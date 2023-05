Reserve Bank of New Zealand bo verjetno zvišala obrestne mere

Odločitev o obrestni meri centralne banke Nove Zelandije ( RBNZ ) bo eden najpomembnejših finančnih dogodkov tega tedna. Ker številni tržni analitiki napovedujejo novo zvišanje obrestnih mer, se bodo trgovci osredotočali na to, kako bi odločitev lahko vplivala na vrednost novozelandskega dolarja v primerjavi z drugimi valutami.

V ZDA se pogajanja o zgornji meji dolga nadaljujejo in obe strani nakazujeta, da je bil dosežen določen napredek.

V Evropi je oblikovalec politike Evropske centralne banke ( ECB ) Francois Villeroy de Galhau dejal, da pričakuje, da bo centralna banka evroobmočja dosegla svojo terminalno obrestno mero najkasneje poleti. Guverner Banque de France je opozoril, da »glavno vprašanje danes ni, koliko še dvigniti obrestne mere, ampak kako velik bo doprinos tega, kar je že v pripravi. Spremljati moramo prehajanje naših znatnih in izjemno hitrih preteklih pohodov. Kako dolgo lahko vzdržujemo visoke stopnje, je zdaj bolj pomembno dejstvo, kot pa natančna končna raven.«

Reserve Bank of New Zealand odloča o obrestnih merah

Reserve Bank of New Zealand naj bi svojo odločitev o obrestnih merah objavila v sredo zjutraj. Večina ekonomistov meni, da bo upravni odbor RBNZ zvišal stroške izposojanja za 25 bazičnih točk. Anketa, ki jo je izvedel Reuters, je pokazala, da 14 od 21 ekonomistov napoveduje, da bodo stopnje v naslednjem četrtletju ostale pri 5,50 %.

Novozelandska centralna banka je še naprej osredotočena na zajezitev inflacije in je dvignila obrestne mere za 500 bazičnih točk od oktobra 2021. Analitiki pri ANZ so v poročilu povedali: »Dvignili smo našo najvišjo napoved OCR na 5,75 % pred proračunom (tako zaradi naraščajoče neto migracije kot fiskalni obeti) in po proračunu vidijo dodatno tveganje navzgor. Prav tako bi zdaj dali 40-odstotno verjetnost za povišanje za 50 bp v sredo.”

Inflacija CPI v Združenem kraljestvu aprila 2023

Urad za nacionalno statistiko ( ONS ) bo aprila objavil podatke o inflaciji CPI v Združenem kraljestvu. Tržni poznavalci predvidevajo, da bo skupna inflacija znašala 8,2 % na letni ravni, kar je veliko manj od številke 10,1 %, zabeležene marca. Skupna inflacija je ena največjih težav, s katerimi se vlada Združenega kraljestva sooča v zadnjih nekaj mesecih, saj življenjski stroški bremenijo družinske proračune po vsej državi.

Poročilo analitikov ING poudarja, da bi lahko bila negativna tveganja za funt precej velika glede na mehke podatke o inflaciji CPI v Združenem kraljestvu. Poročilo ING ugotavlja, da bodo »sredini podatki o inflaciji v Združenem kraljestvu odločilni dogodek za funt. Če so naša pričakovanja pravilna in podatki o CPI kažejo na dovolj veliko umiritev cen, da bi prepričali Bank of England, da junija ustavi zaostrovanje, so negativna tveganja za Funt precejšnja.«

Poročilo o prodaji na drobno za Novo Zelandijo v prvem četrtletju 2023

Odločitev o obrestni meri RBNZ ne bo edina novica, ki bo v sredo zjutraj prišla iz Nove Zelandije. Statistični urad Nove Zelandije bo objavil poročilo o prodaji na drobno za prvo četrtletje, ki naj bi pokazalo 0,4-odstotni padec na ravni četrtletja do četrtletja. Zadnje poročilo o prodaji na drobno v četrtem četrtletju 2022 je razkrilo 0,6-odstotni padec. Osnovna maloprodajna prodaja naj bi po 1,6-odstotnem padcu v zadnjem četrtletju leta 2022 padla za 0,6 %.

