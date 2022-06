Rupija se krepi zaradi dviga obrestnih mer RBI

Rupij se je v primerjavi z dolarjem okrepila ob novici, da je indijska rezervna banka zvišala obrestno mero na višjo raven od pričakovane 4,9 odstotka v primerjavi s pričakovanimi 4,8 odstotka in od prejšnje vrednosti 4,4 odstotka.

Inflacija v tretjem največjem gospodarstvu na svetu se je aprila povzpela na 7,9 odstotka, kar je precej nad ciljno ravnijo 4 odstotke, ki so jo zastavili indijski oblikovalci politike.

Poteza zategovanje monetarne politike RBI je pravočasna, saj se valute novo industrializiranih držav, kot je Indija, soočajo z konkurentih glavnimi valutami, kot sta USD in GBP. Te valute so se po zaporednih mesecih zaostrovanja denarne politike okrepile, zaradi česar je bil INR v slabšem položaju.

Kaj to pomeni za indijsko gospodarstvo? V smislu menjave valut in trgovanja je INR na šibkejši strani menjalnih tečajev. Po drugi strani pa to naredi indijsko domače blago in storitve konkurenčne. Na slabši strani je več odliva kapitala, saj podjetja in posamezniki menjajo svoje rupije in hranijo svoje prihranke v tujih valutah, kot je USD, da se zaščitijo pred šibkostjo INR. Poleg tega je uvoženo blago, kot so gorivo in potrošniški izdelki, manj dostopno. Potovanje v tujino in nakupovanje tujega blaga je težje, če je domača valuta šibkejša od drugih valut.

Bo zvišanje obrestnih mer RBI povečalo vrednost rupiju? Verjetno, vsaj kratkoročno. Obeti za indijsko gospodarstvo so razmeroma optimistični, guverner Shaktikanta Das je za celotno leto 2021–2022 napovedal 7,2-odstotno rast. Da bi rupij ponovno pridobila moč v primerjavi z ameriškim dolarjem, bi morala gospodarska rast ostati na pravi poti, kot je bilo pričakovano, in RBI se lahko odloči, da bo v bližnji prihodnosti ponovno dvignil svojo repo obrestno mero.

Večina gospodarstev, vključno z indijskim, se spopada z inflacijo, ki jo povzročajo visoke cene surove nafte, ki jih navzgor pritiska konflikt v Ukrajini. Indijska odvisnost od tujega uvoza goriva obremenjuje gospodarstvo in v času pisanja so promptne cene surove nafte še vedno precej nad 100 USD za sod.

Hitri nasvet Kaj je INR? INR je koda valute indijske rupije, indijske nacionalne denarne enote. Indijsko prosto plavajočo valuto, ki je razvrščeno kot novoindustrializirano gospodarstvo, podpira približno 7-odstotna letna rast BDP.

To gradivo ne vsebuje in ga ne smemo razlagati kot naložbeno svetovanje, naložbena priporočila, ponudbo ali poziv za kakršne koli transakcije s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da taka analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se okoliščine lahko sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, poiščite nasvet neodvisnih finančnih svetovalcev, da se prepričate, da razumete tveganja .