Kako trgovati z delnicami MercadoLibre po presežku dobička v prvem četrtletju

Junij 08, 2023 12:05

Morda ste že slišali za Amazon, toda ali ste slišali za »Amazon Latinske Amerike«?

To je vzdevek MercadoLibre, argentinskega podjetja za e-trgovino, ki kljub zahtevnim gospodarskim razmeram nenehno raste. Maja je MercadoLibre objavil rezultate prvega četrtletja, ki so presegli pričakovanja, kar postaja za to podjetje že kar stalnica.

Spodaj izvedite več o zadnjih zaslužkih MercadoLibre in o tem, kako trgovati z delnicami.

Instrument: MercadoLibre Simbol za Invest.MT5 račun: MELI Datum ideje: 7. junij 2023 Vremenski čas: 1 - 6 mesecec Vstopna nivo: $1,340.00 Cena izstopa: $1,600.00 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Račun Invest.MT5 vam omogoča nakup pravih delnic in delnic s 15 največjih borz na svetu.

Vir: TradingView *Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih rezulatov!

Vsako trgovanje je visoko tvegano in pri trgovanju lahko izgubite več, kot tvegate. Nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubiti, saj bodo nekateri posli prinesle tudi izgube. Začnite z majhnim zneskom, da boste razumeli svoje lastne stopnje tolerance do tveganja ali pa najprej vadite na demo računu, da pridobite lastno znanje in izkušnje pred dejanskim vlaganjem.

Zakaj trgovati z MercadoLibre? Razčlenitev uspešnosti Q1

Tukaj je nekaj ključnih poudarkov iz poročila MercadoLibre o dobičku v prvem četrtletju:

Čisti prihodki so se povečali za 35 % na 3,04 milijarde dolarjev, kar je precej preseglo napoved analitikov o prihodkih 2,87 milijarde dolarjev.

Dobiček na delnico (EPS) je narasel za 205 % na 3,97 $, kar je preseglo pričakovanih 2,81 $.

Število edinstvenih aktivnih uporabnikov v četrtletju je bilo 101 milijon, v primerjavi z 81 milijoni leto prej.

MercadoLibre je poročal o dobičku v prvem četrtletju, ki je presegel pričakovanja analitikov. Kot smo omenili na začetku, postaja to stalna tema podjetja, ki kljub zahtevnim pogojem delovanja v zadnjih nekaj letih redno presega pričakovanja.

Kot prevladujočega igralca na trgu e-trgovine v Latinski Ameriki je cena delnice MercadoLibre med pandemijo narasla, ko je spletna maloprodaja močno rasla. Vendar pa se je pozneje spopadalo z naraščajočo inflacijo, dvigom obrestnih mer in naraščanjem gospodarske negotovosti. Kljub temu – v nasprotju z mnogimi drugimi podjetji, kljub padcu tečaja delnic – MercadoLibre še naprej ustvarja dobre rezultate v zahtevnem gospodarskem okolju.

Čeprav je cena delnice še vedno precej nižja od najvišje vrednosti vseh časov, je bila delnica v letu 2023 v vzponu in je do danes pridobila več kot 50 %, nekateri analitiki pa napovedujejo, da se bo ta trend nadaljeval v naslednjih 12 mesecih.

Zakaj tako močna uspešnost? Velik del zgodovinskega uspeha MercadoLibre lahko pripišemo ne le e-trgovini, temveč njegovi diverzifikaciji stran od te osnovne dejavnosti, kar mu je omogočilo ustvariti poslovni model, ki skrbi za vsak korak strankine poti.

Mercado Envios skrbi za pošiljanje, Mercado Credito podaljšuje posojila, Mercado Pago pa ponuja tudi rešitve za obdelavo plačil. Te različne ponudbe se združujejo in ustvarjajo ekosistem, v katerem vsaka divizija dopolnjuje in krepi druge. Od treh poudarjenih oddelkov je Mercado Pago še posebej ključno gonilo prihodkov, ki je uspešno v regiji, kjer mnogi še vedno nimajo bančnih storitev in so odvisni od storitev obdelave plačil.

Vendar pa za MercadoLibre morda ne bo vse tako preprosto. Čeprav je bila zgodovinska uspešnost močna, to ne pomeni, da bo tako tudi v prihodnosti.

Ker so gospodarski obeti še vedno negotovi in ​​obrestne mere naraščajo, bi lahko e-trgovina trpela, število slabih posojil v knjigah Mercado Credito pa bi se lahko povečalo (čeprav je vodstvo že prej izjavilo, da namerava upočasniti rast v tem oddelku, da bi se izognilo takšnemu scenariju ). Posebno skrb bo povzročila Argentina, eden največjih trgov MercadoLibre, kjer divja inflacija trenutno presega 100 % sredi zaskrbljujočih gospodarskih razmer.

MercadoLibre delnice - napoved - Kaj pravijo analitiki?

Glede na analitike, ki jih je anketiral TipRanks glede napovedi za delnice MercadoLibre v zadnjih 3 mesecih, je trenutno 8 ocen za nakup, 1 za držanje in 0 za prodajo delnice. Najvišja cenovna raven za napoved cene delnic MercadoLibre je 1.770,00 $ z najnižjo ciljno ceno pri 1.350,00 $.

Povprečna ciljna cena za napoved cene delnice MercadoLibre je 1602,78 USD.

Vir: Tip Ranks - 7.junij 2023

Primer trgovanja z delnicami MercadoLibre

Primer trgovalne ideje za MercadoLibre delnice je lahko naslednji:

Kupite delnico ob preboju nad najvišjo vrednostjo po objavi zaslužkov 1.340,00 USD.

Cilj tik pod povprečno ciljno ceno analitikov pri 1.600,00 USD.

Tveganje naj bo majhno, največ 5 % celotnega računa.

Časovnica = 6 - 12 mesecev

Če kupite 5 delnic MercadoLibre:

o Če je cilj dosežen = 1.300,00 $ potencialnega dobička (1.600 $ - 1.340 $ * 5 delnic).

Ne pozabite, da gredo trgi navzgor in navzdol in da je malo verjetno, da se bo cena delnice dvignila po ravni črti. Pravzaprav gre lahko celo zelo pade, preden se dvigne, če se sploh dvigne na ciljen nivoje.

Zato poskrbite za dobro obvladovanje tveganj, ki je pri trgovanju najpomembnejše. Vedno morate vedeti, koliko lahko izgubite pri trgovanju in s tem povezana tveganja.

Z računom Admirals Invest.MT5 lahko kupujete in prodajate ameriške delnice s provizijo od 0,02 USD na delnico. To pomeni, da bi nakup 5 delnic MercadoLibre povzročil provizijo v višini 0,10 USD (0,02 USD * 5 delnic) za izvedbo transakcije na stran trgovanja.

Vendar pa obstaja nizka minimalna transakcijska provizija v višini 1 USD. Torej bi zgornji primer trgovalne ideje povzročil skupno provizijo v višini samo 1 USD!

Kako kupiti delnice MercadoLibre v 4 korakih

Z Admirals lahko kupite delnice podjetij, kot je MercadoLibre, z nizko provizijo samo 0,02 USD na delnico in nizko minimalno provizijo samo 1 USD za ameriške delnice.

Odprite račun pri Admirals za dostop do Namizja. Kliknite Investiraj na enem od svojih računov v živo ali demo, da odprete spletno platformo - web trader. Poiščite MELI na dnu okna Market Watch (Opazovanje trga) in povlecite simbol na grafikon. Na desni strani zaslona vnesite število delnic, ki jih želite kupiti, in kliknite »Kupi«, da pošljete svoje naročilo na trg!

Upodobljeno: platforma Admirals – MercadoLibre Inc. Datum slikea: 6. junij 2023. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Kliknite spodnjo pasico za nakup delnicami MercadoLibre! ! ▼▼▼

Ali menite, da se bo cena MercadoLibre delnic gibale drugače?

Ne pozabite, da vse analitike in ideje trgovanja temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

Če menite, da obstaja večja verjetnost, da se bo cena delnice MercadoLibre premaknila navzdol, potem lahko trgujete tudi na kratko ali short pozicije preko CFD-jev (Pogodbe za razliko), ki jih ponuja tudi Admirals.

Račun Trade.MT5 in Trade.MT4 vam omogoča, da s CFD-ji špekulirate o smeri cen delnic.

To pomeni, da lahko trgujete dolge in kratke pozicije, da bi lahko ustvarili dobiček od naraščajočih in tudi padajočih tečajev delnic. Preberite več o CFD-jih v najnovejšem članku Kako trgovati s CFD-ji.

INFORMACIJE O ANALITIČNIH MATERIALAH:

Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije v zvezi z vsemi analizami, ocenami, napovedmi, napovedmi, pregledi trga, tedenskimi obeti ali drugimi podobnimi ocenami ali informacijami (v nadaljevanju »Analize«), objavljenimi na spletnih straneh investicijskih družb Admirals, ki delujejo pod blagovno znamko Admirals (v nadaljevanju » Admirals") Preden se odločite za naložbo, bodite pozorni na naslednje: