Trgovalne novice za začetnike – pomen ciljne obrestne mere ameriške centralne banke

Junij 17, 2022 10:44

V tem članku bomo spoznali naslednje:

Zvezna obrestna mera (FFR)

Kako FFR vpliva na bančni sektor

Kako trgovci in vlagatelji analizirajo FFR

Obvestila o obrestnih merah Federal Reserve

Federal Reserve je ameriška centralna banka in ima pooblastilo za določanje obrestne mere zveznih skladov (FFR). Ta ciljna obrestna mera vpliva na to, koliko si ameriške banke zaračunavajo za posojila čez noč.

FFR je del denarne politike in vpliva na gibanje sredstev v finančnem sistemu. Federal Reserve odloča o denarni politiki na podlagi zdravja ameriškega gospodarstva in ima dolgoročno ciljno stopnjo inflacije 2 odstotka. V obdobjih gospodarske šibkosti se lahko Fed odloči znižati svoje smernice FFR. Ko bo gospodarstvo raslo, bi Fed lahko zvišal obrestne mere, če se inflacija preveč segreje.

Ko je obrestna mera za zvezna sredstva (FFR) negativna ali nizka, je za banke več spodbude, da posojajo potrošnikom ali podjetjem, ker je donos obrestnih mer višji za maloprodajno ali poslovno posojilo. V teh okoliščinah postanejo krediti ohlapnejši in lažje dostopni. Temu pravimo gospodarska spodbuda, ker bodo potrošniki in podjetja več porabili in vlagali, če bodo imeli več dostopa do gotovine.

Po drugi strani pa imajo banke, ko je FFR v porastu, boljšo spodbudo za posojanje druga drugi, ker zaznavajo manjše tveganje pri posojanju drugi banki v primerjavi s posojanjem podjetju ali potrošniku. Višji ciljni razpon FFR pogosto pomeni dražja posojila na ravni prebivalstva, saj ga banke uporabljajo kot osnovo za obrestne mere, ki jih zaračunavajo za lastna posojila potrošnikom in podjetjem. Zaradi tega zaostritev denarja običajno upočasni potrošniško porabo.

Izjava o obrestnih merah FOMC

Zvezni odbor za odprti trg (FOMC) se sestane osemkrat letno, da odloča o svoji politiki obrestnih mer. Po sestanku FOMC izda naslednje izjave:

"Odbor se je odločil zvišati ciljni razpon za obrestno mero zveznih sredstev na 1‑1/2 do 1-3/4 odstotka in predvideva, da bodo nenehna povečanja ciljnega razpona primerna." (Izjava FOMC, 15. junij 2022).

Razlagamo izjavo, da razumemo njen osnovni pomen.

"Odbor se je odločil dvigniti ciljni razpon za obrestno mero zveznih skladov na 1-½ do 1-¾ odstotka."

Najprej potrebujemo gospodarski kontekst. Maja 2022 je inflacija v ZDA dosegla 40-letno najvišjo vrednost 8,6 odstotka, kar pomeni, da so cene blaga in storitev rasle hitreje od 2-odstotne stopnje inflacije, ki jo je zastavila ameriška centralna banka Federal Reserve. Zato se je FOMC odločil zvišati FFR na razpon od 1,5 do 1,75 odstotka, s čimer je poslal signal bančnemu sektorju, naj dvigne cene posojil v upanju, da bo umiril povpraševanje po blagu in storitvah ter upočasnil rast inflacije. Po drugi strani bi to lahko povzročilo inflacijo cen posojil in težavo z višino neplačil dolgov, a to je zgodba za drug dan.

"...in predvideva, da bodo nenehna povečanja ciljnega območja primerna."

Tukaj FOMC pomeni, da bo še naprej zviševal obrestne mere za naslednjih nekaj sestankov, dokler ne bo primerno začasno ustaviti. V tem primeru bi prišlo do premora, ko se stopnja inflacije upočasni.

Kaj se zgodi na trgih med odločitvijo o obrestni meri FOMC?

Borzni vlagatelji se lahko ali pa tudi ne odzovejo na zadnjo odločitev o obrestni meri, odvisno od trenutnih okoliščin.

V normalnih tržnih razmerah, ko je inflacija okoli 2 odstotka in gospodarstvo raste, odločitve o obrestnih merah vlagatelje obvestijo, ali je več potencialnih donosov delnic ali obveznic. To se spremeni, ko so težke tržne razmere, kot sta šibka gospodarska rast ali visoka inflacija, in vlagatelji postanejo obrambni, ko se obrestne mere dvignejo.

Na trgovce na Forex trgih močno vplivajo odločitve o obrestnih merah Fed zaradi vpliva na ameriški dolar, najbolj trgovano valuto na svetu. Odločitve Fed imajo moč, da premaknejo valutne trge, saj lahko obrestne mere dodajo ali odštejejo zaznano vrednost valute. Na najbolj temeljni ravni je učinek videti takole:

Stanje v gospodarstvu -> Odločitev o obrestnih merah -> USD narašča ali pada v primerjavi z drugimi valutami, saj trgovci množično kupujejo ali prodajajo pred, med in po objavi odločitve.

Skratka, odločitve Federal Reserve o obrestnih merah lahko vplivajo na razpoloženje vlagateljev in trgovcev ter spreminjajo cene sredstev, ki segajo od delnic do valut.

Hitri nasvet

Kje lahko najdem izjave Zveznega odbora za odprt trg? Federal Reserve objavi vsako odločitev o denarni politiki na svoji spletni strani. Izjave vključujejo najnovejšo gospodarsko oceno Fed in so vredne branja za vse, ki jih zanimajo finančni trgi.

