Kako trgovati Salesforce ob 25-odstotnem porastu zaslužka

Junij 09, 2022 16:31

Nedavna razprodaja delnic je povzročila, da so mnoga tehnološka podjetja v vrednosti milijard dolarjev sprostila svoje dobičke, ki jih je povzročila pandemija.

Medtem ko grožnja višjih obrestnih mer še naprej vpliva na rastoče trge, kot so tehnološke delnice, še vedno nekatera podjetja objavljajo močne temeljne podatke.

Podjetje Salesforce, ki temelji na programski opremi v oblaku, je pred kratkim objavilo poročilo o dobičku, ki je presenetilo trg, zaradi česar so delnice na novicah poskočile za skoraj 8 %, a še vedno padle za približno 39 % od rekordne vrednosti.

Spodaj preberite več o delnicah Salesforce (CRM) in o tem, kako z njimi trgovati.

Zaloga:

Salesforce Inc

menjava:

NYSE

Simbol za račun Invest.MT5:

CRM

Datum ideje:

junija 2022

Časovna vrstica:

1-6 mesecev

Vstopna stopnja:

$191.00

Ciljna raven:

$241.00

Velikost pozicije za račun Invest.MT5:

največ 5 %

Tveganje:

Visoko

Vir: TradingView

Vsako trgovanje je visoko tvegano in pri trgovanju lahko izgubite več, kot tvegate. Nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubo, saj bodo nekateri posli izgubili, nekateri pa bodo zmagali.

Zakaj trgovati z delnicami Salesforce?

Salesforce je ameriško podjetje za programsko opremo v oblaku, ki zagotavlja eno najbolj uporabljenih platform za upravljanje odnosov s strankami na svetu. Nekatere od znanih strank Salesforcea vključujejo Walmart. Podjetje je globalno, večina njegovih strank prihaja iz Združenih držav in Združenega kraljestva.

Konec maja je Salesforce poročal o rezultatih v prvem četrtletju, ki so presegli pričakovanja analitikov, hkrati pa je dvignil svoje celoletne smernice glede zaslužka. Družba je objavila prihodke v višini 7,41 milijarde dolarjev v primerjavi s pričakovanimi 7,38 milijarde dolarjev in dobiček v višini 98 centov na delnico proti pričakovanim 94 centom na delnico.

Zaradi 24-odstotnega porasta prihodkov v primerjavi z letom in uspešnega nakupa Slacka v vrednosti 2,7 milijarde dolarjev so številni analitiki naklonjeni dolgoročnim obetom za tečaj delnic Salesforce, kot je razloženo v nadaljevanju.

Zanimivo je, da medtem ko mnoga druga podjetja pritožujejo nad svetovnimi gospodarskimi razmerami, je soustanovitelj in soizvršni direktor Salesforcea Marc Benioff dejal: "Ne vidimo materialnega vpliva na širši gospodarski svet, v katerem ste vsi."

Vendar to ne pomeni, da bo uspešnost podjetja še naprej uspešna sredi svetovne gospodarske upočasnitve. Nekatere njegove stranke lahko začnejo upočasnjevati ali zniževati stroške. To je eden od razlogov, zakaj je Salesforce upočasnil proces zaposlovanja.

To je tudi privedlo do tega, da je Salesforce znižal svoje smernice glede prihodkov za leto 2023, a povečal pričakovanja glede dobička.

Napoved delnic Salesforce – Kaj pravijo analitiki ?

Po mnenju analitikov, ki so jih v zadnjih 3 mesecih anketirali s strani TipRanks za napoved delnic Salesforce, je trenutno na delnici 29 ocen za nakup, 4 za držanje in 0 za prodajno. Najvišja raven cene za napoved delnic Salesforce je 332,00 $, najnižja ciljna cena pa 175,00 $.

Povprečna ciljna cena za napoved delnic Salesforce je 241,03 USD, kar v času pisanja predstavlja več kot 31-odstotno rast glede na trenutne ravni.

Vir: TipRanks, 7. junij 2022

Primer trgovalne ideje za ceno delnic Salesforce

Primer trgovanja za napoved delnic Salesforce je lahko naslednji:

Kupite delnico ob popravkih nad 191,00 $, da omogočite trenutno nestanovitnost trga.

Ciljajte tik pod ciljno povprečno ceno analitikov pri 241,00 USD.

Naj bo vaše tveganje majhno in znaša največ 5 % celotnega računa.

Časovni okvir = 1 – 6 mesecev

Če kupite 10 delnic Salesforce: Če je cilj dosežen = 500,00 $ potencialnega dobička (241,00 $ - 191,00 $ * 10 delnic).



Pametno si je zapomniti, da je malo verjetno, da bi se cena delnice dvignila neposredno navzgor, saj se lahko vmes celo zniža, preden bi narasla. To je še posebej pomembno upoštevati glede na borzne razprodaje, ki smo jim bili priča doslej v letu 2022.

Zato poskrbite za dobro obvladovanje tveganj, ki je pri trgovanju najpomembnejše. Vedno morate vedeti, koliko lahko izgubite pri trgovanju in s tem povezana tveganja.

Drug dejavnik, ki ga je treba upoštevati, je provizija, saj lahko to požre vaš dobiček.

Obstaja nizka minimalna transakcijska provizija v višini 1 USD. Torej bi zgornja ideja o trgovanju povzročila skupno provizijo v višini samo 1 USD!

Kako kupiti zaloge Salesforce v 4 korakih

Odprite račun pri Admirals za dostop do Trgovalne sobe. Kliknite Trgovanje na enem od svojih računov v živo ali demo, da odprete spletno platformo. Poiščite NVIDA na dnu okna Market Watch in povlecite simbol na grafikon. Uporabite funkcijo trgovanja z enim klikom ali z desno tipko miške kliknite in odprite trgovalni list, da vnesete svojo velikost trgovanja, zaustavite izgubo in raven prevzema dobička.

Vir: Admirals MetaTrader 5 Web. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti.

Ali menite, da se bo cena delnic Salesforce gibala drugače?

Ne pozabite, da vse analitike in ideje trgovanja temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

