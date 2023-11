RBNZ odloča o obrestnih merah, medtem ko je njegov mandat pod vprašajem

Odločitev o obrestni meri centralne banke Nove Zelandije (RBNZ) bo eden večjih finančnih dogodkov ta teden. RBNZ je bila ena prvih večjih centralnih bank na svetu, ki je zaostrila svojo denarno politiko, pa tudi ena prvih, ki je ustavila dvigovanje stroškov izposojanja.

Pooblastila RBNZ so pod drobnogledom, saj je nova vlada izrazila namero, da bo "spremenila zakon o centralni banki Nove Zelandije iz leta 2021, da bi odstranila dvojni mandat za inflacijo in zaposlovanje, da bi denarno politiko osredotočila le na stabilnost cen," poroča Reuters.

V drugih novicah so se cene nafte danes zjutraj rahlo zvišale, saj trgovci verjamejo, da bi OPEC+ lahko poglobil in podaljšal zmanjšanje proizvodnje, da bi vzdržal umirjeno povpraševanje. Opozoriti je treba, da je OPEC+ svoje srečanje preložil na 30. november, saj se po poročanju Reutersa zdi, da je prišlo do nesoglasja glede ciljev proizvodnje nafte za afriške proizvajalce.

Odločitev o novozelandski obrestni meri

V sredo zjutraj se bo sestal upravni odbor RBNZ, ki bo odločal o obrestnih merah. Večina ekonomistov pričakuje, da bo novozelandska centralna banka zadržala stroške izposojanja, saj bi zadnja inflacija in druge raziskave lahko upravičile to dejanje.

Poročila, ki jih je RBNZ objavil v prejšnjih mesecih, kažejo, da upravni odbor pričakuje, da bo skupna inflacija padla v ciljni razpon v drugi polovici leta 2024.

Analitiki banke ASB so v poročilu, objavljenem 27. novembra, zapisali: »Ne pričakujemo bistvenih sprememb v sporočilih RBNZ. Vendar pa bo RBNZ verjetno nekoliko bolj sproščen, ker je izvedel dovolj zaostrovanja, glede na tok novic od oktobra, ki vključuje mehkejše podatke o inflaciji od pričakovanih.«

Novozelandski dolar je bil v preteklem mesecu tretja najuspešnejša valuta med svojimi kolegi G10. Valutni analitiki menijo, da bi lahko na vrednost kivija vplivala izjava RBNZ po sestanku, ki bi lahko razkrila, ali banko v letu 2024 čaka novo zvišanje obrestnih mer ali bo sledila strategiji nižjih obrestnih mer.

Avstralsko oktobrsko poročilo o inflaciji CPI

Nekoliko prej v sredo zjutraj bo avstralski statistični urad (ABS) objavil podatke o stopnji inflacije CPI v državi, zabeleženi v oktobru. Ekonomisti predvidevajo, da bi lahko skupna inflacija oktobra padla na 5,5 % na letni ravni, kar je nekoliko nižje od septembrskega odčitka.

Guvernerka avstralske centralne banke (RBA) Michele Bullock je novinarjem Bloomberga povedala, da je "občutnejša zaostritev denarne politike pravi odgovor na inflacijo, ki je posledica agregatnega povpraševanja, ki presega potencial gospodarstva, da zadosti temu povpraševanju."

Guverner BoE: Znižanje inflacije zahteva trdo delo

Guverner Bank of England (BoE) Andrew Bailey je medijskim poročevalcem dejal, da bo znižanje inflacije na ciljni razpon 2 %, ki ga je določila BoE, zahtevalo "trdo delo". Bailey je omenil, da bi trenutni padec inflacije lahko pripisali umirjanju rasti cen energije, ki je bila zabeležena lani.

»Preostalo morata narediti politika in monetarna politika. In politika trenutno deluje na način, ki ga imenujem restriktiven – omejuje gospodarstvo. Druga polovica, od tam do druge, je težko delo in očitno ne želimo videti več škode," je dejal vodja BoE.

Inflacija bi se lahko vrnila na 2 % do konca leta 2025, nekateri analitiki pa menijo, da bi se lahko prvo znižanje obrestne mere zgodilo septembra 2024. Prejšnji teden je Andrew Bailey odboru za finance povedal, da bi bilo prezgodaj razpravljati o kakršnem koli znižanju obrestne mere, ki bi lahko ogrozilo Trenutni rezultati denarne politike BoE.

