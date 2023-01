Trgovanje z Apple delnicami ob predstavitvi slušalk Reality Pro VR

Januar 11, 2023 17:09

Leta 2022 je Apple izgubil 846,34 milijarde dolarjev tržne kapitalizacije zaradi svetovne razprodaje delnic in težav pri proizvodnji v njegovi glavni tovarni na Kitajskem zaradi omejitev Covid-19.

Vendar vlagatelji zdaj gledajo naprej v leto in pozornost usmerjajo k težko pričakovanemu lansiranju Applovih slušalk za virtualno resničnost 'Reality Pro'.

Spodaj izvedite več o Applovem novem prihajajočem izdelku in kako trgovati z delnicami.

Instrument: Apple Simbol za Invest.MT5 račun: AAPL Datum ideje: 10. januar 2023 Vremenski čas: 1 - 6 mesecec Vstopna nivo: $134,00 Cena izstopa: $174,00 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Vir: TradingView Vsako trgovanje je visoko tvegano in pri trgovanju lahko izgubite več, kot tvegate. Nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubiti, saj bodo nekateri posli prinesle tudi izgube. Začnite z majhnim zneskom, da boste razumeli svoje lastne stopnje tolerance do tveganja ali pa najprej vadite na demo računu , da pridobite lastno znanje in izkušnje pred dejanskim vlaganjem.

Applove pričakovane slušalke 'Reality Pro'

V poročilu Bloomberga naj bi Apple po sedmih letih razvoja končno predstavil svoje prve slušalke virtualne resničnosti. Slušalke naj bi bile predstavljene pred letno svetovno konferenco razvijalcev junija in bodo na voljo za nakup jeseni.

Nove slušalke so nastavljene za delovanje v novem operacijskem sistemu, imenovanem xrOS. Medtem ko Applovi izdelki že omogočajo drugim podjetjem in razvijalcem uporabo naprav za mešano, navidezno in razširjeno resničnost, kot so očala, bo Reality Pro tekmoval z izdelki Meta Marka Zuckerberga.

Vendar pa je ena od razlik med izdelkom navidezne resničnosti Meta's Quest ta, da Applove slušalke Reality Pro zagotavljajo okolje mešane resničnosti in ne popolnega okolja navidezne resničnosti.

Vlagatelji so običajno zelo navdušeni nad novimi izdelki Apple, saj ima podjetje eno največjih baz podatkov o kupcih, pripravljenih za uporabo. Vendar pa so nekateri vlagatelji morda zaskrbljeni, da je Reality Pro tako velik poudarek, da bodo letos izvedene le manjše posodobitve drugih Applovih izdelkov, kot so iPadi, ure in MacBook.

Druga skrb, ki jo je treba upoštevati, je poročilo Applovega analitika o težavah pri razvoju programske opreme in mehanskih težavah. To je odložilo pošiljko slušalk na konec leta 2023.

Prav tako ni jasno, kako bo naraščajoče število okužb s Covidom na Kitajskem, vplivalo na Appleovo proizvodno proizvodnjo, ki je bila eden od vzrokov za znaten padec tečaja njegovih delnic ob koncu lanskega leta.

Apple delnice - napoved - Kaj pravijo analitiki?

Glede na analitike, ki jih je anketiral TipRanks glede napovedi za delnice Apple v zadnjih 3 mesecih, je trenutno 22 ocen za nakup, 5 za držanje in 0 za prodajo delnice. Najvišja cenovna raven za napoved cene delnic Apple je 210 USD z najnižjo ciljno ceno pri 125 USD.

Povprečna ciljna cena za napoved cene delniceApple je 174,71 USD.

Vir: Tip Ranks - 10. januar 2023

Primer trgovanja z delnicami Apple

Primer trgovalne ideje za delnice Apple je lahko naslednji:

Kupite delnico po 134 USD, tako da upoštevate trenutno nestanovitnost trga.

Cilj prodaje je tik pod povprečno ciljno ceno analitikov pri 174 USD.

Tveganje naj bo majhno, največ 5 % celotnega računa.

Časovnica = 1 - 6 mesecev

Če kupite 10 delnic Apple: Če je cilj dosežen = 400 $ potencialnega dobička ($174,00 - $134,00 * 10 delnic).



Pametno si je zapomniti, da je malo verjetno, da bo cena delnice rasla v ravni liniji navzgor, saj obstaja verjetnost da bo lahko vmes celo padla precej nižje od trenutnih vrednosti, preden se bo dvignila, zlasti glede na nedavno razprodajo na svetovnih delniških trgih.

Zato poskrbite za dobro obvladovanje tveganj, ki je pri trgovanju najpomembnejše. Vedno morate vedeti, koliko lahko izgubite pri trgovanju in s tem povezana tveganja.

Ali menite, da se bo cena Apple delnice gibale drugače?

Ne pozabite, da vse analitike in ideje trgovanja temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

