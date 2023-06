Trgovanje s švedsko krono: kaj morate vedeti

Junij 23, 2023 11:29

Koliko vas ve, da je švedska valuta švedska krona? Verjetno malo, saj švedska krona (SEK) ni tako priljubljena kot evro ali britanski funt, medtem ko je Švedska bolj znana po nekaterih svojih znanih podjetjih, kot so IKEA, H&M, Volvo, Saab itd.

Švedska in Danska sta obdržali svoje posamezne valute, namesto da bi se pridružili evru, saj jima to pomaga nadzorovati svojo monetarno politiko, ne da bi morali upoštevati direktive Evropske centralne banke (ECB), čeprav morajo biti v skladu s smernicami Evropske unije glede javnega dolga itd.

V tem spletnem članku bomo delili nekaj dragocenih vpogledov v švedsko krono in vam pomagali razširiti znanja za vaš način trgovanja.

Švedska krona: valuta majhnega, a močnega gospodarstva

Švedska ima le 10,4 milijona prebivalcev, vendar je njeno gospodarstvo na 25. mestu na svetovni ravni in na 11. mestu v Evropi. Švedsko gospodarstvo je visoko razvito izvozno usmerjeno gospodarstvo, k čemur prispevajo les, vodna energija in železova ruda. Švedska ima eno najbolj izobraženih in tehnološko usposobljenih delovnih sil na stari celini in je privabila številne pomembne korporacije z vsega sveta, ki so jo vključile v svoje naložbene načrte, da bi izkoristile njen ogromen potencial.

Švedska krona je 11. valuta, s katero se največ trguje na svetu, glede na Triennial Central Bank Survey o trgih deviznih in zunajborznih (OTC) izvedenih finančnih instrumentov. Krona, kar v švedščini pomeni krona, je zamenjala riksdaler leta 1873. Menjalni tečaj švedske krone je odvisen od denarne politike, ki jo izvaja Riksbank, najstarejša centralna banka na svetu in tretja najstarejša banka, ustanovljena leta 1688. Opozoriti je treba, da je Riksbank ustanovil Riksdag of the Estates in je bila popolnoma neodvisen od kraljeve oblasti, ki je igrala ključno vlogo pri zaprtju banke predhodnice Riksbank zaradi čezmernega tiskanja bankovcev.

Denarna politika Riksbank in švedska krona

Če pregledamo grafikone menjalnih tečajev evra za švedsko krono (SEK-kr), lahko vidimo, da je švedska valuta 1. oktobra 2021 zabeležila 4-letno najvišjo vrednost glede na enotno valuto in je trgovala pri 9,91 kr. Vendar je vse od takrat evro pridobil na veljavi in ​​nadomestil izgube ter se je 22. junija 2023 trgoval pri 11,74 kr.

Upodobljeno: Mesečni grafikon Admirals MetaTrader 5 - EUR SEK. Časovni razpon: 1. januar 2018 – 22. junij 2023. Datum zajema: 22. junij 2023 . Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Odbor švedske centralne banke se bo sestala 29. junija, da bo odločala o obrestnih merah. Nekateri ekonomisti menijo, da bo Riksbank skušala zmanjšati hitrost zvišanja obrestnih mer tako, da bo napredovala z dvigom za 25 bazičnih točk.

Upodobljeno: dnevni grafikon Admirals MetaTrader 5 - EUR SEK. . Časovni razpon: 22. marec 2023 – 22. junij 2023. Datum zajema: 22. junij 2023 . Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Opozoriti je treba, da se je upravni odbor aprila odločil dvigniti obrestne mere za 50 bazičnih točk, medtem ko je zapisnik sestanka razkril, da oblikovalci politik ne bodo oklevali še bolj zaostriti denarne politike, če bodo podatkovna poročila to potezo upravičevala.

ING: Švedska krona bo verjetno ostala ranljiva

Valutni analitiki ING so v poročilu predlagali, da poteze Riksbank morda ne bodo zadostovale za podporo krone. »Sokolje sporočanje je bilo nedvomno glavno orodje Riksbank za podporo SEK in težko je videti, da se bo ta pripoved junija obnovila, še posebej, če se bo inflacija še naprej premikala v pravo smer. Kot je pred kratkim priznal sam Floden, si Riksbank morda želi močnejšo valuto, vendar glede tega ne more veliko storiti. Več šibkosti švedske krone bi lahko Riksbank potisnilo bližje k razmišljanju o intervenciji na deviznem trgu, vendar smo večkrat poudarili, kako se nam zdi grozeča intervencija bolj verjetna kot dejanska uporaba tega glede na razmeroma malo streliva v smislu rezerv,« ugotavljajo v poročilu, objavljenem dne 18. maj.

Ekonomisti nizozemske banke so komentirali prihajajočo sejo upravnega odbora in dejali, da bi izjava po sestanku lahko pustila odprta vrata za nadaljnje dvige obrestnih mer. »Potem ko je švedska Riksbank aprila zvišala obrestne mere za 50 bazičnih točk, bo 29. junija verjetno upočasnila tempo na 25 bazičnih točk. Z novimi napovedmi, ki bodo na sestanku ta mesec, je vprašanje, ali oblikovalci politik poskušajo priklicati vrh v svojem ciklu obrestnih mer ali kažejo na več povišanj v jeseni. Čeprav sumimo, da banka morda ne bo tako eksplicitna glede ponovnega dviga septembra, kot je bila aprila, bo na novo objavljena projekcija obrestne mere verjetno pustila odprta vrata za še en korak, če bo to potrebno.«

Swedbank: Krona bi se lahko začela dolgoročno krepiti

V pogovoru za estonsko novičarsko spletno stran ERR je glavni ekonomist Swedbank Tõnu Mertsina dejal, da kljub temu, da je krona padla na rekordno nizko vrednost v primerjavi z evrom, napoveduje njeno dolgoročno povečanje vrednosti.

Mertsina je dejal, da je vrednost krone v primerjavi s tekmeci odvisna od stanja švedskega gospodarstva in načina, kako bo Riksbank izvajala svojo denarno politiko, in dodal, da dvig obrestnih mer predstavlja veliko nevarnost za švedsko gospodarstvo in da so vlagatelji postali previdni glede švedske krone.

Švedska krona: Upravljajte trgovalna tveganja s pravimi orodji

Švedska krona morda ni ena izmed najbolj priljubljenih valut za trgovanje na svetovnih trgih, kot sta ameriški dolar ali britanski funt, vendar jo nekateri trgovci uporabljajo kot možnost diverzifikacije portfelja. Švedska krona ni na naslovnicah finančnih novic, zato bi morali trgovci opraviti temeljitejšo raziskavo, če želijo vključiti švedsko valuto v svoje strategije investiranja.

Ne glede na priljubljenost švedske krone je trgovanje s forexom in drugimi instrumenti povezano s tveganjem. Trgovci začetniki morda nimajo veščin ali izkušenj za oblikovanje strategije, ki bi zmanjšala izgube, če bi trgi nasprotovali njim. Zato so trgovci začetniki lahko še bolj izpostavljeni nevarnosti izgube dragocenih sredstev v procesu.

Orodja za obvladovanje tveganja se lahko uporabljajo za zmanjšanje tveganja, tesnobe in stresa. Trgovci začetniki, ki jih niso vajeni uporabljati, se lahko učijo na različne načine. Spletni posredniki ponujajo izobraževalne spletne seminarje, članke in e-knjige, do katerih lahko dostopajo trgovci začetniki in izkoristijo znanje izkušenih strokovnjakov. Pravilna uporaba orodij za obvladovanje tveganja omogoča trgovcem začetnikom, da oblikujejo lastne načrte trgovanja, ne da bi pri tem ogrozili sredstva, ki bi jih odvrnila od doseganja njihovih finančnih ciljev.

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.

