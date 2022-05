Svetovne delnice so narasle zaradi ugodnih nakupov, ko se je začel teden trgovanja in naložb, vendar je kitajska politika ob COVID-19-u obremenjevale razpoloženje.

Zapore v azijskem velikanu so pritisnili maloprodajne in industrijske dejavnostina najnižjo raven v zadnjih dveh letih, kar je sprožilo nadaljnje fiskalne in denarne spodbude za gospodarstvo. Aprila se je letna prodaja na drobno zmanjšala za 11,1 odstotka, medletna industrijska proizvodnja pa za 2,9 odstotka.

Padec rasti Kitajske bi lahko kratkoročno vplival na gospodarstva njenih trgovinskih partneric. ZDA, EU in Združenega kraljestva, ki sicer močno trgujejo s Kitajsko. Ta gospodarstva se že spopadajo z visoko inflacijo in naraščajočimi obrestnimi merami, kitajske težave s COVID-19 pa predstavljajo še en izziv.

Trgovci luksuznih dobrin na drobno v EU že lahko občutijo padce, saj je Kitajska glavno proizvodno središče in prodajno središče vrhunskih izdelkov, kot so torbice, kozmetika, oblačila in čevlji. Omejitve bodo verjetno prizadele tudi proizvajalce avtomobilov, kot sta Tesla in Toyota.

Danes poročila o zaslužkih nekaterih večjih podjetij

Več podjetij, ki kotirajo na borzi z veliko kapitalizacijo, naj bi danes objavilo dobiček v prvem četrtletju, vključno z Home Depot (HD) in Walmart (WMT).

Dobiček na delnico v Home Depotu naj bi bil na ravni 3,66 USD, cena delnice pa se lahko premika glede na to, ali so vlagatelji zadovoljni z uspešnostjo podjetja. Walmartov PER je ocenjen na 1,46 USD. Oba trgovca se soočata z inflacijskim vetrom in današnja poročila bi morala osvetliti gospodarske razmere na terenu v ZDA.

Novice o trgovanju z blagom

Promptne cene surove nafte prevzamejo vodilno vlogo v današnjih novicah o trgovanju z surovino. V 24 urah je prišlo do dviga za 10 ameriških dolarjev, saj so geopolitični dogodki v Ukrajini povzročili napetosti na naftnih trgih. Poleg tega je OPEC pred kratkim nakazal, da namerava ohraniti oskrbo omejeno, potem ko se je zmanjšala svetovna rast in obeti za povpraševanje po nafti. OPEC napoveduje svetovno rast na ravni 3,5 odstotka proti 3,9 odstotka, ki je bila objavljena pred tem. Skupina ocenjuje, da bo povpraševanje po nafti v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 naraslo na ravni 3,36 mbd.

Novice o trgovanju z valutami

Združeno kraljestvo je objavilo četrtletno stopnjo brezposelnosti za marec. Poročilo je bilo za stopnjo brezposelnosti na 3,8 odstotka na letni ravni ob visoki inflaciji in relativno nizki rasti. Strahovi pred recesijo vrejo, kar pomeni, da bi lahko karkoli nepričakovano vplivalo na tečaj GBP. Dejanski rezultat je bil 3,7 odstotka.

EUR je danes zjutraj v središču pozornosti z objavo rezultatov evrskega območja za prvo četrtletje BDP. Na letni ravni naj bi bili na ravni 5 odstotkov, na četrtletni ravni pa 0,2 odstotka. Ali so trgovci dovolj cupoštevali posledice konflikta v Ukrajini in inflacijske nejasnosti? Rezultati nam bodo kmalu povedali več.

