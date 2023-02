RBA zvišuje obrestne mere, osredotočite se na Powellov govor

Februar 07, 2023 12:38

Avstralska centralna banka ( RBA ) je v skladu s pričakovanji tržnih analitikov zvišala stroške izposojanja za 0,25 %. Ekonomisti menijo, da bo avstralska centralna banka marca verjetno nadaljevala z novim dvigom obrestnih mer.

Cene nafte so se v torek zvišale, k čemur je prispeval optimizem glede okrevanja povpraševanja s Kitajske, največje uvoznice surove nafte na svetu. Savdska Arabija je v ponedeljek prvič po šestih mesecih zvišala cene surove nafte za azijske kupce, saj je pričakovala povečano povpraševanje. Po poročilu BP je družba zabeležila rekorden letni dobiček, ki je več kot podvojil lanskega.

V drugih novicah se nadaljuje vojna z umetno inteligenco, saj Google napoveduje BARD, poskusno storitev umetne inteligence, podobno ChatGPT. Na Kitajskem so delnice Baiduja dosegle najvišjo vrednost v 11 mesecih, ko je podjetje sporočilo, da namerava lansirati lastnega klepetalnika z umetno inteligenco, imenovanega »Ernie bot«.

RBA dviguje stroške zadolževanja

Kot je bilo pričakovano, je upravni odbor RBA napovedal še eno zvišanje obrestne mere za 25 bazičnih točk, pri čemer je bila referenčna obrestna mera zdaj potisnjena na 3,35 %, kar je najvišja raven v zadnjih 11 letih. To je že četrti zaporedni dvig obrestne mere za 25 bazičnih točk s strani RBA in deveti zaporedni dvig obrestne mere po obdobju pandemije.

Ekonomisti ugotavljajo, da kljub politiki zaostrovanja denarne politike RBA inflacija ne kaže znakov umirjanja. V izjavi po sestanku je guverner RBA Philip Lowe dejal, da se bo "inflacija letos znižala tako zaradi globalnih dejavnikov kot počasnejše rasti domačega povpraševanja." Lowe je dodal, da RBA napoveduje, da bo inflacija leta 2023 znašala 4 %, leta 2024 pa 3,5 %.

Obvestilo RBA je povečalo vrednost avstralskega dolarja v primerjavi z ameriškim dolarjem, pri čemer je avstralska valuta pridobila 0,68 %.

Bo govor Jeroma Powella dvignil ameriški dolar?

Predsednik ameriške centralne banke Jerome Powell naj bi kasneje zvečer spregovoril pred ekonomskim klubom v Washingtonu . Prejšnji teden so Powellovi komentarji o dezinflaciji vlagatelje privedli do tega, da so dražili delnice višje in zanemarili možnost ponovnega dviga obrestnih mer s strani centralne banke. Zdi se, da se udeleženci na trgu bolj osredotočajo na padajoče podatke o inflaciji kot na poročila o nizkih dobičkih in pričakovana zvišanja obrestnih mer.

Janet Yellen ne vidi recesije

Medtem je ameriška ministrica za finance Janet Yellen v pogovoru za ABC dejala, da gospodarstvo države ostaja odporno. Natančneje, opozorila je, da "nimate recesije, če imate najnižjo stopnjo brezposelnosti v 53 letih." Ko je komentirala rast cen, je Yellen opozorila, da je inflacija visoka, vendar številke upadajo, in dodala, da "prepričana sem, da bodo ZDA našle pot, kjer se bo inflacija občutno znižala in bo gospodarstvo ostalo močno."

Bo Bank of England nadaljevala z nadaljnjimi dvigi obrestnih mer?

Sterling je v ponedeljek padel na enomesečno najnižjo vrednost glede na ameriški dolar, čeprav je oblikovalec politike BoE trdil, da bi morala centralna banka nadaljevati zaostrovanje denarne politike. Catherine Mann je v svojih pripombah dejala, da bi bilo napako, če bi zdaj prenehali zviševati stroške zadolževanja.

Ko je komentirala denarno politiko BoE, je opozorila: »Če je inflacija res vztrajnejša, se bo morala bančna obrestna mera po premoru spet dvigniti, čemur bo kasneje sledil obrat. Po mojem mnenju je politični boogie zategni-ustavi-zaostri-zrahljaj preveč podoben natančnemu uravnavanju, da bi bil dobra denarna politika.«

