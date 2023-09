Trgovanje s Teslo ob razvoju 'Dojo' superračunalnika z umetno inteligenco

September 14, 2023 15:43

Tesla je že tradicionalno nestanovitna delnica, saj vlagatelji razpravljajo o tem, ali je tehnološko ali avtomobilsko podjetje. Vendar pa analitiki zdaj preučujejo Muskovo milijardno naložbo v nov superračunalnik AI Dojo in kaj naj bi prineslo Tesli.

Izvedite več o tem in kaj analitiki napovedujejo za delnice.

Instrument: Tesla Motors Inc Simbol za Invest.MT5 račun: TSLA Datum ideje: 12. september 2023 Vremenski čas: 1 - 6 mesecec Vstopna nivo: $275,00 Cena izstopa: $400,00 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Vir: TradingView *Pretekli donosi ne garantirajo prihodnjih donosov!

Vsako trgovanje je visoko tvegano in pri trgovanju lahko izgubite več, kot tvegate. Nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubiti, saj bodo nekateri posli prinesle tudi izgube. Začnite z majhnim zneskom, da boste razumeli svoje lastne stopnje tolerance do tveganja ali pa najprej vadite na demo računu, da pridobite lastno znanje in izkušnje pred dejanskim vlaganjem.

Teslin novi AI Supercomputer Dojo

Analitiki in vlagatelji podrobno pregledujejo analitiko Morgan Stanleyja in sicer Adama Jonasa, nedavno zvišanje cene Teslinih delnic s ciljne cene 250 USD na 400 USD. To je ena največjih nadgradenj v zadnjem času in – če je res – bi to Teslo ocenilo na 1,39 bilijona dolarjev.

Utemeljitev je povezana s Teslinim novim superračunalnikom z umetno inteligenco, imenovanim Dojo. Jonas verjame, da lahko agresivna tehnologija, ki je Amazonu omogočila uspeh, stori enako za Teslo v industriji avtonomne vožnje in poveča vrednost Tesle za 600 milijard dolarjev.

Tesla namerava do konca leta porabiti več kot milijardo dolarjev za Dojo, katerega cilj je obdelava vizualnih podatkov za zagotavljanje usposabljanja računalniškega vida za njegove avtomobile. Vendar Jonas verjame, da bi lahko uporabo modela AI, ki temelji na viziji, uporabili tudi v zdravstvu, varnosti in drugih sektorjih.

Vendar pa je pomembna opomba, ki jo je treba upoštevati, da je velik del Jonasove utemeljitve za Teslino rast vezan na to, da ima Tesla možnost licenciranja te tehnologije, ne pa na dejansko rast tistih, ki kupijo Tesline modele. Te vrste zelo visokih vrednotenj bolj spominjajo na tehnološke delnice kot na avtomobilske delnice.

V začetku tega leta je Tesla znižala ceno nekaterih svojih električnih vozil, da bi povečala povpraševanje. Pravzaprav so analitiki pri Deutsche Bank opozorili na nekatera tveganja, ki trenutno obkrožajo Teslo, zaradi načrtovanih zaprtij tovarn čez poletje in glede na napovedano manjšo proizvodnjo in dobavo .

Ker nekateri vlagatelji gledajo na Teslo kot na tehnološko delnico, so vrednotenja podjetja včasih lahko zelo nenavadna, s temi delnicami pa se običajno trguje z veliko višjo stopnjo nestanovitnosti kot z delnicami modrih čipov (blue chipov), zato je potrebna previdnost.

Mešana mnenja o Tesli se odražajo v enakem številu analitikov z ocenami nakupa in držanja delnice, z nekaj ocenami prodaje delnice ter pomembni razliki med najvišjo in najnižjo oceno cene delnice, kot je prikazano spodaj.

Napoved delnic Tesle – Kaj pravijo analitiki?

Po mnenju analitikov, ki jih je anketiral TipRanks za napoved delnice Tesle v zadnjih 3 mesecih, je trenutno 12 ocen za nakup, 12 za držanje in 5 za prodajo. Najvišja cenovna raven za napoved delnice Tesla je 400,00 $ z najnižjo ciljno ceno pri 120,00 $.

Povprečna ciljna cena za napoved delnic Tesle je 272,50 $.

Vir: TipRanks , 12. september 2023

Primer trgovanja z delnicami Tesla

Primer trgovalne ideje za ceno delnice Tesla je lahko naslednji:

Kupite delnico ob popravkih nad 275,00 $, da upoštevate nestanovitnost.

Ciljna cena je tik pod najvišjo ciljno ceno analitikov 400,00 USD.

Tveganje naj bo majhno, največ 5 % celotnega računa.

Časovnica = 1 – 6 mesecev

Če kupite 10 delnic Tesle: Če je cilj dosežen = 1.250,00 $ potencialnega dobička [(400,00 $ - 275,00 $) * 10 delnic].



Ne pozabite, da gredo trgi navzgor in navzdol in je malo verjetno, da se bo cena delnice dvignila po ravni črti. Pravzaprav se lahko celo še precej zniža, preden se dvigne, zlasti glede na to, kako mešana so mnenja analitikov o delnici.

Bodite prepričani, da izvajate dobro obvladovanje tveganja in vedno veste, koliko bi lahko potencialno izgubili pri trgovanju ter povezana tveganja in stroške.

