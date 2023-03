Trgi rastejo, medtem ko se strah okoli bank umirja

Marec 21, 2023 14:14

Prevzem Credit Suisse s strani UBS v Švici je prispeval k okrevanju delniških trgov. Analitiki Moody's Investors Services so v poročilu zapisali, da "kljub morebitnim franšiznim koristim Moody's tudi ugotavlja, da transakcija predstavlja pomembne finančne, kulturne in s franšizo povezane izzive integracije za UBSG."

Delnice First Republic Bank so v ponedeljek znova zdrsnile, ko je Standard and Poor's znižal bonitetno oceno institucije s sedežem v Kaliforniji.

Stare cene so se umaknile ( v torek zjutraj so trgovale pri 1,9 69 USD ) in izgubile ponedeljkov vzpon, ki jih je pognal na najvišje vrednosti iz leta do danes nad 2000 USD .

Lagarde: Inflacija bo predolgo ostala previsoka

Vodja Evropske centralne banke (ECB) Christine Lagarde je poslancem Evropskega parlamenta (EP) dejala, da čeprav je skupna inflacija v evrskem bloku februarja zaradi nižjih cen energije padla na 8,5 %, naj bi ostala višja od inflacije ECB. 2-odstotni cilj za dolgo obdobje.

Lagardova je dejala, da bo ECB pozorno spremljala dogajanje na trgu, in obljubila, da bo "pripravljena na odziv, če je to potrebno za ohranitev stabilnosti cen in finančne stabilnosti v območju evra".

Kanadsko poročilo o inflaciji CPI

Kanadski statistični urad bo v torek popoldne objavil februarsko poročilo o inflaciji CPI. Ekonomisti menijo, da bo skupna inflacija verjetno padla na 5,4 % na letni ravni z januarskih 5,9 %. Če bo skupna inflacija znašala 5,4 %, bo to najnižja zabeležena inflacija v zadnjih 14 mesecih.

CPI v Združenem kraljestvu se bo znižala

V sredo zjutraj bo Urad za državno statistiko (ONS) objavil podatke o inflaciji v Združenem kraljestvu. Ekonomisti predvidevajo, da se je skupna inflacija februarja medletno znižala na 9,9 %, medtem ko naj bi osnovna inflacija znašala 5,7 %.

Skupna inflacija CPI v Združenem kraljestvu je padla že tretji mesec zapored na 10,1 % v letu do januarja z 10,5 % decembra. Ciljna inflacija Bank of England (BoE) je 2 %. Anketa o odnosu do inflacije, ki jo je BoE objavila 17. marca, je pokazala, da so se pričakovanja glede inflacije v prihodnjem letu znižala na 3,9 % s 4,8 % novembra, medtem ko so se pričakovanja glede inflacije v naslednjih 12 mesecih znižala na 3,0 % s 3,4 %.

Goldman Sachs: Fed bo zaustavil zviševanje obrestnih mer

Analitiki Goldman Sachs (GS) vztrajajo, da upravni odbor Feda ne bo zvišal obrestnih mer na svojem prihajajočem zasedanju v sredo. V opombi vlagateljem so ekonomisti GS predlagali, da »pričakujemo, da se bo FOMC ta teden ustavil na marčevskem zasedanju zaradi stresa v bančnem sistemu. Medtem ko so se oblikovalci politik odzvali agresivno, da bi okrepili finančni sistem, se zdi, da trgi niso povsem prepričani, da se bodo prizadevanja za podporo malim in srednje velikim bankam izkazala za zadostna.«

GS še vedno pričakuje, da bo Fed zvišal obrestne mere za 0,25 % maja, junija in julija.

Bundesbank: Nemško gospodarstvo se bo v prvem četrtletju 2023 verjetno skrčilo

V mesečnem poročilu nemške centralne banke piše, da bo "nemška gospodarska aktivnost v tekočem četrtletju verjetno spet upadla. Vendar pa bo upad verjetno manjši kot v zadnjem četrtletju leta 2022." Ekonomisti Bundesbank so ugotovili, da se bo skupna inflacija marca zmanjšala, vendar so dodali, da se "osnovna obrestna mera izkaže za izjemno vztrajno. Proti sredini leta bi se lahko celo nekoliko povečala."

BDP države je v četrtem četrtletju 2022 na četrtletni ravni upadel za 0,4 %. Dve zaporedni četrtletji upada gospodarske aktivnosti bi Nemčijo pahnili v recesijo.

