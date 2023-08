Trgi se osredotočajo na odločitev o obrestni meri BoE in poročilo o NFP v ZDA

Avgust 02, 2023 14:05

Četrtkova objava obrestnih mer Bank of England (BoE) in poročilo o plačilnih listah za nekmetijstvo v ZDA, ki bo objavljeno v petek, bosta v središču pozornosti do konca tedna. Ker sta oba finančna dogodka povezana z dvema največjima gospodarstvoma na svetu, bodo ekonomisti natančno preučili spremljajoče podatke, da bi lahko napovedali prihodnji potek delovanja Federal Reserve in BoE.

V ZDA je agencija Fitch Ratings znižala dolgoročno oceno izdajatelja v tuji valuti z AAA na AA+. Njegovi analitiki so dejali, da so "ponavljajoči se politični zastoji glede omejitve dolga in sklepi v zadnjem trenutku spodkopali zaupanje v fiskalno upravljanje."

Odločitev BoE o obrestni meri

Finančni novinarji ga imenujejo "super četrtek". Nekaj ​​je gotovo: večina tržnih analitikov bo poslušala odločitev upravnega odbora BoE o obrestnih merah. Reutersova anketa med ekonomisti je pokazala, da večina pričakuje, da bo centralna banka Združenega kraljestva zvišala stroške zadolževanja za 25 bazičnih točk. Reutersovo poročilo piše: »Pričakovanja za najvišje obrestne mere BoE so 11. julija dosegla 6,5 ​​%, potem ko so podatki pokazali rekordno rast plač. Vendar so nazadovale po padcu inflacije cen življenjskih potrebščin, ki je bil večji od pričakovanega. Vlagatelji so zdaj dokaj enakomerno porazdeljeni med najvišjo vrednost 5,75 % ali 6 % konec tega leta ali v začetku leta 2024.”

Ekonomisti pri Crédit Agricole so v obvestilu vlagateljem predlagali, da bi britanski funt lahko dobil spodbudo, če bo BoE videti bolj agresivna, kot je bilo pričakovano. Opomba piše, da »borze obrestnih mer v Združenem kraljestvu trenutno napovedujejo zvišanje obrestnih mer za več kot 25 bazičnih točk na prihajajočem srečanju BoE. To pričakovanje pomeni, da je veliko morebitnih pozitivnih učinkov takšnega zvišanja stopnje morda že vključenih v trenutno ceno GBP. Glede na trenutna tržna pričakovanja bi moral MPC, da bi GBP doživel kratkoročno povečanje, podati politično odločitev ali izjavo, ki je bolj nesramna, kot pričakuje trg."

Plačilne liste za nekmetijski sektorc v ZDA julij 2023

Teden se bo zaključil z julijskim poročilom o plačilnih listah za nekmetijsko dejavnost (NFP), ki ga je objavil Urad za statistiko dela (BLS). Nabor podatkov NFP razkriva moč trga dela in gospodarstva, Fed in ekonomisti pa ga upoštevajo pri pregledu uspešnosti izvajane denarne politike.

Tržni analitiki napovedujejo, da bo številka NFP padla na 200.000, kar je nekoliko manj od junijskih 209.000. Opozoriti je treba, da je napoved bistveno nižja od 12-mesečnega drsečega povprečja 316.000. Če bo številka NFP 200.000, kot je napovedano, bi to pomenilo, da se gospodarstvo ohlaja, vključno z inflacijskimi pritiski. Če bo številka višja od pričakovane, bi to lahko sprožilo odziv Feda na naslednjem zasedanju, kar bi pomenilo ponovno zvišanje stroškov zadolževanja.

Maloprodaja v evroobmočju junija

Eurostat bo v petek zjutraj objavil podatke o prodaji na drobno v evrskem bloku za mesec junij. Tržni analitiki kažejo, da se je prodaja na drobno zmanjšala za 1,7 % na letni ravni, vendar se je medmesečno povečala za 0,2 %. Evropska centralna banka (ECB) je v zadnjih nekaj mesecih večkrat zvišala obrestne mere, da bi se zoperstavila inflacijskim pritiskom. Posledično so življenjski stroški poskočili, velike skupine potrošnikov pa težko preživijo.

