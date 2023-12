Trgovalna ideja tedna: Kako trgovati s Salesforce po uspešnosti v tretjem fiskalnem četrtletju 2024

Salesforce je podjetje za programsko opremo v oblaku s sedežem v Kaliforniji in ima 110 pisarn po vsem svetu. Ponuja programsko opremo za upravljanje odnosov s strankami (CRM) za številna podjetja. Njeni izdelki vključujejo Tableau, MuleSoft in Slack.

Preberite več o uspešnosti podjetja Salesforce v tretjem fiskalnem četrtletju in kaj analitiki napovedujejo za delnice.

Instrument: Salesforce Inc Simbol za Invest.MT5 račun: CRM Datum ideje: 5. december 2023 Vremenski čas: 1 - 6 mesecec Vstopna nivo: $264,00 Cena izstopa: $345,00 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Vsako trgovanje je visoko tvegano in pri trgovanju lahko izgubite več, kot tvegate. Nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubiti, saj bodo nekateri posli prinesle tudi izgube. Začnite z majhnim zneskom, da boste razumeli svoje lastne stopnje tolerance do tveganja ali pa najprej vadite na demo računu, da pridobite lastno znanje in izkušnje pred dejanskim vlaganjem.

Uspešnost Salesforce delnic v fisklanem Q3 2024

Tukaj je nekaj ključnih poudarkov iz zadnjega poročila Salesforce o dobičku v tretjem fiskalnem četrtletju:

Dobiček na delnico 2,11 USD v primerjavi s pričakovanimi 2,06 USD

Prihodek v višini 8,72 milijarde dolarjev v skladu z ocenami analitikov

Prihodki so se v primerjavi z enakim obdobjem lani povečali za 11 %

1,9 milijarde dolarjev vrnjeno delničarjem v tretjem četrtletju z odkupom lastnih delnic

Napovedani prihodki za četrto četrtletje 2024 so se medletno povečali za 10 % z 9,18 milijarde USD na 9,23 milijarde USD

Zniža načrt prihodkov za celotno leto 2024 na 34,75 milijarde USD s 34,8 milijarde USD

Salesforce je v tretjem četrtletju 2024 objavil splošno uspešnost, ki je pri večini meritev presegla ocene analitikov. Cena delnice se je letos dvignila za skoraj 90 %, kar je že preseglo indeks Nasdaq 100, ki se je letos povečal za okoli 40 %. Večino dobička in prihodkov Salesforce pripisujejo njegovi osredotočenosti na znižanje stroškov na začetku leta.

Januarja je Salesforce objavil načrte za zmanjšanje delovne sile za 10 % ali 7000 zaposlenih in zmanjšanje nekaterih pisarniških prostorov. Soizvršni direktor Marc Benioff je izjavil, da je podjetje zaposlilo preveč zaposlenih, medtem ko so se prihodki med pandemijo povečali, zdaj pa mora sprejeti težko odločitev, da nekatere odpusti.

Medtem ko je podjetje povečalo svoje smernice glede prihodkov za to leto, je njegov 11-odstotni dobiček v tretjem četrtletju veliko nižji od običajnega 20-odstotnega povečanja. To je v skladu z upočasnitvijo tehnološkega sektorja, saj podjetja zmanjšujejo svojo porabo zaradi višjih obrestnih mer in inflacije. Medtem ko so delnice že imele koristi od nižjih stroškov zaradi ukrepov za znižanje stroškov, je večina tega morda že vračunana.

Zato bodo vlagatelji želeli videti višje stopnje rasti zaradi povečane porabe strank. Če se to ne uresniči, bi lahko to povzročilo padec cene delnice podjetja, zato je to pomemben trend, ki ga je treba spremljati.

Napoved delnic Salesforce – Kaj pravijo analitiki?

Glede na analitike, ki jih je anketiral TipRanks za napoved delnic Salesforce v zadnjih 3 mesecih, je trenutno 26 ocen za nakup, 12 za držanje in 1 za prodajo. Najvišja raven cene za napoved delnic Salesforce je 345,00 $ z najnižjo ciljno ceno pri 159,00 $.

Povprečna ciljna cena za napoved delnic Salesforce je 275,00 USD.

Vir: Tip Ranks - 30. maj 2023

Primer trgovanja z delnicami Salesforce

Primer trgovalne ideje za delnice Salesforce je lahko naslednji:

Kupite delnico ob preboju nad najvišjo vrednostjo po objavi zaslužka pri 264,00 USD, tako da upoštevate nestanovitnost.

Cilj tik pod najvišjo ciljno ceno analitikov 345,00 USD.

Tveganje naj bo majhno, največ 5 % celotnega računa.

Časovnica = 1 – 6 mesecev

Če kupite 10 delnic Salesforce: Če je cilj dosežen = 810,00 $ potencialnega dobička [(345,00 $ - 264,00 $) * 10 delnic].



Smiselno si je zapomniti, da je malo verjetno, da bo cena delnice rasla v ravni liniji navzgor, saj obstaja verjetnost da bo lahko vmes celo padla precej nižje od trenutnih vrednosti, preden se bo dvignila, zlasti glede na nedavno razprodajo na svetovnih delniških trgih.

Zato poskrbite za dobro obvladovanje tveganj, ki je pri trgovanju najpomembnejše. Vedno morate vedeti, koliko lahko izgubite pri trgovanju in s tem povezana tveganja.

Kako kupiti delnice Salesforce v 4 korakih

Vir: Admirals MetaTrader 5. Salesforce. Mesečno. Datum: od januarja 2016 do novembra 2023, posneto 5. decembra 2023. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti.

Ali menite, da se bo cena Salesforce delnic gibala drugače?

Ne pozabite, da vse ideje o analitiki in trgovanju temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

