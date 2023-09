Trgi so osredotočeni na poročilo o inflaciji v ZDA

September 12, 2023 15:05

Avgustovsko poročilo o inflaciji CPI, ki prihaja iz ZDA, je ena najpomembnejših objav finančnih podatkov na začetku tedna. Medtem ko ekonomisti razpravljajo o tem, ali bo Federal Reserve zaostrila svojo denarno politiko ali ustavila zvišanje obrestnih mer, se pričakuje, da bodo podatki, vključeni v poročilo, igrali pomembno vlogo pri prihodnjih odločitvah upravnega odbora Feda.

Avgustovsko poročilo CPI ZDA

V sredo bo trenutek resnice za ameriško gospodarstvo, saj bo Urad za statistiko dela (BLS) objavil avgustovsko poročilo o inflaciji CPI. Ekonomisti kažejo, da se je skupna inflacija na letni ravni povečala za 3,6 %. Na medmesečni ravni pričakujejo, da se bo inflacija avgusta zvišala za 0,6 %.

Srečanje Feda o denarni politiki je predvideno za 19. in 20. september, tako da naj bi prihajajoči podatki o inflaciji zagotovili namige o politiki zaostrovanja ameriške centralne banke.

ARM IPO pritegne pozornost

Tržni analitiki so se osredotočili na IPO ARM, načrtovano za 13. september. Nekateri od njih kažejo, da bi lahko bila IPO družbe ARM največja v zgodovini ameriškega trga, saj je podjetje dolgo uveljavljen proizvajalec polprevodnikov in eden glavnih igralcev na določenem trgu. Po poročilu CNBC je ARM pred kratkim izdal nove čipe, posebej namenjene primerom uporabe AI in strojnega učenja. Vendar pa nekateri analitiki menijo, da "Arm verjetno ne bo videl koristi od filtriranja AI do svojih prihodkov vsaj tri do pet let." Za več informacij o prihajajočem IPO ARM preberite naš blog.

Poročilo o BDP Združenega kraljestva

V sredo zjutraj naj bi Urad za državno statistiko ( ONS ) objavil podatke o britanskem BDP v juliju. Napovedi kažejo, da se bo gospodarstvo Združenega kraljestva julija verjetno povečalo za 0,4 % na letni ravni.

Prej danes je ONS objavil, da se je stopnja brezposelnosti v državi v treh mesecih do julija povečala za 4,3%. Isto poročilo je pokazalo, da so se povprečne plače, vključno z bonusi, v istem obdobju povečale za 8,5 %. Plače brez dodatkov so se povečale za 7,8 %, kar je najvišja stopnja rasti po letu 2001.

Član upravnega odbora BoE: "Bolje zaostrovanje kot nespreminjanje tečajev"

Članica upravnega odbora Bank of England ( BoE ) Catherine Mann je dejala, da bi lahko podcenjevanje vztrajnosti inflacije povzročilo prekoračitev. V svojih pripombah je zapisala: »začasna zaustavitev ali daljše zadrževanje obrestne mere na nižji ravni tvega, da bo inflacija postala globlje zasidrana, kar bi nato zahtevalo skupno večjo zaostritev, da bi spremenili inflacijo samo in iztisnili vgrajeno inflacijo, ki prihaja od trajnega trajanja nad ciljem. Zato bi se raje zmotil s pretiranim zategovanjem. Ampak, če se motim in se bo inflacija hitreje upočasnila in aktivnost občutneje poslabšala, ne bom okleval pri znižanju obrestnih mer.”

Mann je tudi predlagal, da bi lahko pristop "3-odstotna inflacija dovolj blizu" poslal napačno sporočilo trgom.

