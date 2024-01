Trgovanje z Intelom ob novih čipih AI & Proizvodnjih obratih

Januar 03, 2024 20:08

Proizvajalec čipov Intel doživlja veliko preobrazbo svojega poslovnega modela. Gradi prvo tovarno za proizvodnjo čipov s sedežem v ZDA in še eno v Izraelu – s pomočjo vlade ZDA in Izraela, hkrati pa lansira novo paleto izdelkov umetne inteligence.

Vendar je to v času, ko je prodaja računalnikov utrpela osem četrtletij padca in povečano konkurenco s strani Nvidie in AMD. Izvedite več o Intelovih poslovnih načrtih za leto 2024 in o napovedih analitikov za delnice.

Instrument: Intel Corp. Simbol za Invest.MT5 račun: INTC Datum ideje: 2. januar 2024 Vremenski čas: 1 - 6 mesecec Vstopna nivo: $51,50 Cena izstopa: $68,00 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Intelovi poslovni načrti za leto 2024

Intel vstopa v zelo naporno obdobje preobrazbe svojega poslovnega modela. Konec lanskega leta je Intel objavil načrte za izgradnjo nove tovarne za proizvodnjo čipov v ZDA in je glavni kandidat za vladno financiranje čipov za ameriško vojsko. Čeprav uradni dogovor ni bil potrjen, je Intel velik zagovornik zakona o čipih in znanosti predsednika Joeja Bidna v vrednosti 53 milijard dolarjev za zmanjšanje odvisnosti od čezmorske tehnologije. Leta 2021 je Intel vložil 20 milijard dolarjev v dve tovarni čipov s sedežem v Arizoni.

Izraelska vlada je tudi napovedala , da namerava dodeliti 3,2 milijarde dolarjev nepovratnih sredstev za novo 25 milijard dolarjev vredeno tovarno čipov v južnem Izraelu. Medtem ko je manj kot 10 % Intelove delovne sile v Izraelu, je bil poudarek na izgradnji tovarn na treh celinah, da bi lahko konkurirali svojim tekmecem.

Čeprav je Intel veliko vlagal v nove tovarne čipov, je treba še videti, ali kakšna naročila upravičujejo stroške. Podjetje je objavilo, da so v njegovih tovarnah v Arizoni prejeli naročila za čipe, ki bi se lahko povečalo, če bi postali edini proizvajalec naprednih čipov v ZDA.

Napovedal je tudi vrsto novih izdelkov AI, vključno z novimi procesorji Core Ultra za ultratanke prenosnike. Vendar pa je prodaja na računalniškem trgu upadla in ni pričakovati, da si bo kmalu opomogla. Tudi na tem področju je velika konkurenca AMD in Apple. Vlagatelje so bolj zanimali njegovi novi čipi umetne inteligence, imenovani Gaudi3, za generativno programsko opremo AI, ki bo predstavljena pozneje letos.

Medtem ko obstaja nekaj zanimivih načrtov za Intel, se je vredno spomniti, da je imel Intel v zadnjih letih težave. Šele leta 2022 je podjetje zabeležilo največjo četrtletno izgubo doslej zaradi padca povpraševanja po osebnih računalnikih. Prodaja se je zmanjšala za 36 %, stopnja bruto dobička pa za 38 %. Njegovo naslednje poročilo o dobičku 25. januarja 2024 postane pomembno merilo Intelovih načrtov za naprej in spodnje mešane ocene analitikov kažejo na negotovost okoli delnice.

Intelova napoved za delnice – kaj pravijo analitiki?

Glede na analitike, ki jih je anketiral TipRanks za Intelovo napoved delnic v zadnjih 3 mesecih, je trenutno 6 ocen za nakup delnic, 20 za za držanje in 3 za prodajo. Najvišja raven cene za Intelovo napoved delnice je 68,00 USD, najnižja ciljna cena pa 17,00 USD.

Povprečna ciljna cena za Intelovo napoved delnic je 41,20 USD.

Vir: TipRanks , 2. januar 2024

Primer trgovalne ideje s ceno delnice Intel

Primer trgovalne ideje za Intelovo ceno delnice je lahko naslednji:

Kupite delnico ob zlomu nad 51,50 $, da upoštevate nestanovitnost.

Cilj tik pod najvišjo ciljno ceno analitikov 68,00 USD.

Tveganje naj bo majhno, največ 5 % celotnega računa.

Časovnica = 1 – 6 mesecev

Če kupite 10 Intelovih delnic: Če je cilj dosežen = 165,00 $ potencialnega dobička [(68,00 $ - 51,50 $) * 10 delnic].



Ne pozabite, da gredo trgi navzgor in navzdol in je malo verjetno, da se bo cena delnice dvignila po ravni črti. Pravzaprav se lahko še precej zniža, preden se dvigne, zlasti če upoštevamo negotovost glede Intelovih prihodnjih načrtov in naložb.

Bodite prepričani, da izvajate dobro obvladovanje tveganja in vedno veste, koliko bi lahko potencialno izgubili pri trgovanju ter povezana tveganja in stroške.

Kako kupiti delnice Intel v 4 korakih

Odprite račun pri Admirals za dostop do Namizja. Kliknite Trgovanje na enem od svojih računov v živo ali demo, da odprete spletno platformo - web trader. Poiščite INTC na dnu okna Market Watch (Opazovanje trga) in povlecite simbol na grafikon. Uporabite funkcijo trgovanja z enim klikom ali z desno tipko miške kliknite in odprite trgovalni list, da vnesete svojo velikost trgovanja, zaustavite izgubo in raven prevzema dobička.

Vir: Admirals MetaTrader 5 Web. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti.

Ali menite, da se bo cena Intel delnic gibala drugače?

Ne pozabite, da vse ideje o analitiki in trgovanju temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

