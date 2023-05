Poročilo o plačilnih listah za nekmetijstvo v ZDA za maj, ki naj bi ga Urad za statistiko dela ( BLS ) objavil v petek, bo eno najpomembnejših podatkovnih poročil do konca tega tedna. Ker upravni odbor Fed-a upošteva raziskavo NFP, bodo ekonomisti čakali, ali bo končna številka v skladu z napovedjo.

Po poročilu Nacionalnega inštituta za statistiko in ekonomske študije ( INSEE ) je skupna inflacija v Franciji maja padla na 6 % na letni ravni. Francoski finančni minister Bruno Le Maire je opozoril, da se »inflacija znižuje in dejansko precej močno«, in dodal, da bo gospodarstvo države po napovedih v letu 2023 zraslo za 1,0 %.

Eurostat bo v četrtek objavil predhodne podatke o skupni in osnovni inflaciji v evrskem bloku.

Poročilo o plačilnih listah za nekmetijstvo v ZDA za maj 2023

Pričakuje se, da bo poročilo ZDA Nonfarm Payrolls May v petek pritegnilo pozornost vlagateljev in trgovcev. Tržni analitiki kažejo, da je bilo v zadnjem pomladnem mesecu v ameriškem gospodarstvu dodanih 180.000 delovnih mest. Opozoriti je treba, da je aprilsko poročilo o delovnih mestih pokazalo 253.000 novih delovnih mest v gospodarstvu, kar je daleč preseglo pričakovanja o številki 179k.

Na splošno se je stopnja dodatkov na izplačane plače v zadnjih nekaj mesecih še naprej zmanjševala, spremljal pa jo je padec rasti plač. Pričakuje se, da bo drugo poročilo razkrilo majhen porast brezposelnosti, pri čemer bo stopnja maja znašala 3,5 %.

Ekonomisti pri MUFG Bank menijo, da bi lahko petkovo močno poročilo o delovnih mestih podprlo ameriški dolar. V svojem poročilu omenjajo, da »ob predpostavki, da ameriški politiki ne bodo presenetljivo zavrnili dogovora, bi se morala pozornost trga preusmeriti nazaj na zdravje ameriškega trga dela v prihodnjem tednu, vključno z objavo poročila NFP v petek. Trg obrestnih mer v ZDA se premika k ceni z večjo verjetnostjo, da bo Fed na zasedanju FOMC naslednji mesec zvišal še za 25 bazičnih točk, kar je zdaj ocenjeno kot bolj verjetno kot ne. Še eno močno poročilo o zaposlovanju ta teden bi še okrepilo ta pričakovanja in spodbudilo močnejši USD v bližnji prihodnosti.«

Predhodni podatki CPI za evroobmočje

Eurostat bo v četrtek objavil predhodne podatke o harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin v območju evra za maj. Nekateri tržni strokovnjaki menijo, da bi skupna inflacija lahko padla na 6,3 % na letni ravni. Če bi bila potrjena, bi bila številka za 0,7 % nižja od aprilske. Tudi cene osnovnih življenjskih potrebščin naj bi se znižale na 5,5 %.

Analitiki pri Moody's so v svojem poročilu zapisali, da bi moral "priti do rahlega negativnega učinka segmenta hrane, saj se pritiski na stroške postopoma zmanjšujejo, vendar pa pričakujemo, da bo letna osnovna inflacija ostala nespremenjena pri 5,6%, saj bo povečanje inflacije storitev izravnalo upad v inflaciji osnovnega blaga.«

kitajski PMI v maju

Državni urad za statistiko ( NBS ) je objavil majsko poročilo o proizvodnem PMI, ki je pokazalo, da je PMI padel na najnižjo petmesečno vrednost 48,8, kar kaže, da se je tovarniška aktivnost zmanjšala hitreje, kot je bilo pričakovano. Neproizvodni PMI je s 56,4 padel na 54,5.

Citijevi ekonomisti so v poročilu zapisali: »Nezadostno povpraševanje bi lahko zdaj predstavljalo največjo skrb, za to pa obstajajo tako ciklični kot strukturni vzroki. Začetna spodbuda storitvenemu sektorju zaradi ponovnega odprtja bi lahko pojenjala.«

Analitiki HSBC so novinarjem CNBC povedali, da lahko kombinacija šibkega povpraševanja po delovni sili in blagu prisili kitajsko centralno banko k ukrepanju.

Opozorili so, da »stvari vidimo tako, da bo Kitajska morala uvesti malo več fiskalnih spodbud, pa tudi nekoliko bolj ciljno usmerjeno rahljanje. Konec koncev je brezposelnost, zlasti med mladimi, previsoka in jo bodo morali zmanjšati, da bi dosegli svoje cilje rasti v prihodnje.«

Mesečna inflacija v Avstraliji aprila naraste

Niz podatkov, ki jih je objavil avstralski statistični urad ( ABS ), je razkril, da se je skupna mesečna inflacija v Avstraliji aprila povečala bolj, kot je bilo pričakovano, in je na letni ravni znašala 6,8 %. Iz poročila je razvidno, da so se najbolj podražile stanovanja, hrana in pijača ter prevoz.

Nekateri tržni analitiki so ugotovili, da čeprav četrtletno poročilo o inflaciji CPI pritegne več pozornosti pri pregledu avstralskih gospodarskih razmer, dvig cen življenjskih potrebščin ni dobra novica za avstralsko centralno banko.

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.