obvladovanje tveganj je nujno. Posredniki ponujajo široko paleto izobraževalnih orodij, ki vam pomagajo nadgraditi svoje tehnike trgovanja. Webinarji, e-knjige, blogi, vodniki so na voljo vsakemu trgovcu začetniku. To je najboljši način, da se naučite osnov trgovanja, preden se lotite dejanskega trgovanja.

Trgovanje brez obvladovanja tveganja je podvig, ki se ga trgovci začetniki ne smejo lotiti, saj bi jih lahko izpostavili finančni nevarnosti. Priljubljene platforme za trgovanje so opremljene z orodji za obvladovanje tveganja, ki lahko vplivajo, ko se trgi gibljejo proti vaši strategiji in ciljem. Če se naučite uporabljati naročilo za zaustavitev izgube ali katero koli drugo podobno orodje, vam bo prihranilo nekaj stresa in vam omogočilo uživanje v trgovanju, medtem ko boste zmanjšali izgube sredstev. Nikoli ne pozabite, da je znanje eden od ključev do uspešne strategije.

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.

Brezplačni trgovalni webinarji Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje BREZPLAČANA REGISTRACIJA

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.