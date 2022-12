Vpliv novic o surovinskih trgih na razpoloženje na borzah

December 15, 2022 15:44

V nenehnem iskanju vrednosti bi trgovcem in vlagateljem bilo dobro, če bi bili na tekočem z makroekonomskimi novicami iz sektorja surovin. V svetovnem tisku je bilo veliko napisanega o uspešnosti surovinskih trgov in vredno je raziskati, kako lahko te novice premaknejo trge in vplivajo na razpoloženje.

Če začnemo na samem začetku, ali res obstaja neposredna povezava med cenami surovin in novicami? Kakšni so dokazi, da se udeleženci na trgu odzivajo na novice z nakupom in prodajo sredstev. Morda ni dovolj intuitivna opazovanja ali celo izhajanje iz izkušenj. Navsezadnje lahko čutila včasih naredijo napačne povezave in celo najbolj izkušen vlagatelj lahko podajo nedokazano domnevo.

Vzročna povezava med novicami in cenami surovin

Odgovor je pritrdilen, po kvantitativnih raziskovalcih Ankur Sinha in Tanmay Khandait obstaja vzročna povezava med novicami in cenami glavne surovine – zlata. Njihova študija je bila objavljena leta 2020 in je pregledala več kot 1000 novic o zlatu iz dobro uveljavljenih in trdnih virov.

"...izvedli smo analizo vzročnosti, ki razkriva, da novice, povezane s ceno zlata, pomembno vplivajo na cene zlata." Ankur Sinha in Tanmay Khandait. Študija: "Vpliv novic na trg surovin: nabor podatkov in rezultati".

Naslovi novic so bili med drugim v glavnem razvrščeni v kategorijo "visoka cena", "stabilna cena", "padec cene", "novice o prihodnjih cenah", "splošne novice" in "primerjava sredstev". Raziskava je pokazala, da so naslovi vplivali na vedenje vlagateljev v zlato pri nakupih in prodajah tudi še 24 ur kasneje.

Opazovanje trendov

Dejstvo, da na cene surovin, kot je zlato, vplivajo novice, je mogoče opaziti v tržnih trendih. V enem skrajnem primeru so 23. junija 2016 promptne cene zlata skokovito narasle, kar kaže na veliko negotovost na finančnih trgih. To je bil dan referenduma o brexitu, ko so se trgovci in vlagatelji odzvali na negotovost s premikanjem sredstev v sredstva, vezana na zlato.

Ti trendi predstavljajo kupce in prodajalce, ki sprejemajo ali zavračajo cene premoženja, in vidimo lahko vzorce v drugih proizvodih, ki jim je pogosto mogoče slediti nazaj do vplivnih poročil. Na primer, avstralsko tedensko poročilo o dobrinah v Novem Južnem Walesu, ki povzema smernice za cene pšenice, ječmena, sirka, sladkorja, bombaža, oljnic in čičerike, če naštejemo le nekatere. Poročilo je sestavljeno iz virov, kot sta USDA in Grain Central. V poročilu je poleg pregleda cen tudi vremenski posnetek, saj ta neposredno vpliva na kmetijsko pridelavo.

Kava in drugo blago

Ameriško ministrstvo za kmetijstvo (USDA) objavlja poročila o široki paleti blaga, od bombaža in kave do mesa in krompirja. Raziskave dajejo vpogled v mednarodno ponudbo in povpraševanje ter projekcije cen na teh pomembnih trgih blaga.

Poročilo USDA o kavi zajema proizvodnjo v Braziliji, Vietnamu, Kolumbiji, Indoneziji in drugih svetovnih proizvajalcih. V poročilu so fascinantna dejstva o kavi, ali ste vedeli, da Evropska unija predstavlja 40 odstotkov svetovnega uvoza kave, predvsem iz Brazilije? Brazilija je tudi ena glavnih dobaviteljic druge največje uvoznice kave – ZDA. Od tod ni daleč, da bi informacije, vključene v poročilo o kavi, imele močan učinek na cene delnic v sektorju maloprodaje kave in sektorja za prosti čas, če bi se zgodilo kaj nenavadnega.

Viri novic o surovinah Mednarodnega denarnega sklada (IMF) lahko pomagajo trgovcem s surovinami in vlagateljem slediti gibanju cen mednarodnih cen surovin in ravni uvoza/izvoza od lesa do čaja. Podatkovni portal IMF o blagu spremlja 68 cen surovin iz štirih blagovnih razredov: energija, kmetijstvo, gnojila in kovine.

Izvlečki člankov

Morda je najbolj uporabna informacija v merilih uspešnosti razumevanje običajnega razpona cen za vsako blago. Na ta način boste, ko cena naraste ali pade, vedeli, da gre za nepričakovano gibanje, in iskali razlog za to. Tako kot instinktivno vemo, kdaj plačamo preveč za skodelico kave, bo instinkt naredil nekaj raziskav in se poglobil v vzroke za gibanje cene.

V primeru promptnih cen zlata tržno razpoloženje sledi trendom in – ko trgovci in vlagatelji postajajo vse bolj obveščeni in sofisticirani – bodo ti trendi verjetno vedno bolj temeljili na osnovah ponudbe in povpraševanja.

