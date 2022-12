Težke odločitve glede obrestnih mer sredi strahov pred recesijo

Trgi ta teden pričakujejo odločitve o obrestnih merah vodilnih centralnih bank zaradi strahu pred svetovno recesijo. Federal Reserve, Bank of England (BoE) in Evropska centralna banka (ECB) bodo v sredo in četrtek objavile svoje odločitve in vpoglede v denarno politiko.

Odločitev o obrestni meri Feda bo objavljena jutri in soglasno mnenje predvideva dvig obrestne mere s trenutne ravni 4 odstotkov na 4,5 odstotka. Ali bo odločitev odražala soglasje? V zadnjem času je bila retorika Feda manj sokolska, ne bo tako stroga, kot upajo številni udeleženci na trgu. Centralna banka je še vedno odločena, da bo prehitela inflacijo, vendar bi lahko bil čas za umiritev zniževanja obrestnih mer že ta mesec, če se uresničijo najnovejši signali predsednika Feda Jeroma Powella.

Opomba: še vedno obstaja možnost višjega dviga obrestne mere, kar pomeni, da bi bilo vlagateljem in trgovcem pametno razmisliti o obeh scenarijih.

Decembrsko zasedanje FOMC je pomembno zaradi denarne politike in poročila o ekonomskih projekcijah. Ta objava vključuje spremembe v bruto domačem proizvodu (BDP), projekcijah stopnje inflacije in brezposelnosti. Trg dela je še posebej pereč problem, saj je bil ena od svetlih točk postpandemijskega ameriškega gospodarstva. Če bo FOMC napovedal ranljiv delovni sektor v začetku leta 2023, se bodo udeleženci na trgu morda odzvali, saj je višja brezposelnost eden glavnih znakov gospodarske šibkosti.

V Združenem kraljestvu je slaba novica za trg zaposlenih november razočarala pričakovanja in doseglo 30,5 tisoč v primerjavi s konsenzom 3,5 tisoč in glede na prejšnje ravni minus 6,4 tisoč oktobra. To je bilo največje povečanje zahtevkov za nadomestila za brezposelnost od februarja 2021, novice pa so se zgodile tik pred odločitvijo BoE o obrestnih merah v četrtek.

Pričakuje se, da bo BoE zvišala svoje smernice glede ključne obrestne mere s 3 odstotkov na 3,5 odstotka glede na visoko inflacijo, ki je oktobra dosegla 11,1 odstotka. Bolj sokolska odločitev bi lahko povečala strah pred recesijo in povzročila večjo brezposelnost. Tako kot v primeru ZDA višja brezposelnost kaže na šibkejšo splošno rast, trend, zaradi katerega bi napihnjeni življenjski stroški imeli večjo težo za potrošnike in državo zaradi povečanja fiskalne podpore za brezposelne.

Zdaj pa k odločitvi ECB v četrtek. Evropska centralna banka naj bi zvišala svojo politiko ključne obrestne mere s sedanjih 2 odstotkov na 2,5 odstotka, da bi uravnotežila med obvladovanjem visoke inflacije in podporo gospodarski rasti. Kakršna koli presenečenja v denarni politiki ECB bi lahko sprožila reakcijo, kot je volatilnost valut in delniških trgov.

Admirals ponuja široko paleto izobraževalnih in analitičnih spletnih seminarjev. Če se želite srečati in komunicirati z izkušenimi trgovci, se pridružite našim brezplačnim spletnim seminarjem!

Brezplačni trgovalni webinarji Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje BREZPLAČNO SE PRIJAVITE

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.