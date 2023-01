Kako trgovati z zlatom v novem letu

Januar 04, 2023 17:21

Od marca do oktobra v letu 2022 je cena zlata padla 22 % nižje. Od takrat so cene zlata v novem letu dosegle 6-mesečni vrh.

Po podatkih Svetovnega sveta za zlato so centralne banke v tretjem četrtletju 2022 kupile za več kot 400 ton zlata.

Izvedite več o nekaterih dejavnikih, ki vplivajo na ceno zlata, in o tem, kako z njim trgovati.

Instrument: Zlato vs USD Simbol za Invest.MT5 račun: ZLATO Datum ideje: 3. januar 2023 Vremenski čas: 1 - 8 tednov Vstopna nivo: 1.860,00 Stop Loss nivo: 1.720,00 Cena izstopa: 2.060,00 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 2% Tveganje: Visoki

Vsako trgovanje je visoko tvegano in pri trgovanju lahko izgubite več, kot tvegate. Nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubiti, saj bodo nekateri posli prinesle tudi izgube. Začnite z majhnim zneskom, da boste razumeli svoje lastne stopnje tolerance do tveganja ali pa najprej vadite na demo računu, da pridobite lastno znanje in izkušnje pred dejanskim vlaganjem.

Zakaj investirati v zlato?

Zlato je trg, ki ga finančni trgovci in upravljavci skladov po vsem svetu pogosto pozorno spremljajo. Je najstarejša oblika valute in ima več namenov v portfelju trgovca.

Status zlata je varno zatočišče (Safe Haven )

Vlagatelji se v času gospodarske negotovosti ponavadi zgrinjajo k zlatu, saj je to pogosto označeno kot varno zatočišče. Najbolj znani vlagatelj na svetu, Warren Buffett, je dejal, da je "zlato način, kako dolgo služiti strahu."

Po medvedjem letu na delniških trgih leta 2022 lahko zaradi strahu pred recesijo na nekaterih največjih svetovnih delniških trgih leta 2023 zlato postane bolj privlačno za nekatere vlagatelje.

Zlato, kot varovanje pred inflacijo

Po podatkih Svetovnega sveta za zlato lahko zlato dolgoročno deluje kot varovalo pred inflacijo. Leta 2022 je ameriški delniški trg vstopil v medvedji trg zaradi agresivnih dvigov obrestnih mer s strani Fed za boj proti inflaciji.

Vendar pa je to pomagalo ameriškemu dolarju, da je povečalo vrednost, kar je lani povzročilo padec trgovanja z zlatom v primerjavi z ameriškim dolarjem. Letos bi lahko bilo drugače, saj bo inflacija še vedno vztrajno visoka, centralne banke pa bodo zelo previdne pri prevelikem dvigu obrestnih mer v primeru recesije.

Zlato kot dolgoročna naložba

Številni borzni vlagatelji se odločijo za vlaganje v sklade, s katerimi se trguje na borzi v zlatu (ETF-je). Namen teh skladov je odražati osnovno uspešnost cen zlata z nakupom terminskih pogodb za zlato ali s posedovanjem fizičnega zlata.

Z Admirals lahko špekulirate o promptni ceni zlata, trgujete s terminskimi pogodbami za zlato, trgujete z delnicami rudnikov zlata in s skladi, s katerimi se trguje na borzi na zlato (ETF), ali prejemate donos na zlato z računom na Admiral Denarnici z valuto Zlato brez stroškov imetja.

Zlato za kratkoročne špekulacije

Ker je lahko cena precej nestanovitna, bodo nekateri trgovci uporabili sredstvo za kratkoročne špekulacije. Izdelki, kot so CFD-ji (pogodbe na razliko), vam omogočajo dolgoročno in kratkotrgovanje ter potencialno dobiček od naraščajočih in padajočih cen zlata.

Več o tem v članku strategij trgovanja za leto 2023. Združevanje temeljne in tehnične analize lahko pomaga povečati verjetnosti pri trgovanju. Smer ameriškega dolarja, hitrost zvišanja obrestnih mer s strani centralnih bank in razpoloženje okoli delnic so nekatere od glavnih tem, na katere morate biti pozorni letos in lahko vplivajo na ceno zlata.

Napoved cene zlata 2023

Z vidika tehnične analize je bila cena zlata v dolgoročnem trgovalnem razponu med ~2.074,00 in ~1.677,00, kot prikazujeta črni vodoravni črti na spodnjem grafikonu.

Konec leta 2022 je cena poskušala prebiti dno tega razpona, vendar ni uspela zbrati nobenega zagona in se je namesto tega trgovala nazaj v razponu, pri čemer je zabeležila lažni vzorec preboja. Cene zlata od takrat rastejo in zdaj smo bližje sredini razpona.

Vir: Admirals MetaTrader 5 , GOLD, mesečno - Obseg podatkov: od 1. julija 2002 do 3. januarja 2023, opravljeno 3. januarja 2023. Upoštevajte: Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

.Obstaja možnost, da bo cena zlata nadaljevala navzgor proti vrhu razpona pri ~2.074,00. Vendar bi morali trgovci iti na nižji časovni okvir, da bi ugotovili, ali se bikovski zagon še vedno kaže. To je lahko iz analiziranja ciklov, drsečih povprečij in drugih orodij za tehnično analizo enostavno prepoznati.

Če cena res prebije dno razpona, bi lahko prišlo do nadaljnjega padca proti najnižjim cenam zaradi pandemije leta 2020 okoli ~1450,00.

Primer trgovalne ideje za CFD na zlato

Na podlagi zgornje analize, če lahko cena zlata nadaljuje svoj lažni preboj z dna razpona in nadaljuje višje, bi lahko bil primer trgovalne ideje za CFD na zlato v primerjavi z ameriškim dolarjem naslednji:

Kupite CFD na zlato ob preboju najvišje vrednosti prvega dne leta 2023 pri 1.860,00

Postavite zaščitno zaustavitev izgube pri zadnjem večjem nihanju nizko od podpore pri 17,20.00

Postavite cilj proti vrhu trgovalnega razpona pri 2.060,00.

Tveganje naj bo majhno, največ 2 % celotnega računa.

Časovnica = 1 – 8 tednov.

Če ste trgovali z najnižjo velikostjo pozicije 0,01 lota, potem: Če je vaš cilj dosežen = 200,00 $ dobička Če je vaša ustavljena izguba dosežena = -140,00 $ izgube



Pametno si je zapomniti, da je malo verjetno, da bo cena zlata rasla naravnost navzgor, saj bo lahko pred tem ali med tem šla cena še precej navzdol, preden se bo dvignila, zlasti glede na to, kako nestanovitna je lahko cena zlata.

Zato poskrbite za dobro obvladovanje tveganja, ki je eden najpomembnejših vidikov uspešnega trgovanja. Vedno bi morali vedeti, koliko bi lahko potencialno izgubili pri trgovanju in povezana tveganja.

To lahko storite z Admirals Trgovalni kalkulator za račun Trade.MT4, kot je prikazano spodaj:

Vir: Admirals Trgovalni kalkulator

Drug dejavnik, ki ga je treba upoštevati, so stroški trgovanja s CFD-ji na zlato. Tej vključujejo:

Spread. To je razlika med nakupno in prodajno ceno instrumenta. Admirals tipičen spread na zlato je samo 0,20 USD!

To je razlika med nakupno in prodajno ceno instrumenta.

Provizija. To je strošek nakupne in prodajne transakcije. Na računih Admirals Trade.MT4 in Trade.MT5 ni nobene provizije za nakup ali prodajo CFD-jev na zlato.

To je strošek nakupne in prodajne transakcije.

Zamenjave ali swap. To je obrestna mera čez noč za prenos vašega položaja na naslednji dan. Trenutna menjalna stopnja za CFD-je na zlato iz računa Trade.MT4 je –23,77 za dolge pozicije in 13,907 za kratke pozicije.

To je obrestna mera čez noč za prenos vašega položaja na naslednji dan.

Več podrobnosti najdete na strani s specifikacijami pogodbe Admirals .

Kako trgovati s CFD-ji na ZLATO v 4 korakih

Odprite račun pri Admirals za dostop do Trgovalne sobe. Kliknite Trgovanje na enem od svojih računov v živo ali demo, da odprete spletno platformo - web trader. Poiščite GOLD na dnu okna Market Watch (Opazovanje trga) in povlecite simbol na grafikon. Uporabite funkcijo trgovanja z enim klikom ali z desno tipko miške kliknite in odprite trgovalni list, da vnesete svojo velikost trgovanja, zaustavite izgubo in raven prevzema dobička.

Vir: Admirals MetaTrader 5 Web. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti.

Kliknite spodnjo pasico za nakup CFD-ja na Zlato še danes! ▼▼▼

Ali menite, da se bo cena Zlata gibala drugače?

Ne pozabite, da vse analitike in ideje trgovanja temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

Če menite, da obstaja večja verjetnost, da se bo cena Zlata premaknila navzdol, potem lahko trgujete tudi na kratko ali short pozicije preko CFD-jev (Pogodbe za razliko), ki jih ponuja tudi Admirals.

Raje investirate nepsredno v Zlato?

Če raje vlagate v zlato in želite poskusiti izkoristiti uspešnost cen zlata, lahko tudi to storite z Admirals!

Zlati račun v Admirals Denarnici vam omogoča, da prejmete zlato z ničelnimi stroški hrambe.

Vse kar morate storiti je, da prenesete svoj naložbeni kapital (ameriške dolarje, evre, britanske funte itd.) na zlati račun iz Admirals Trgovalno sobo in ga nato pretvorite nazaj, kadar koli ste pripravljeni.

INFORMACIJE O ANALITIČNIH MATERIALAH:

Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije v zvezi z vsemi analizami, ocenami, napovedmi, napovedmi, pregledi trga, tedenskimi obeti ali drugimi podobnimi ocenami ali informacijami (v nadaljevanju »Analize«), objavljenimi na spletnih straneh investicijskih družb Admirals, ki delujejo pod blagovno znamko Admirals (v nadaljevanju » Admirals") Preden se odločite za naložbo, bodite pozorni na naslednje: