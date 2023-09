Trgovanje z Romunskim levom: kaj morate vedeti

September 08, 2023 07:57

Romunija je bila dolga desetletja članica vzhodnega bloka, vendar se zdi, da so se stvari spremenile, odkar se je država pridružila Evropski uniji (EU), zlasti ko gre za gospodarske razmere. Ker se romunsko gospodarstvo krepi, se zdi, da trgovanje z romunskim lejem (RON) v primerjavi z glavnimi valutami postaja možnost za nekatere trgovce.

V tem blogu bomo z vami delili nekaj dragocenih spoznanj o romunskem levu ali leju in romunskem gospodarstvu, ki se lahko izkažejo za koristne za trgovca z valutami.

Romunsko gospodarstvo, Romunska narodna banka in lev

Romunija je po letih gospodarskih težav leta 2007 postala članica EU. Dostop do sredstev EU in gospodarske reforme so pomagale okrepiti romunsko gospodarstvo. Po poročilu World Economic Outlook, ki ga je objavil Mednarodni denarni sklad (IMF), naj bi romunski BDP leta 2023 zrasel za 2,4 % , s čimer je znižal svojo prejšnjo napoved, ki je predlagala 3,1-odstotno rast. Analitiki IMF napovedujejo, da bo romunski BDP leta 2024 zrasel za 3,7 %.

Romunijo, tako kot večino držav stare celine, v zadnjih mesecih pestijo težave visoke inflacije. Cene življenjskih potrebščin naj bi se leta 2023 dvignile za 10,5 %, nato pa se bo leta 2024 prepolovila na 5,8 %.

Evropska komisija je poudarila, da naj bi »na splošno realni BDP leta 2023 zrasel za 3,2 % in leta 2024 za 3,5 %. Tveganja za napoved so nagnjena navzdol, saj bi lahko zamude pri izvajanju načrta za okrevanje in odpornost (RRP) zmanjšale investicije. Povprečna inflacija po HICP naj bi leta 2023 padla na 9,7 % in leta 2024 na 4,6 %, vendar so tveganja nagnjena navzgor, saj so pritiski na zvišanje plač visoki.«

Narodna banka Romunije ( Banca Națională a României - BNR) je bila ustanovljena leta 1880. Glavni cilj BNR je zagotoviti in vzdrževati stabilnost cen, oblikovati in izvajati denarno politiko in politiko menjalnega tečaja, hkrati pa izdajati romunski lev.

Prvi romunski lev je bil izdan leta 1867. Zanimivo dejstvo je, da je bil romunski lev nekaj mesecev leta 2005 nekaj mesecev najmanj cenjena denarna enota na svetu, vendar se je od takrat veliko spremenilo. Romunija še ni del evrskega bloka, saj je načrt za prevzem enotne valute ciljni datum premaknil na leto 2026.

Trgovanje z romunskim levom: uspešnost valute

Romunski lev je videl tudi že boljše dni, kot je razvidno iz spodnjega mesečnega grafikona. Romunska valuta je aprila 2020 dosegla najvišjo vrednost v primerjavi z ameriškim dolarjem pri 4,39 RON.

Upodobljeno: Mesečni grafikon Admirals MetaTrader 5 – USD RON. Časovni razpon: 1. oktober 2017 – 7. september 2023 . Datum zajema: 7. september 2023 . Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov .

V letu 2020 si je romunski lev nekoliko opomogel v primerjavi z ameriško valuto, vendar je v drugi polovici leta 2021 spet začel slabeti. 1. septembra 2022 se je lev trgoval pri 5,0 5 RON v primerjavi z ameriškim protipostavkom.

Upodobljeno: dnevni grafikon Admirals MetaTrader 5 – USD RON. Časovni razpon: 20. februar 2023 – 7. september 2023 . Datum zajema: 7. september 2023 . Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov .

Zgornji dnevni grafikon kaže, da se je romunski lev nekoliko okrepil z menjalnim tečajem USD RON, ki je leta 2023 nihal med 4,4–4,6.

Kaj pravijo analitiki o romunskem leju in uspešnosti gospodarstva

Analitiki ING so izrazili zaskrbljenost nad gospodarsko rastjo Romunije. V svojem poročilu sredi avgusta so zapisali: »Imeli smo dolgoletno napoved rasti BDP v višini 2,5 % za leto 2023. Medtem ko bi lahko podrobni podatki, iz 7. septembra, vrgli drugačno luč na dinamiko rasti, saj so že revidirali napoved rasti BDP-ja za leto 2023 in sicer naj bi znašala 1,5 %, medtem ko bo za leto 2024 ostala napoved 3,7 %.”

Poročilo je vključevalo pripombe o izvajanju denarne politike NBR, pri čemer je bilo ugotovljeno: »odvisno od posebnosti revizije proračuna, ki naj bi bila objavljeno predvidena v tem mesecu, so lahko tveganja rahlo nagnjena navzdol. Verjamemo, da NBR še ne razmišlja o tem, kdaj bi prišlo do nizkega tečaja, kljub pogostejšim negativnim izjavam drugih centralnih bank v regiji. Ohranjamo naš pogled na prvo znižanje obrestne mere v prvem četrtletju leta 2024 s ključno obrestno mero 5,5 % do konca leta 2024.«

Ekonomisti pri Erste Bank so komentirali niz finančnih podatkov z dne 7. septembra v zvezi z romunskim gospodarstvom , ki so povedali, da so ponovno potrdili svojo napoved rasti BDP za poslovno leto 2023 pri 2,1 %. Njihovo poročilo je zapisalo: »Gospodarska rast je bila potrjena pri 0,9 % q/q in 1,1 % y/y. Zdi se, da ima Romunija eno najhitrejših četrtletnih tempov rasti v regiji v 2Q23, čeprav se je letna številka upočasnila že drugo četrtletje zapored v 2Q23, potem ko je dosegla vrh v 4Q22, trend, ki se bo verjetno nadaljeval v naslednjih četrtletjih. Za leto 2024 napovedujemo ponovni dvig rasti BDP na 4,2 % medletno ravnijo, ki ga poganjajo potrošnja z zakasnjenim učinkom rasti realnih plač in učinki prelivanja državnih naložb.”

Tržni analitiki banke BCR so namignili, da romunski lev letos v povprečju ne bo oslabel za več kot 2-2,5 % v primerjavi s povprečjem lanskega leta. Glavni ekonomist BCR je dejal, da »verjamemo, da bo lev oslabel na 5,05 za evro do konca leta, saj močno znižanje inflacije omogoča centralni banki, da dovoli nekaj šibkosti valute, da odvrne posojila v tuji valuti podjetniškemu sektorju, kar so se v zadnjem času povečale zaradi naraščajoče razlike med obrestnimi merami.«

Obvladovanje tveganja pri trgovanju z romunskim levom

Če želite v svoj trgovalni portfelj dodati romunski lev, morate upoštevati, da obstaja določeno tveganje pri trgovanju z valutami ali drugimi finančnimi instrumenti. Če ste trgovec začetnik, morda nimate znanja, da bi ugotovili, kdaj prenehati trgovati ali katere poteze bi lahko koristile vaši strategiji.

Naučiti se trgovati bi moral biti vaš glavni cilj. Če se sprašujete, kako, je odgovor precej preprost. Preučevanje delovanja trgovanja je stvar, ki bi jo moral vsak novi trgovec postaviti na prvo mesto svojega seznama. Forex posredniki in izobraževalna središča za trgovanje ponujajo široko paleto izobraževalnih gradiv, kot so spletni seminarji, e-knjige, seminarji, blogi itd., ki lahko trgovcem začetnikom pomagajo razumeti, kako deluje trgovanje in možne pasti.

Obvladovanje tveganja je še ena stvar, ki je trgovci začetniki ne smejo prezreti. Sodobne trgovalne platforme podpirajo trgovce z naprednimi orodji za obvladovanje tveganja, ki jim lahko pomagajo zmanjšati izgube v primeru upada trga. Opozoriti je treba, da orodja za obvladovanje tveganja ne odpravijo tveganj, lahko pa vam pomagajo zaščititi sredstva, tudi v primeru kakšne trgovalne napake z vaše strani. Zato trgovci začetniki, ki želijo uživati ​​v izkušnji trgovanja, ne da bi pri tem izgubili prepotrebna sredstva, ne smejo prezreti orodij za obvladovanje tveganja.

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.