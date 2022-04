Trgovalne novice za začetnike – kaj so naročila trajnega blaga?

Kakšne so razlike med obleko in avtomobilom? Razlik je več, kot si mislite.

V gospodarskem smislu so netrajno blago, kot so oblačila, in trajno blago, kot so avtomobili, namenjeno potrošniški uporabi na različne načine. Ljudje razmeroma hitro kupijo, uporabljajo in zavržejo obleke. Avto se vozi več let in velja za vzdržljivega, ker traja dlje. Druga ključna razlika je, da avto stane veliko več kot obleka.

Avtomobili, ki jih kupite, so trajno blago, prav tako pralni stroji, računalniki, kosilnice in drugi stroji. Če izdelki trajajo dlje kot tri leta in so stroški relativno visoki, so razvrščeni kot trajno blago.

Potrošnja in naročila trajnega blaga

Potrošniška poraba opisuje količino denarja, ki ga gospodinjstva in podjetja porabijo za nakup trajnega in netrajnega blaga. Vlade in finančni analitiki skrbno raziskujejo, kolikšna je rast v kategoriji porabe trajnih dobrin, saj merilo uspešnosti kaže, kako samozavestni se počutijo potrošniki in podjetja glede vlaganja v blago z višjimi vrednostmi.

Ko gospodarstvo raste in je trg dela zdrav, se bodo potrošniki počutili bolj samozavestne pri porabi denarja ali najemu posojila za nakup vozila. Če se gospodarstvo krči in je delovnih mest malo, se potrošniki odzovejo drugače in odlašajo z nakupom tega dražjega blaga.

To vedenje velja na tako ravni posameznika in poslovnega nivoja. V šibkejši gospodarski klimi bodo podjetja bolj verjetno odlašala z nameščanjem drage elektronike in pisarniške opreme. Boljši gospodarski obeti bi lahko podjetja spodbudili k naložbam v nove stroje in opremo.

Vodilni indikator

Naročila trajnega blaga merijo, koliko naročil je za te vrste blaga v določenem časovnem obdobju – mesecu, četrtletju ali letu. Merilo je vodilni kazalnik, kar pomeni, da se rezultati uporabljajo za napovedovanje verjetnosti gospodarskega trenda, kot je rast ali recesija.

Če mesečno poročilo o naročilih trajnega blaga kaže rast, lahko vlagatelji upravičeno domnevajo, da je gospodarstvo v trendu naraščanja, ker pomembno prispevajo k BDP. Če so rezultati naročil trajnega blaga slabši v primerjavi s prejšnjim mesecem, lahko vlagatelji domnevajo, da obstaja kratkoročno do srednjeročno tveganje recesije ali obdobje nižje rasti gospodarstva.

Kaj nam lahko povejo naročila trajnega blaga?

Poročila o naročilih trajnega blaga nam povedo:

Stopnja povečanja ali zmanjševanja novih naročil industrijskih izdelkov

Stopnja povečanja ali zmanjšanja pošiljke novih naročil blaga

Zmanjšanje ali povečanje neizpolnjenih naročil (kar kaže, ali je povpraševanje močno)

Ali so se zaloge trajnega blaga povečale ali zmanjšale

Raven naročil za obrambno in transportno blago

Kako trgovci in vlagatelji uporabljajo naročila trajnega blaga?

Forex trgovci in delniški vlagatelji uporabljajo naročila trajnega blaga na različne načine.

V scenariju šibkejših naročil trajnega blaga bi se trgovci na Forexu in CFD-ji osredotočili na valutni par, na katerega vpliva poročilo. Na primer, v nekaterih gospodarskih razmerah bi lahko rezultati ameriških naročil trajnega blaga v tem scenariju oslabili ameriški dolar v primerjavi z drugimi valutami.

V scenariju močnejših naročil trajnega blaga se lahko delniški vlagatelj odloči, da bo več vlagal v sektor komercialnih letal ali obrambni sektor.

Primer trgovanja na poročilih o naročilih trajnega blaga

V tem scenariju so naročila trajnega blaga v Združenem kraljestvu padla in kažejo negativno rast.

Trgovci na Forexu in CFD-ji bodo verjetno to vzeli kot znak oslabitve gospodarstva v Združenem kraljestvu in bi lahko prodali GBP na kratko. Posledično bi se GBP znižal v primerjavi z drugimi valutami in trgovci s CFD-ji, ki so zaključili z GBP, bi pridobili na razliko v ceni med njihovimi vstopnimi in izstopnimi točkami.

Ta primer kaže, kako lahko šibkejše zaupanje v obete gospodarske rasti Združenega kraljestva poleg drugih dejavnikov vpliva na odločitve o trgovanju.

Primer vlaganja med poročili o naročilih trajnega blaga

Po drugem scenariju so se naročila trajnega blaga v Združenem kraljestvu povečala in kažejo pozitivno rast.

Delniški vlagatelji bodo verjetno raziskali raven povpraševanja po določenem blagu, kot so letala, tovornjaki ali druga vozila, in bi lahko kupili več delnic v tem sektorju. Vlagatelji bi lahko tudi povečali svoje naložbe v osnovne blagovne trge, kot je jeklo, ki se močno uporablja v proizvodnih procesih.

Ta scenarij kaže naraščajoče zaupanje v obete gospodarske rasti Združenega kraljestva.

To gradivo ne vsebuje in ga ne smemo razlagati kot naložbeno svetovanje, naložbena priporočila, ponudbo ali poziv za kakršne koli transakcije s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da taka analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se okoliščine lahko sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, poiščite nasvet neodvisnih finančnih svetovalcev, da se prepričate, da razumete tveganja .