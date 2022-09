Trgovalne novice za začetnike - Kako opaziti in trgovati s kategorijami novic

September 01, 2022 17:14

Pomislite na dogodek, v katerem vas je presenetila nepričakovana novica. Ne glede na to, ali je dobra ali slaba, je novica prišla kot nekaj neobičajnega in povzročila reakcijo ter sprožila verigo dogodkov, namenjenih soočanju z novico ali prilagajanju novim okoliščinam.

Skratka, govorimo o spremembi. Spremembe so katalizator, zaradi katerega so trgi trgovanja in naložb dinamični in polni priložnosti. S spremembo prihaja tveganje in potreba po raziskovanju trgovalnih novic, da bi bili na tekočem z najnovejšimi informacijami. Biti sposoben hitrega prilagajanja spremembam in ostati na poti do svojih finančnih ciljev je veščina že sama po sebi.

Spremembe trgovalnih novic so tiste, ki poganjajo trge navzgor in navzdol. Trgovci in vlagatelji se med drugim prilagajajo novim signalom finančnih vodij. Gospodarski razvoj in statistični rezultati iz analitičnega sektorja prav tako vplivajo na odločitve o trgovanju in naložbah.

Nekatere spremembe so popolnoma nepričakovane in lahko šokirajo udeležence na trgu. Druge spremembe prihajajo v obliki gospodarskih objav, ki so načrtovane v Forex koledarju. Sledijo rednemu mesečnemu ali četrtletnemu vzorcu. Tudi tiste redno načrtovane izdaje lahko vsebujejo presenečenja, ki spreminjajo trg.

Kakšne so torej različne kategorije trgovalnih novic in kako se z njimi trguje?

Ponavljajoče se novice o trgovanju

Ponavljajoče se novice o trgovanju se pojavljajo redno vsak mesec, četrtletje ali leto in so posodobitev stanja gospodarstva. Ponavljajoče se novice so razdeljene na veliko različnih podkategorij, nekaj primerov je navedenih spodaj.

Novice po gospodarskih panogah

Gospodarstvo je kot motor in različni deli motorja so sestavljeni iz gospodarskih sektorjev, od katerih vsak prispeva k moči in hitrosti gospodarstva.

Indeks nabavnih menedžerjev (PMI) je ključno merilo uspešnosti in določa merilo uspešnosti v sektorjih storitev in proizvodnje, ki sta izjemno pomembna za vsako gospodarstvo. Raziskave PMI so objavljene mesečno in letno zaradi primerjave in dajejo trgovcem vpogled v moč gospodarstva.

Maloprodaja, potrošniška poraba, naročila trajnega blaga in poročila o zaupanju potrošnikov so še ena prednostna kategorija. Trgovci bi morali biti pozorni na ta poročila, da bi razumeli, ali se gospodarstvo krči ali raste. Ta merila uspešnosti tudi kažejo, ali so potrošniki pripravljeni zapravljati za svoje vsakodnevne potrebe in želje ali menijo, da je zaradi negotovosti glede gospodarstva bolje prihraniti svoj denar za deževne dni.

Potrošniška poraba je tesno povezana s trgom dela, ki je zelo pomemben sektor za celotno gospodarstvo. Stopnji brezposelnosti in zaposlenosti sta ključni kazalec za trgovce, da razumejo, ali je gospodarstvo močno, šibko ali stagnira. Ko je delovnih mest v izobilju, bo potrošniška poraba verjetno zdrava. Ko je brezposelnost visoka, je ravno nasprotno – potrošnja se zmanjša, kar pomeni posredne učinke na dobiček podjetja.

Sektor uvoza in izvoza je še en sektor, ki ga je treba skrbno spremljati. Poročila iz tega sektorja kažejo na zdravje trgovinskih odnosov z drugimi državami in moč nacionalne valute. Ko je nacionalna valuta šibka, imajo druge nacionalne valute zaradi ustreznega menjalnega tečaja večjo kupno moč in izvoz se poveča. Tokovi tuje in domače valute so bistveni za zdravje gospodarstva, saj dovajajo denar v proizvodni, storitveni in finančni sektor.

Stanovanjski in gradbeni sektor sta tesno povezana z zaupanjem v gospodarstvo in poročila iz tega sektorja so posnetki z drugimi sektorji v ozadju: tovarnami cementa v proizvodnem sektorju; skladišča lesa na trgu lesa; in vse druge surovine, potrebne za gradnjo hiš in drugih zgradb.

Nenazadnje sta na našem ožjem seznamu pomembnih gospodarskih sektorjev tudi turizem in potovanja. Če o tem dvomite, upoštevajte, da sta leta 2019 tik pred pandemijo COVID-19 turizem in potovanja predstavljala 9 bilijonov USD svetovnega BDP, skupaj okoli 10 odstotkov. Leta 2021 je to padlo na 5,8 milijarde USD zaradi omejitev potovanj, precejšnjega padca prihodkov in dobičkov turističnih in poslovnih destinacij.

Poročila, raziskave in statistični podatki iz katerega koli od zgoraj navedenih sektorjev bodo verjetno vplivali na trgovalne trge in vrednost nacionalnih valut.

Novice o rasti BDP

Poročila o rasti bruto domače produktivnosti (BDP) so kralj gospodarskih poročil in vplivajo na odločitve trgovanja, če pride do kakršnih koli presenečenj navzgor ali navzdol. Vlade objavljajo rezultate BDP četrtletno, polletno in letno, rezultati pa lahko vplivajo na vrednost nacionalnih valut.

Novice iz centralnih bank, fiskalnega javnega sektorja in finančnega sektorja

Statistični podatki iz bančništva, širšega finančnega sektorja in fiskalnega sektorja so nepogrešljive metrike za razumevanje uspešnosti finančnega sistema in stabilnosti cen. Te meritve so v obliki:

Stopnje obrestnih mer

Stopnje inflacije cen

Ravni deviznih rezerv

Stopnje neplačila posojil

Stopnje zadolževanja in odplačevanja posojila

Državni dolg in ravni državnega dolga

Kako trgovati s ponavljajočimi se novicami

Vrednost nacionalne valute v primerjavi z drugimi valutami povzema stanje nacionalnega gospodarstva. EUR na primer simbolizira gospodarsko uspešnost, politike centralne banke in množico zapletenih finančnih procesov v eni številki. Število se nenehno spreminja glede na različne odzive na najnovejše novice na trgovalnih trgih.

Dnevne objave novic so lahko ogromne in za začetnika je težko izbrati, s katero bo trgoval, zato Admiralsov Forex koledar razčleni stopnje prioritete na nizko, srednjo in visoko prioriteto, od katerih je vsaka označena z drugo barvo.

Kako trgovati s temi novicami, je odvisno od tolerance tveganja, stopnje spretnosti in finančnih ciljev vsakega trgovca, zato je eden od načinov za začetek ta, da se pridružite našim spletnim seminarjem in opazujete, kako strokovni trgovci analizirajo ponavljajoče se dogodke na trgu v živo, nato pa vadite različne strategije na demo računu. Ta pristop vam bo pomagal seznaniti se z notranjim delovanjem trga Forex.

Nepričakovana novica

Nepričakovane novice prihajajo naključno in, kot kaže, vedno ob neprimernem času. Nepričakovani novičarski dogodki vključujejo geopolitične dogodke, kot so vojne, politični nemiri in motnje, nujne svetovne zdravstvene razmere, kot je COVID-19, in gospodarske šoke, kot je Brexit.

Ob vsaki spremembi se mora trgovec hitro prilagoditi nepričakovanim dogodkom. Eden najboljših pristopov je, da se naučite čim več o obvladovanju tveganja.

Medtem ko so se številni iznajdljivi trgovci z novimi idejami prilagodili nepričakovanim dogodkom, bi se morali začetniki lotiti korak za korakom in se prepričati, da je načrt B pripravljen v primeru nestanovitnosti na trgih.

Če povzamemo, vredno je posvetiti čas vsakodnevnemu branju novic, preveriti Admiralsov Forex koledar, da se pripravite na prihajajoče dogodke in razumete razliko med ponavljajočimi se in nepričakovanimi trgovalnimi dogodki.

Admirals ponuja široko paleto izobraževalnih in analitičnih spletnih seminarjev.

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.