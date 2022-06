Priložnost trgovanje z Zlatom, ki jo prinaša vzorec naraščajočega trikotnika na grafu

Junij 15, 2022 16:10

Cena Zlato se je letos vozilo po toboganu. Vse od začetka leta se je cena zlata, do sredine marca dvignila za okoli 15 %. Cena zlata je kasneje padla in je za nekaj točk zgrešila rekordno visoko vrednostjo doseženo avgusta 2020 in je nato do maja padla za okoli 14 %. Vse od takrat se premika v stranskem trendu okoli najnižjih vrednosti v letu. Nestanovitnost navzgor in navzdol, ki so jo povzročili geopolitični dogodki in politika centralne banke, je ustvarila tehnični bikovski naraščajoči trikotnik na tedenskem grafikonu cene zlata. Naučite se trgovati z zlatom spodaj. Trg: Zlato vs. USD Simbol za Trade.MT4 / Trade.MT5: Gold Datum ideje: 14. junij 2022 Vremenski čas: 1 - 4 tedne Vstopna nivo: 1,879.00 Stop loss nivo: 1,786.00 Cena izstopa: 2,034.00 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 3% Tveganje: Visoki

Računa Trade.MT4 in Trade.MT5 vam omogočata, da s CFD-ji špekulirate o smeri cen kovin, kot so zlato in druge surovine. To pomeni, da lahko trgujete dolge in kratke pozicije, da bi lahko imeli dobiček od naraščajočih in padajočih cen. Preberite več o CFD-jih v tem članku Kako trgovati s CFD-ji.

Račun Invest.MT5 vam omogoča nakup pravih delnic in delnic s 15 največjih borz na svetu. Vlagatelji v zlato se lahko odločijo za nakup delnic rudnikov zlata ali ETF-jev zlata ( borzni skladi ), ki bi lahko imeli koristi tudi od višjih cen zlata.

Vir: TradingView Vsako trgovanje je visoko tvegano in pri trgovanju lahko izgubite več, kot tvegate. Nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubo, saj bodo nekateri posli prinesle izgube. Začnite z majhnim zneskom, da boste razumeli svoje lastne stopnje tolerance do tveganja ali pa najprej vadite na demo računu , da pridobite lastno znanje in izkušnje pred dejanskim vlaganjem.

Zakaj investirati v zlato?

Glede na letno raziskavo centralne banke Svetovnega sveta za zlato letos 25 % vprašanih namerava povečati svoje zlate rezerve – kar je za 21% več kot lani. Zanimivo je, da je 61 % anketirancev izjavilo, da pričakujejo, da se bodo svetovne zlate rezerve na splošno povečale v naslednjih 12 mesecih.

Vir: Svetovni svet za zlato , 14. junij 2022

Glede na poročilo o trendih povpraševanja po zlatu so v prvem četrtletju leta imeli ETF-ji za zlato (skladi, s katerimi se trguje na borzi) najmočnejše četrtletne prilive od tretjega četrtletja 2020 . Na povečanje povpraševanja so vplivali številni dejavniki, kot so geopolitične napetosti, v katerih se zlato šteje za varno zatočišče.

Zlato se pogosto obravnava tudi kot dolgoročno varovanje pred inflacijo, vendar je tudi občutljivo na dvig obrestnih mer in ameriški dolar. Nedavna razprodaja zlata je sovpadala z močjo ameriškega dolarja in zategovalnimi toni ameriške centralne banke Federal Reserve glede naraščajočih obrestnih mer.

Tehnična analiza zlata

Trenutna cena zlata prikazuje tvorbo bikovskega naraščajočega trikotnika, kot je prikazano na spodnjem grafikonu. Ta cenovni vzorec se oblikuje, ko so cikli cen zajeti med vodoravno uporno črto in naraščajočo podporno črto.

Vir: Admirals MetaTrader 5, GOLD, tedensko - Obseg podatkov: od 30. novembra 2014 do 14. junija 2022 ob 7:00 po BST. Upoštevajte: pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti. Zadnja petletna uspešnost: 2021 = -3,51%, 2020 = +24,42%, 2019 = +18,87%, 2018 = -2,14%, 2017 = +13,68%.

Cena zlata je med letoma 2015 in 2019 oblikovala tudi bikovski naraščajoči vzorec trikotnika. Običajno bi trgovci počakali, da se cena prebije izven vzorca trikotnika, in nato potrdili trend z analizo cikla, kot so višje višine in višji nižine vrednosti za naraščajoči trend oz. nižja dna vrednosti in nižji vrhovi vrednosti za padajoči trend.

Vendar pa lahko nekateri trgovci trgujejo tudi znotraj razpona trgovanja na horizontalni uporni in naraščajoči podporni črti. Gre za bolj agresiven pristop, saj se bo cena na neki točki prebila skozi vzorec trikotnika.

Zato je ohranjanje nizkega tveganja bistveno pri delovanju znotraj vzorca naraščajočega trikotnika.

Različne metode trgovanja z zlatom

Obstaja veliko različnih načinov za špekulacije o smeri cene zlata. Nekateri trgovci bodo trgovali s CFD-ji za zlato (pogodbe za razliko), ki vam omogočajo, da špekulirate o smeri cene zlata, ne da bi imeli v lasti osnovno sredstvo. Ta izdelek vam omogoča tako dolge in tudi kratke trgovalne pozicije ter potencialno dobiček od naraščajočih in padajočih cenah.

Več o strategijah trgovanja s CFD lahko izveste v tem Vodiču po strategijah trgovanja za leto 2022.

Prav tako imate možnost vlagati v zlate ETF-je (sklade, s katerimi se trguje na borzi). Ti skladi v bistvu spremljajo osnovno ceno zlata z nakupom terminskih pogodb za zlato ali držanjem fizičnega zlata v varnih trezorjih.

Nekateri vlagatelji se lahko odločijo tudi za naložbe v delnice rudarjenja zlata, ki bi lahko imele koristi od dviga cene zlata. Vendar pa obstajajo drugi dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri vlaganju v delnice rudarjenja zlata, kot so osnove podjetja, povezane z dobičkom itd.

Z Admirals lahko trgujete s CFD-ji za zlato, delnicami rudarjenja zlata in skladi, s katerimi se trguje na borzi.

Druga možnost je, da z Admirals Denarnice unovčite uspešnost zlata z ničnimi stroški hrambe.

Primer ideje za trgovanje za CFD-je na Zlato

Na podlagi trenutnega vzorca naraščajočega trikotnika glede cene zlata, o katerem smo razpravljali zgoraj, je lahko primer trgovanja za CFD za zlato v primerjavi z ameriškim dolarjem naslednji:

Kupite CFD-je za zlato ob preboju najvišje vrednosti trenutne tedenske sveče in testirate dno vzorca naraščajočega trikotnika pri 1.879,00, da omogočite trenutno nestanovitnost trgov okoli ameriških novic.

Postavite zaščitno zaustavitev izgube na preboju najnižje vrednosti tedenske sveče, ki je nazadnje testirala naraščajočo podporno linijo pri 1.786,00.

Postavite tarčo tik pod vrh vzorca naraščajočega trikotnika pod vodoravno uporno črto pri 2.034,00.

Naj bo vaše tveganje majhno in znaša največ 3 % celotnega računa.

Časovni okvir = 1 – 4 tedne.

Če ste trgovali z velikostjo pozicije 0,01 lota, potem: Če je vaš cilj dosežen = 155,00 $ dobička Če je dosežena stop izguba = -93,00 $ izgube



Pametno si je zapomniti, da je malo verjetno, da bi se cena delnice dvignila neposredno navzgor, saj se lahko vmes celo zniža, preden bi narasla. To je še posebej pomembno upoštevati glede na borzne razprodaje, ki smo jim bili priča doslej v letu 2022.

Zato poskrbite za dobro obvladovanje tveganj, ki je pri trgovanju najpomembnejše. Vedno morate vedeti, koliko lahko izgubite pri trgovanju in s tem povezana tveganja.

To lahko izračunate s pomočjo Admirals Trgovalnega kalkulatorja za račun Trade.MT4, kot je prikazano spodaj:

Vir: Admirals Trgovalni kalkulator

Drug dejavnik, ki ga je treba upoštevati, so stroški trgovanja s CFD-ji za zlato. Tej vključujejo:

Spread. To je razlika med nakupno in prodajno ceno instrumenta.

Admiralski tipični razmik na zlato je le 0,20 USD!

Provizija. To je strošek za nakup in prodajo transakcije.

Z računov Admirals Trade.MT4 in Trade.MT5 je za nakup ali prodajo zlatih CFD-jev NIČ provizije.

Zamenjave ali swap. To je provizija čez noč za prenos vaše pozicije na naslednji dan.

Trenutna zamenjava za CFD za zlato z računa Trade.MT4 je –14,21 za dolge pozicije in –10,618 za kratke pozicije.

Več podrobnosti najdete na strani s specifikacijo pogodbe Admirals .

Kako trgovati s CFD-ji za Zlato v 4 korakih

S CFD-ji za zlato lahko trgujete z računov Trade.MT4 ali Trade.MT5 z uporabo postopka v štirih korakih, ki je opisan spodaj.

Odprite račun pri Admirals za dostop do Trgovalne sobe. Kliknite Trgovanje na enem od svojih računov v živo ali demo, da odprete spletno platformo ali prenesete namizno platformo MetaTrader 4 ali MetaTrader 5. Poiščite GOLD na dnu okna Market Watch in povlecite simbol na grafikon. Uporabite funkcijo trgovanja z enim klikom ali z desno tipko miške kliknite in odprite trgovalni list, da vnesete svojo velikost trgovanja, zaustavite izgubo in raven prevzema dobička.

Vir: Admirals MetaTrader 5. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti.

Ali menite, da se bo cena zlata gibala drugače?

Ne pozabite, da vse analitike in ideje trgovanja temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja. Če menite, da obstaja večja možnost, da se bo cena zlata znižala, lahko trgujete tudi na kratko s CFD (Pogodbe za razliko) trgovalnim računom, ki ga ponujajo tudi Admirals.

Raje investirate neposredno v zlato?

Če raje vlagate neposredno v zlato in želite poskusiti in izkoristiti uspešnost rasti cene zlata, lahko tudi to storite tudi Admirals!

Denarnica Admirals vam omogoča, da unovčite uspešno rast zlata z ničnimi stroški hrambe .

Vse, kar morate storiti, je prenesti svoj naložbeni kapital (ameriški dolar, evre, britanske funte itd.) na zlati račun v Admirals Trgovalni sobi in ga nato pretvoriti nazaj, ko ste pripravljeni.

Odprite račun še danes in si oglejte vse načine, na katere lahko poskusite izkoristiti gibanje zlata danes!

INFORMACIJE O ANALITIČNIH MATERIALIH:

Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije v zvezi z vsemi analizami, ocenami, prognozami, napovedmi, tržnimi pregledi, tedenskimi obeti ali drugimi podobnimi ocenami ali informacijami (v nadaljevanju »analiza«), objavljenih na spletnih straneh Admiralsovih investicijskih družb, ki poslujejo pod blagovno znamko Admirals (v nadaljevanju » Admirals«) Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, bodite pozorni na naslednje: