Wall Street prekinil niz izgub s skromnimi dobički

Wall Street je v torek končal štiridnevno razprodajo, pri čemer so Nasdaq, S&P 500 in Dow Jones zabeležili skromno rast v višini 0,01 %, 0,10 % oziroma 0,28 %. Medtem so donosi ameriških državnih obveznic še naprej rasli, pri čemer so donosi 10-letnih obveznic dosegli najvišjo raven v zadnjem mesecu.

Ena od prevladujočih tem letos so bile nedvomno cene energije. Marca so cene surove nafte poskočile na najvišjo raven od leta 2008 kot odziv na rusko invazijo na Ukrajino. To je posledično poslabšalo inflacijo, ki je že uhajala izpod nadzora zaradi motenj v dobavni verigi, ki jih je povzročila pandemija Covid-19.

Od junija pa cene nafte padajo. Surova nafta Brent in WTI sta padli za 37,5 % oziroma 38,4 % glede na najvišje vrednosti marca. Pri tem sta oba merila uspešnosti skoraj v celoti izničila svoje dobičke v tem letu.

Včeraj je Brent zaključil sejo z 2,8-odstotno rastjo od začetka leta do danes (YTD), medtem ko je rast WTI od začetka leta znašala 1,4%. Tako cene surove nafte niso daleč od tistih cen, kjer so začele leto, vendar z resnično drugačnimi obeti.

Pred skoraj enim letom smo pisali , da se surova nafta brent usmerja v leto 2022 in očitno cilja na 80 dolarjev za sod. Vendar se zdi, da se je leto kasneje zagon premaknil v drugo smer.

Predvsem možnost svetovne recesije močno obremenjuje cene nafte. Preprosto povedano, ko se gospodarstvo skrči, povpraševanje po nafti upade, kar seveda potisne ceno navzdol.

Poleg tega je porast primerov Covid-19 na Kitajskem, največji uvoznici surove nafte na svetu, prav tako povzročil zaskrbljenost glede obetov glede povpraševanja. Kljub temu je včerajšnje cene podpiralo večje zmanjšanje zalog surove nafte v ZDA, kot je bilo pričakovano, kar nakazuje, da povpraševanje po nafti ostaja močno.

Glede na gospodarske obete ne bi bilo presenetljivo, če bi ob vstopu v novo leto cene surove nafte še naprej padale. Poleg spremljanja razmer na Kitajskem bodo trgovci z nafto želeli paziti na naslednje načrtovano srečanje OPEC+ v februarju, na katerem bodo verjetno razpravljali o proizvodnih ciljih.

Vir TradingView – Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Kljub včerajšnjim dobičkom na Wall Streetu je komponenta S&P 500 Tesla padla za več kot 8 %, saj se vlagatelji bojijo, da se je izvršni direktor Elon Musk morda končno preveč razpršil.

Musk je poleg Tesle tudi izvršni direktor Twitterja in SpaceXa, ustanovitelj The Boring Company – startupa za gradnjo predorov – in soustanovitelj Nueralinka, nevrotehnološkega startupa.

Zdi se, da je zadnje od teh stališč, Twitter, trge obrnilo proti proizvajalcu električnih vozil. Zadnja razprodaja se je zgodila po tem, ko so številna borznoposredniška podjetja ta teden znižala svoje ciljne cene delnic Tesle, pri čemer so še posebej opozorili na Muskovo odvračanje pozornosti od Twitterja.

Cena delnice Tesle je leta 2022 padla za več kot 60 %, kar je močno zaostajalo za širšim delniškim trgom, in je padla za skoraj 40 %, odkar je Musk zaključil nakup Twitterja in se konec oktobra okronal za izvršnega direktorja.

Vendar pa - manj kot dva meseca po tem, ko je prevzel vajeti, s peščico kontroverznih odločitev za seboj - je Musk konec tedna izvedel anketo na Twitterju in spraševal sledilce, ali naj odstopi s položaja izvršnega direktorja Twitterja.

Več kot 57 % od 17,5 milijona volivcev je odgovorilo pritrdilno, Musk pa je včeraj naknadno potrdil, da bo spoštoval izid in odstopil, ko bo našel primerno zamenjavo.

Ta poteza bo verjetno dolgoročno koristila Teslinim delnicam, kar bo Musku omogočilo, da se bo bolj osredotočil na Teslo sredi zapletenega gospodarskega ozračja in popravil nekaj škode, ki so jo Muskovi nedavni norčiji povzročili blagovni znamki podjetja. Vendar pa se bo ta drama verjetno nadaljevala, dokler naslednik Twitterja ni dejansko imenovan.

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – Teslin dnevni grafikon. Časovni razpon: 17. avgust 2021 – 20. december 2022. Datum zajema: 21. december 2022. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – Teslin tedenski grafikon. Časovni razpon: 29. maj 2016 – 20. december 2022. Datum zajema: 21. december 2022. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.