Ameriško gospodarstvo je v odločilnem trenutku, ko visi med visoko stopnjo inflacije in strahom pred recesijo ter vrnitvijo k rasti produktivnosti in močjo na trgu dela. Kateri trend bo prevladoval do konca leta, medtem ko največje svetovno gospodarstvo po pandemiji raste?

Strahovi pred recesijo

Bruto domači proizvod (BDP) se je v tretjem četrtletju povečal na 2,6 odstotka, kar je ameriško gospodarstvo potegnilo iz tehnične recesije v prvih dveh četrtletjih leta. Del te rasti je mogoče pripisati moči trga dela. Medtem ko se pandemija postopoma umika v preteklost, se zaposlitvena dejavnost seveda obnavlja, vendar še vedno obstaja strah pred morebitno recesijo, je pokazala nedavna raziskava Federal Reserve.

Mnenjska raziskava višjih posojilojemalcev o praksah bančnega posojanja (SLOOS) iz oktobra 2022 razkriva, da večina bank verjame, da obstaja večja ali enaka 40-odstotna verjetnost, da bo v naslednjih 12 mesecih prišlo do blage do zmerne recesije.

Glede na trend naraščajočih obrestnih mer in kreditnih omejitev so bili glede na raziskavo v tretjem četrtletju strožji posojilni standardi in šibkejše povpraševanje po komercialnih in industrijskih posojilih za podjetja in poslovne nepremičnine.

Oktobrski odčitek inflacije

To je ozadje, ko se trgovalni in naložbeni trgi usmerjajo proti poročilu o inflaciji v ZDA za oktober v četrtek, 10. novembra. Medletno je bila stopnja inflacije prej na ravni 8,2 odstotka in tržno soglasje pričakuje, da bo padla na 8 odstotkov.

Osnovna inflacija je metrika, ki za Federal Reserve šteje največ. Prej na ravni 6,6 odstotka soglasje oktobra na letni ravni predvideva padec na 6,5 ​​odstotka. Če temu ni tako in se je namesto tega zvišala inflacija, lahko pride do vpliva na valutne pare ameriških dolarjev, saj udeleženci na trgu ocenjujejo večjo verjetnost ponovnega velikega zvišanja smernic obrestne mere s strani Federal Reserve.

Gospodarska rast Združenega kraljestva, vpliv na Funt

Z vsakim dvigom obrestne mere se USD dvigne v primerjavi z drugimi valutami. Na opazovalnem seznamu je še en trgovalni dogodek, označen z rdečo zastavico, ki lahko vpliva na odnos GBP do USD: predhodno poročilo o stopnji rasti Združenega kraljestva za tretje četrtletje.

Na letni ravni naj bi BDP v tretjem četrtletju padel na 2,1 odstotka s prejšnjih 4,4 odstotka.

Mesečno poročilo naj bi pokazalo, da se je BDP septembra zmanjšal za minus 0,4 odstotka v primerjavi z minus 0,3 odstotka avgusta.

Na četrtletni ravni naj bi BDP v tretjem četrtletju padel na minus 0,5 odstotka v primerjavi z 0,2 odstotka v drugem četrtletju. Če bo to potrjeno v petkovem poročilu, 11. novembra, bo gospodarstvo Združenega kraljestva korak bližje tehnični recesiji, GBP pa bi lahko še oslabel. Če bodo rezultati boljši od pričakovanih, bo to morda podprlo valuto Združenega kraljestva.

