Trgujte Super Sedem Delnic

December 29, 2023 14:39

Super sedem (ali sedem veličastnih, kot jih imenujejo nekateri ekonomisti) se je letos večkrat znašlo na naslovnicah finančnih časopisov. Očitno ta članek ne govori o slavnem vesternu iz šestdesetih let prejšnjega stoletja, v katerem so igrali Charles Bronson, Steve McQueen, James Coburn in številne druge hollywoodske zvezde.

Danes je Super Seven skupina sedmih tehnoloških podjetij, ki si delijo velik del tehnološkega trga in bodo verjetno še naprej prevladovala v industriji leta 2024. Skupino Super Seven sestavljajo Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla, Alphabet in Apple. Treba je omeniti, da je Super Seven v letu 2023 zabeležil 74-odstotno rast skupne vrednosti.

V tem članku bomo pregledali uspešnost vsakega od podjetij Super Seven, kar vam bo morda pomagalo razumeti, zakaj se o njih govori v mestu.

Amazon

Amazon.com je leta 2023 pokazal močno finančno uspešnost. V tretjem četrtletju, ki se je končalo 30. septembra 2023, je podjetje poročalo o izjemnem 13-odstotnem povečanju neto prodaje in doseglo 143,1 milijarde USD. To je sledilo 11-odstotni rasti neto prodaje v drugem četrtletju, kar je pomenilo omembe vredno povečanje skupnih prihodkov.

Amazonov dobiček se je skoraj potrojil, kar kaže na njegovo finančno moč in prevlado na trgu. Tržni analitiki so bili optimistični glede uspešnosti Amazona, saj napovedi delnic napovedujejo pozitivne rezultate za podjetje v letu 2024. Čeprav je Amazon ključni igralec v svetovnem okolju e-trgovine in tehnologije, so odpuščanja zaradi prestrukturiranja in stavke osebja, ki zahtevajo povišanje plač, pokazali, da Višje vodstvo Amazona se lahko leta 2024 sooči z novimi izzivi.

Meta

Meta Platforms , prej znana kot Facebook, je v letu 2023 pokazala močno finančno uspešnost. Podjetje je poročalo o robustnem tretjem četrtletju s 23-odstotnim povečanjem prihodkov, kar je zaznamovala najhitrejšo stopnjo rasti od leta 2021. Metino poročilo Q3 , objavljeno 25. oktobra 2023, je predstavilo pozitivni finančni obeti, ki presegajo pričakovanja. Izvedba stroškovnih ukrepov je pripomogla k rekordnemu letu Mete, kar je povečalo njeno zalogo.

Microsoft

Leta 2023 je Microsoft doživel pozitivne in negativne vidike. Pozitivno je, da je podjetje pokazalo odpornost, saj so se njegove delnice povečale za približno 40 %, kar je uspešno leto rasti. Microsoftova zaveza okoljski trajnosti, kot je opisano v njegovem letnem poročilu za leto 2023, odraža opazno pobudo.

Vendar pa obstajajo pomisleki glede možnih prihodnjih vplivov regulativnih strahov na stalež. Medsebojno vplivanje med pozitivnim razpoloženjem na trgu in zaupanjem vlagateljev je poudarjeno kot ključni dejavnik, ki vpliva na tečaje Microsoftovih delnic. Prihajajoče poročilo o dobičku vzbuja pričakovanja, z vprašanji o Microsoftovi sposobnosti, da preseže ocene.

Nvidia

Nvidijina uspešnost leta 2023 je presegla pričakovanja zaradi razcveta umetne inteligence in nenehne proizvodnje napredne strojne opreme. Kljub pomislekom glede visokih stroškov grafičnega procesorja GeForce RTX 4060 so poudarjeni pozitivni vidiki, kot so njegove opazne lastnosti in primerjalna zmogljivost.

Nvidia je uspela kljubovati pričakovanjem in poroča o izjemni 200 %+ rasti prihodkov , kar je pozitivno presenetilo Wall Street. Sektor umetne inteligence obeta Nvidio, s pozitivno zgodbo vrednotenja, ki odraža optimizem glede nadaljnjega uspeha.

Tesla

Leta 2023 je Tesla še naprej prevladovala na trgu električnih vozil z modelom Y Performance, ki je prejel pohvale zaradi svoje impresivne hitrosti in ničelnih emisij. Pozitivni vidiki vključujejo Teslino inovativnost in vodilni položaj na trgu, okrepljen z navdušenim sprejemom modela 3 Performance.

Vendar pa izzivi ostajajo, s pomisleki glede visokih cen, dolgih časov polnjenja, morebitnih težav z zanesljivostjo in omejene razpoložljivosti. Izkušnje strank občasno poudarjajo pomanjkanje komunikacije s strani Tesle. Kljub tem izzivom ostaja Teslina pripoved dinamična, kot je bilo poudarjeno med razpisom o zaslužku novembra 2023.

Abeceda

Leta 2023 je Alphabet , Googlova matična družba, pokazala mešano uspešnost. Pozitivni poudarki so vključevali 11-odstotno povečanje prihodkov v četrtletju, ki se je končalo 31. marca 2023, in doseganje novih višin pod vodstvom izvršnega direktorja Sundarja Pichaija. Vendar pa je v tretjem četrtletju 2023 prišlo do padca delnic Alphabeta, pri čemer je zaostanek v oblaku zasenčil splošne rezultate, boljše od pričakovanih, in razkril potencialne ranljivosti v raznolikem portfelju podjetja.

Kljub nihanjem so analitiki izrazili zaupanje v pozitivno smer Alphabeta, podprto z 51-odstotnim povečanjem delnic v letu 2023. Leto je pokazalo dinamično naravo Google Alphabeta, ko se poskuša prilagoditi izzivom v razvijajočem se tehnološkem okolju.

Apple

Leta 2023 se je Apple soočil z mešanico izzivov in priložnosti. Na začetku leta je poročilo družbe Apple nakazovalo finančne izzive s ponavljajočimi se padci prihodkov, kar je zaznamovalo njegov prvi medletni upad prodaje po letu 2019. Vendar pa so analitiki iz Morgan Stanley poudarili Applove dolgoročne pozitivne lastnosti in ohranili oceno nakupa kljub zaslužku zamuditi.

Novembra je Apple objavil, da je julija, avgusta in septembra ustvaril 89,5 milijarde dolarjev prihodkov , kar je 1 % manj kot v enakem četrtletju lani. Kljub izzivom je Apple ostal ključni igralec v tehnološki industriji s stalnimi razpravami o njegovih strategijah in možnostih za rast.

Trgujte s Veličastnih Sedem kot trgovec začetnik

Res je, da se je super sedem ali sedem veličastnih podjetij, kot jih radi imenujejo nekateri analitiki, v trenutnem finančnem okolju izkazalo nepričakovano dobro, ko so stroški izposojanja dosegli raven brez primere. Brez dvoma so bili trgovci začetniki izpostavljeni številnim posodobitvam novic o podjetjih Super Seven, ki so leta 2023 močno zrasla.

Vendar se morajo trgovci začetniki vedno zavedati, da pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov. Zato bi morali vložiti nekaj časa v učenje, kako deluje trgovanje in katerim pastem se je treba izogniti pri izvajanju posla. To lahko storite tako, da berete in gledate izobraževalna gradiva, ki jih ponujajo posredniki, kot so spletni seminarji, članki, vodniki, e-knjige itd., ki jih je mogoče najti v izobilju in večkrat brezplačno.

Prav tako trgovci začetniki ne smejo prezreti uporabe orodij za obvladovanje tveganja, kot sta naročila za zaustavitev izgube in prevzem dobička. Ob pravilni uporabi vam lahko orodja za obvladovanje tveganja prihranijo dragocena sredstva, ko trgi nasprotujejo vašim načrtom. Trgovci začetniki bi se morali seznaniti s trgovalnimi platformami, ki jih uporabljajo, in morebitnimi trgovalnimi orodji.

Vas zanima trgovanje, ne da bi tvegali svoja sredstva? Admiralsov demo trgovalni račun vam omogoča prav to, medtem ko vadite trgovanje v realnih tržnih razmerah. Kliknite spodnjo pasico, da odprete demo račun še danes:

Brez tveganja Demo račun Registrirajte si brezplačen demo račun in obvladajte svojo trgovalno strategijo ODPRITE DEMO RAČUN

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja .