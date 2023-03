Poročila o BDP ZDA in Združenega kraljestva za četrto četrtletje 2022 pritegnejo pozornost vlagateljev in trgovcev. Na Japonskem je odhajajoči guverner BoJ Haruhiko Kuroda dejal, da je "gospodarstvo bližje kot prej, da vzdržno doseže 2-odstotni cilj inflacije."

Inflacija CPI v Avstraliji je februarja na medletni ravni znašala 6,8 %, medtem ko so analitiki ANZ v poročilu zapisali, da je »mesečni kazalnik CPI v Avstraliji pokazal, da zagon inflacije ostaja močan in se ne upočasnjuje toliko, kot bi se zmanjšal padec letne inflacije. predlagati. Skupaj s prejšnjimi objavami podatkov smo zaradi tega zadovoljni z našim pozivom, da bo RBA zvišala denarno obrestno mero za 25 bazičnih točk na svojem aprilskem srečanju.«

Poročilo inštituta GfK, objavljeno zgodaj zjutraj, je pokazalo, da se bo zaupanje nemških potrošnikov aprila izboljšalo že šesti mesec zapored, saj so se cene energije umaknile z rekordnih vrednosti. Ekonomisti GfK ugotavljajo, da »pričakovana izguba kupne moči preprečuje trajno okrevanje domačega povpraševanja. Na to kaže tudi še vedno zelo nizka stopnja zaupanja potrošnikov.”

Poročilo o BDP ZDA za četrto četrtletje 2022

Ameriški urad za ekonomsko analizo ( BEA ) bo v četrtek objavil podatke o rasti ameriškega BDP v zadnjem četrtletju 2022. Ekonomisti kažejo, da se je ameriško gospodarstvo v četrtem četrtletju 2022 povečalo za 2,7 % na četrtletni ravni. Opozoriti je treba, da gospodarstvo države je v tretjem četrtletju lani zraslo za 3,2%.

Raziskava ameriškega urada za popis prebivalstva je pokazala, da se je vrzel v blagovni menjavi nekoliko povečala na 91,6 milijarde dolarjev z 91,1 milijarde dolarjev januarja. Maloprodajne zaloge so v mesecu poskočile za 0,8 %, ekonomisti pa menijo, da bi višje zaloge lahko spodbudile rast BDP, in predvidevajo 1-3 % številko v prvem četrtletju 2023.

Podatki o BDP Združenega kraljestva v četrtem četrtletju 2022 v petek

V petek bodo trgovci imeli priložnost natančno preučiti podatke o BDP Združenega kraljestva za četrto četrtletje leta 2022, ki jih je zagotovil Urad za državno statistiko ( ONS ). Tržni analitiki pričakujejo, da bodo podatki pokazali, da je gospodarstvo v zadnjem četrtletju ostalo nespremenjeno.

Raziskava ONS, objavljena 10. marca, je pokazala, da se je gospodarstvo Združenega kraljestva januarja medmesečno povečalo za 0,3 %, kar je več od 0,1 %, ki so ga pričakovali ekonomisti. Združeno kraljestvo ostaja edino gospodarstvo G7, ki si še ni povsem opomoglo od posledic pandemije koronavirusa. Bank of England in Urad za proračunsko odgovornost ( OBR ) sta napovedala recesijo v petih četrtinah, ki se bo začela v prvem četrtletju 2023, vendar se zdi, da objavljeni podatki niso v skladu z njihovimi napovedmi.

Inflacija CPI v Tokiu februarja

V četrtek zvečer naj bi japonski statistični urad objavil marčevske podatke CPI za Tokio. Tržni analitiki napovedujejo 3,2-odstotno inflacijo na medletni ravni. Ekonomisti poudarjajo, da se je nominalna inflacija CPI na Japonskem februarja znižala predvsem zaradi izvajanja državnih subvencij za energijo.

Kitajska: PMI NBS za proizvodnjo/neproizvodnjo marca

Kitajska zveza za logistiko in nabavo (CFLP) bo marca objavila podatke o PMI v proizvodnem in neproizvodnem sektorju. Tržni analitiki kažejo, da bo PMI v proizvodnji znašal 51,2, PMI v neproizvodnji pa 54,9. Obe številki naj bi bili nižji od februarskih odčitkov.

Analitiki ING so opozorili, da bo vzdržnost februarskega odboja negotova, in ponovili, da bo kitajska storitvena industrija letos verjetno presegla proizvodni sektor.

