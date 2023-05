Kako trgovati z delnicami Walmarta po uspešnosti v prvem četrtletju!

Maj 23, 2023 16:50

Veliki trgovci na drobno v ZDA – Walmart, Home Depot in Target – lahko dajo ogromen vpogled v zdravje ameriškega potrošnika. Vlagatelji in analitiki zelo opazujejo zlasti Walmart – največjega trgovca na drobno v ZDA.

Spodaj izvedite več o Walmartovi zadnji objavi dobička v prvem četrtletju in napovedih analitikov za delnice.

Instrument: Walmart Inc Simbol za Invest.MT5 račun: WMT Datum ideje: 22. maj 2023 Vremenski čas: 1 - 6 mesecec Vstopna nivo: $155,00 Cena izstopa: $175,00 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Račun Invest.MT5 vam omogoča nakup pravih delnic in delnic s 15 največjih borz na svetu.

Vsako trgovanje je visoko tvegano in pri trgovanju lahko izgubite več, kot tvegate. Nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubiti, saj bodo nekateri posli prinesle tudi izgube. Začnite z majhnim zneskom, da boste razumeli svoje lastne stopnje tolerance do tveganja ali pa najprej vadite na demo računu, da pridobite lastno znanje in izkušnje pred dejanskim vlaganjem.

Razčlenitev uspešnosti Walmart Q1 2023

Tukaj je nekaj ključnih poudarkov iz najnovejšega Walmartovega poročila o dobičku v prvem fiskalnem četrtletju:

Dobiček na delnico 1,47 USD v primerjavi s pričakovanim1,32 USD

Prihodki v višini 152,30 milijarde dolarjev v primerjavi s pričakovanimi 148,76 milijarde dolarjev

Čisti dobiček se je znižal na 1,67 milijarde dolarjev z 2,05 milijarde dolarjev od prejšnjega leta

Prodaja v trgovinah v ZDA brez goriva se je povečala za 7,4 %

Prodaja v e-trgovini se je medletno povečala za 27 %

Napovedani dobiček na delnico v drugem četrtletju med 1,63 in 1,68 USD, kar je nižje od pričakovanih 1,71 USD

Na prvi pogled je Walmart objavil nekaj impresivnih rezultatov za svoje poročilo o dobičku v prvem fiskalnem četrtletju 2023. Presegel je ocene analitikov glede dobička na delnico in prihodkov. To je bilo predvsem posledica velike rasti v živilskem sektorju, ki je izravnala upad prodaje v oddelku za oblačila in elektroniko.

To je bil trend, ki je bil opažen tudi v zaslužkih drugih velikih trgovcev na drobno v prejšnjem tednu. Potrošniki kupujejo manj po lastni presoji in dražje artikle, saj se bolj osredotočajo na potrebščine. Približno 60 % vse Walmartove letne prodaje v ZDA prihaja iz živil. Čeprav se to morda sliši dobro, so marže veliko nižje pri živilih, zaradi česar se je stopnja bruto marže podjetja iz leta v leto zniževala.

Glavni finančni direktor John David Rainey je dejal, da so trendi porabe začeli slabeti, ko se je v četrtletje februarja to močno znižalo. Razloge za to je navedel in sicer naj bi to bil konec nujnega financiranja zaradi pandemije in upad vračila davkov.

Zato je Walmart za naslednje četrtletje zagotovil nižjo napoved dobička na delnico od pričakovanega. Poleg tega je Rainey v razpisu zaslužka izjavil, da "trdovratna inflacija" povzroča veliko negotovosti glede tega, kako se bo razvijal konec leta. Zato bi sledenje ameriškim gospodarskim podatkom lahko dalo boljši vpogled v smer rasti Walmarta.

Walmart delnice - napoved - Kaj pravijo analitiki?

Glede na analitike, ki jih je anketiral TipRanks glede napovedi za delnice Walmart v zadnjih 3 mesecih, je trenutno 24 ocen za nakup, 5 za držanje in 0 za prodajo delnice. Najvišja cenovna raven za napoved cene delnic Walmart delnice je $175 z najnižjo ciljno ceno pri $155.

Povprečna ciljna cena za napoved cene delnice Walmart je 165,64 USD.

Vir: Tip Ranks - 622. maj 2023

Primer trgovanja z delnicami Walmart

Primer trgovalne ideje za delnice Walmart je lahko naslednji:

Kupite delnico po 155USD, tako da upoštevate trenutno nestanovitnost trga.

Cilj prodaje je tik pod povprečno ciljno ceno analitikov pri 175 USD.

Tveganje naj bo majhno, največ 5 % celotnega računa.

Časovnica = 1 - 6 mesecev

Če kupite 10 delnic Walmart: Če je cilj dosežen = $200 potencialnega dobička ($175,00 - $155,00 * 10 delnic).



Pametno si je zapomniti, da je malo verjetno, da bo cena delnice rasla v ravni liniji navzgor, saj obstaja verjetnost da bo lahko vmes celo padla precej nižje od trenutnih vrednosti, preden se bo dvignila, zlasti glede na nedavno razprodajo na svetovnih delniških trgih.

Zato poskrbite za dobro obvladovanje tveganj, ki je pri trgovanju najpomembnejše. Vedno morate vedeti, koliko lahko izgubite pri trgovanju in s tem povezana tveganja.

Drug dejavnik, ki ga je treba upoštevati, je provizija, saj lahko to požre vaš dobiček. Z računom Admirals Invest.MT5 lahko kupite ameriške delnice od 0,02 $ na delnico. To pomeni, da bi nakup 10 delnic Walmart povzročil provizijo v višini 0,20 $ (0,02 $ * 10 delnic).

Obstaja nizka minimalna transakcijska provizija v višini 1 USD. Torej bi zgornja ideja o trgovanju povzročila skupno provizijo v višini samo 1 USD!

Kako kupiti delnice Walmart 4 korakih

Odprite račun pri Admirals za dostop do Namizja. Kliknite Trgovanje na enem od svojih računov v živo ali demo, da odprete spletno platformo - web trader. Poiščite WMT na dnu okna Market Watch (Opazovanje trga) in povlecite simbol na grafikon. Uporabite funkcijo trgovanja z enim klikom ali z desno tipko miške kliknite in odprite trgovalni list, da vnesete svojo velikost trgovanja, zaustavite izgubo in raven prevzema dobička.

Vir: Admirals MetaTrader 5 Web. Walmart. Mesečni graf. Datum: 1. september 2011 do 22. maj 2023, posneto 22. maja 2023. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti.

Ali menite, da se bo cena Walmart delnic gibale drugače?

Ne pozabite, da vse analitike in ideje trgovanja temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

Če menite, da obstaja večja verjetnost, da se bo cena delnice Walmart premaknila navzdol, potem lahko trgujete tudi na kratko ali short pozicije preko CFD-jev (Pogodbe za razliko), ki jih ponuja tudi Admirals.

Račun Trade.MT5 in Trade.MT4 vam omogoča, da s CFD-ji špekulirate o smeri cen delnic.

To pomeni, da lahko trgujete dolge in kratke pozicije, da bi lahko ustvarili dobiček od naraščajočih in tudi padajočih tečajev delnic. Preberite več o CFD-jih v tem članku Kako trgovati s CFD-ji.

INFORMACIJE O ANALITIČNIH MATERIALAH:

Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije v zvezi z vsemi analizami, ocenami, napovedmi, napovedmi, pregledi trga, tedenskimi obeti ali drugimi podobnimi ocenami ali informacijami (v nadaljevanju »Analize«), objavljenimi na spletnih straneh investicijskih družb Admirals, ki delujejo pod blagovno znamko Admirals (v nadaljevanju » Admirals") Preden se odločite za naložbo, bodite pozorni na naslednje: