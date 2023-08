Kako trgovati z Microsoftom pred revolucijo umetne inteligence

Avgust 16, 2023 18:31

Microsoft je drugo največje podjetje na svetu, ki nenehno dosega impresivne rezultate in je v zadnjem četrtletju ponovno presega pričakovanja trga. Kljub že tako ogromni velikosti Microsofta je njegov nastop kot vodilnega igralca v revoluciji umetne inteligence povzročil, da so številni opazovalci vedno bolj optimistični glede njegove prihodnje rasti.

Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti več o Microsoftovih najnovejših rezultatih in napovedih analitikov za delnice.

Instrument: Microsoft Simbol za Invest.MT5 račun: MSFT Datum ideje: 15. AVGUST 2023 Vremenski čas: 6 - 12 mesecec Vstopna nivo: $360,00 Cena izstopa: $391,00 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Račun Invest.MT5 vam omogoča nakup pravih delnic in delnic s 15 največjih borz na svetu.

Vsako trgovanje je visoko tvegano in pri trgovanju lahko izgubite več, kot tvegate. Nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubiti, saj bodo nekateri posli prinesle tudi izgube. Začnite z majhnim zneskom, da boste razumeli svoje lastne stopnje tolerance do tveganja ali pa najprej vadite na demo računu, da pridobite lastno znanje in izkušnje pred dejanskim vlaganjem.

Odlični rezultati Microsoft Q4 2023

Tu je nekaj ključnih poudarkov Microsoftovih najnovejših rezultatov za četrto četrtletje proračunskega leta 2023 :

Dobiček na delnico v višini 2,69 USD v primerjavi s pričakovanimi 2,55 USD, kar je 21-odstotno medletno povečanje (medletno).

Prihodki v višini 56,19 milijarde USD v primerjavi s pričakovanimi 55,44 milijarde USD, kar je 8-odstotno povečanje na letni ravni.

Poslovni prihodki v višini 24,3 milijarde USD, kar je 18 % več kot v enakem obdobju lani.

Prihodek Microsoft Cloud v višini 30,3 milijarde USD, kar je 21-odstotno povečanje na letni ravni.

Močna rast zaradi storitev v oblaku je nadomestila sedanji padec Microsoftovega oddelka za bolj osebno računalništvo, zaradi česar je Microsoft v zadnjem četrtletju proračunskega leta 2023 presegel pričakovanja.

Microsoft Azure je takoj za Amazon Web Services na hitro rastočem trgu računalništva v oblaku in je, kot dokazujejo zadnji rezultati, postal ključni vir prihodkov za tehnološko podjetje.

Tako kot pri mnogih tehnoloških delnicah je imel Microsoft leta 2022 na borzi nepozabno leto, ko je cena delnice padla za več kot 28 %. Ker pa se je zaupanje na trg povrnilo, so Microsoftove delnice do leta 2023 zrasle za več kot 35 % in pri tem dosegle najvišjo vrednost vseh časov.

Poleg izboljšanja razpoloženja vlagateljev je znatno boljša finančna uspešnost v drugi polovici proračunskega leta 2023 pomagala zvišati ceno Microsoftove delnice. Vendar je še en ključni dejavnik izhajal iz optimističnega razpoloženja med vlagatelji glede prihodnosti umetne inteligence (AI), industrije, v kateri je Microsoft v dobrem položaju.

Microsoft je največji vlagatelj v OpenAI, podjetje, ki je razvilo ChatGPT, in si prizadeva za integracijo AI v številne svoje izdelke. Dejansko je Microsoftov iskalnik Bing že lansiral klepet, ki ga poganja umetna inteligenca in deluje poleg tradicionalne funkcije iskanja.

Poleg tega so bili objavljeni načrti za Microsoft 365 Copilot, s katerim bo Microsoft integriral AI naslednje generacije v svojo tradicionalno zbirko izdelkov Office za mesečno naročnino 30 USD. To bi lahko postalo pomemben vir prihodkov za podjetje.

Kljub temu lahko naraščajoči življenjski stroški in upočasnjena gospodarska rast na številnih Microsoftovih ključnih trgih povzročijo padec dobička v bližnji prihodnosti. Učinke tega je dejansko že mogoče opaziti z upadom Microsoftovih prihodkov od iger in osebnih računalnikov. Kaj pa menijo analitiki?

Napovedi za delnice Microsoft – Kaj pravijo analitiki?

Glede na analitike, ki jih je anketiral TipRanks za Microsoftovo napoved delnic v zadnjih 3 mesecih, je trenutno 32 ocen za nakup, 2 za držanje in 1 za prodajo. Najvišja raven cene za napoved Microsoftove delnice je 440,00 $ z najnižjo ciljno ceno pri 232,00 $.

Povprečna ciljna cena za Microsoftovo napoved delnic je 391,52 USD.

Vir: TipRanks - 15. avgust 2023

Primer trgovanja z delnicami Microsoft

Primer trgovalne ideje za ceno Microsoftove delnice je lahko naslednji:

Kupite delnico ob popravkih nad 360,00 $, da upoštevate nestanovitnost.

Cilj je tik pod povprečno ciljno ceno analitikov pri 391,00 USD.

Tveganje naj bo majhno, največ 5 % celotnega računa.

Časovnica = 6 – 12 mesecev

Če kupite 10 Microsoftovih delnic: Če je cilj dosežen = 310,00 $ potencialnega dobička [(391,00 $ - 360,00 $) * 10 delnic].



Smiselno si je zapomniti, da je malo verjetno, da bo cena delnice rasla v ravni liniji navzgor, saj obstaja verjetnost da bo lahko vmes celo padla precej nižje od trenutnih vrednosti, preden se bo dvignila, zlasti glede na nedavno razprodajo na svetovnih delniških trgih.

Zato poskrbite za dobro obvladovanje tveganj, ki je pri trgovanju najpomembnejše. Vedno morate vedeti, koliko lahko izgubite pri trgovanju in s tem povezana tveganja.

Drug dejavnik, ki ga je treba upoštevati, je provizija, saj lahko to požre vaš dobiček. Z računom Admirals Invest.MT5 lahko kupite ameriške delnice od 0,02 $ na delnico. To pomeni, da bi nakup 10 delnic Microsoft povzročil provizijo v višini 0,20 $ (0,02 $ * 10 delnic).

Obstaja nizka minimalna transakcijska provizija v višini 1 USD. Torej bi zgornja ideja o trgovanju povzročila skupno provizijo v višini samo 1 USD!

Kako kupiti delnice Microsoft 4 korakih

Z Admirals lahko kupite delnice v tisočih podjetjih, kot je Microsoft, z nizko provizijo samo 0,02 USD na delnico in nizko minimalno provizijo samo 1 USD za ameriške delnice.

Odprite račun pri Admirals za dostop do Namizja. Kliknite Trgovanje na enem od svojih računov v živo ali demo, da odprete spletno platformo - web trader. Poiščite ZM na dnu okna Market Watch (Opazovanje trga) in povlecite simbol na grafikon. Uporabite funkcijo trgovanja z enim klikom ali z desno tipko miške kliknite in odprite trgovalni list, da vnesete svojo velikost trgovanja, zaustavite izgubo in raven prevzema dobička.

Vir: Admirals MetaTrader 5 Web. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti.

Kliknite spodnjo pasico za nakup delnic Microsoft še danes! ▼▼▼

Ali menite, da se bo cena Microsoft delnic gibale drugače?

Ne pozabite, da vse analitike in ideje trgovanja temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

Če menite, da obstaja večja verjetnost, da se bo cena delnice Microsoft premaknila navzdol, potem lahko trgujete tudi na kratko ali short pozicije preko CFD-jev (Pogodbe za razliko), ki jih ponuja tudi Admirals.

Račun Trade.MT5 in Trade.MT4 vam omogoča, da s CFD-ji špekulirate o smeri cen delnic.

To pomeni, da lahko trgujete dolge in kratke pozicije, da bi lahko ustvarili dobiček od naraščajočih in tudi padajočih tečajev delnic. Preberite več o CFD-jih v najnovejšem članku Kako trgovati s CFD-ji.

