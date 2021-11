Ker se svetovni borzni indeksi trgovajo na rekordno visokih vrednostih, nekateri vlagatelji zdaj repozicionirajo in ščitijo svoje portfelje pred morebitnim upadom.

Ta rotacija sektorja od rastočih delnic k obrambnim ali varnim delnicam lahko vlagatelje pripelje do podjetij, kot je Procter & Gamble – vodilna osnovna delnica za potrošnike, ki ji dajejo prednost institucije.

Analitiki so v zadnjih nekaj mesecih postajali vse bolj naklonjeni delnicam, nekateri pa zahtevajo nove rekordne vrednosti v naslednjih nekaj četrtletjih. Več o tem, vključno s tem, kako trgovati z njim, preberite spodaj.

Delnice Procter & Gamble Co. Borza NYSE Simbol za račun Invest.MT5: PG Simbol za račun Trade.MT5: # PG Datum ideje: 24. november 2021 Časovna vrstica: 1-3 mesece Vstopna stopnja: $149.00 Ciljna raven: $168.00 Stopnja zaustavitve izgube: $137.00 Velikost pozicije za račun Invest.MT5: največ 7 % Tveganje: Visoko

Zakaj trgovati z delnicami Procter & Gamble?

Obstaja več razlogov, zakaj se trg na Procter & Gamble obrača bikovsko, poglejmo si nekaj razlogov.

Razlog 1: Defenzivna delnica, ki se uporablja za varovanje pred upočasnjenim gospodarstvom

Defenzivne delnice so delnice, ki so ponavadi stabilne v različnih fazah poslovnega cikla. Nasprotje obrambne zaloge je ciklična zaloga; to so delnice, ki dobro delujejo le, ko gospodarstvo raste.

Procter & Gamble se obravnava kot obrambna zaloga, ker ne glede na to, kaj počne gospodarstvo, bodo ljudje še vedno morali kupovati njegovo blago, ki je uvrščeno med potrošniške osnovne izdelke. Sem spadajo znamke, kot so Pampers, Pantene, Ariel, Fairy, Oral-B, Gillette in mnoge druge.

Ker se večina svetovnih borznih indeksov trguje na rekordno visokih vrednostih, bodo nekateri vlagatelji uporabljali strategije rotacije sektorjev (prehod iz rasti v obrambne položaje) za varovanje pred morebitnim nižjim popravkom.

2. razlog: trenutno so naklonjene delnice električne energije z visokimi cenami

Glede na raziskavo Goldman Sachsa so delnice z visoko cenovno močjo presegle tiste z nižjimi maržami. Procter & Gamble je delnica z visoko cenovno močjo, saj lahko zvišajo svoje cene, da nadomestijo druge stroške.

Na primer, nedavna kriza globalne dobavne verige je prisilila Procter & Gamble, da je zvišal ceno svojega blaga, s čimer je izravnal kakršen koli potencialni vpliv na svoj dobiček. Z novimi omejitvami zapora v Evropi bodo po tovrstnih delnicah verjetno povpraševanje.

3. razlog: 131-letno zgodovino izplačevanja dividend je težko premagati

Procter & Gamble ima dolgo in zanesljivo zgodovino izplačevanja dividend. To so nagrade, izplačane delničarjem za vlaganje v podjetje in običajno izhajajo iz dobička, ki ga je podjetje ustvarilo.

V času pisanja je bil dividendni donos družbe Procter & Gamble 2,37 %. Podjetje ima tudi zgodovino povečevanja dividend in ima za to pozitiven letni čisti dobiček. Te vrste delnic dajejo prednost vlagateljem dohodka, ki iščejo dividende kot izplačilo dohodka.

Kaj napovedujejo analitiki za delnice Procter & Gamble?

Po mnenju analitikov, ki jih t anketiranih on Wall Street Journal, je trenutno večja količina kupiti ocen na zalogi, kot prodajajo ocen. Čeprav ni toliko višja, je najbolj zanimiv vidik dejstvo, da se je število ocen nakupov v zadnjih treh mesecih povečalo.

Vir: WSJ , 22. november 2021

Primer trgovalne ideje za Procter & Gamble

Primer trgovanja z delnicami Procter & Gamble je lahko naslednji:

Kupite delnico ob prekinitvi nad 149,00 $ Ciljajte na najvišjo oceno analitika na 168,00 $ Postavite zaščitno zaustavitev izgube na 137,00 $ Naj bo vaše tveganje majhno in znaša največ 7 % celotnega računa. Časovni okvir = 1 – 3 mesece Če kupite 10 delnic Procter & Gamble: Če je cilj dosežen = 190 $ dobička Če dosežete zaustavitev izgube = 120 USD izgube

Upravljanje s tveganji je eden najpomembnejših vidikov uspešnega trgovanja. Vedno morate vedeti, koliko lahko izgubite pri trgovanju.

Kako kupiti delnice Procter & Gamble v 4 korakih

Ali vidite, da se Procter & Gamble premika drugače?

Ne pozabite, da vse analitike in ideje trgovanja temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

Če menite, da obstaja večja verjetnost, cena delnice Procter & Gamble bo premaknil nižje, potem lahko tudi trgovanje kratko iz CFD (pogodbe za razliko) trgovalni račun, ki zagotavljajo tudi admirali.

