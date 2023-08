RBA ohranja stabilne obrestne mere, medtem ko se inflacija upočasnjuje

Avgust 01, 2023 14:33

V tednu, ki bo vključeval odločitev o obrestnih merah Banke Anglije ( BoE ) in objavo podatkov o plačilnih listah za nekmetijske dejavnosti v ZDA, je avstralska centralna banka (RBA) objavila svojo odločitev, da njena obrestne mere ostane nespremenjene.

Po raziskavi Caixin, ki jo je pripravil S&P Global, je na Kitajskem tovarniška dejavnost prvič v zadnjih štirih mesecih padla na območje krčenja. PMI v proizvodnji je znašal 49,2, čeprav je Reutersova anketa napovedovala 50,3.

Odločitev o obrestni meri RBA

Avstralska centralna banka se je po seji upravnega odbora odločila ohraniti obrestne mere nespremenjene. Nekateri ekonomisti so predlagali, da bi RBA zvišala stroške zadolževanja za 25 bazičnih točk. RBA je od maja 2022 večkrat zvišala obrestne mere in dosegla najvišjo raven v zadnjih enajstih letih.

Odločitev RBA sledi poročilu o inflaciji, ki je pokazalo, da je stopnja rasti cen življenjskih potrebščin v državi padla na 6 % v drugem četrtletju 2023. Številka ostaja precej nad ciljem RBA.

Analitiki Commerzbank so predlagali, da RBA zaenkrat uporablja pristop čakanja in videnja. V svojem poročilu so zapisali: »RBA se je že drugič zapored odločila zadržati obrestne mere. Zdi se, da je RBA zelo blizu najvišje vrednosti obrestnih mer, zlasti ker zdaj pričakuje, da se bo inflacija vrnila na cilj v okviru napovedanega obdobja. Ali bo v prihodnjih mesecih sledil nov dvig obrestnih mer, bo seveda ključno odvisno od razvoja podatkov, predvsem rasti plač in inflacije v storitvenem sektorju. Vendar pa današnjo odločitev vidimo kot jasen signal, da RBA zaenkrat ubira pristop čakanja in videnja.«

ISM Manufacturing PMI julij 2023

Kasneje danes bo Inštitut za upravljanje ponudbe (ISM) objavil julijske podatke PMI v proizvodnji. Ekonomisti pričakujejo, da bo PMI v proizvodnji znašal 46,5, kar je nekoliko več od junijskega odčitka. Junija je poročilo ISM omenilo, da je »junijski proizvodni PMI zabeležil 46 odstotkov, kar je 0,9 odstotne točke nižje od 46,9 odstotka, zabeleženega maja. Kar zadeva celotno gospodarstvo, ta številka kaže sedmi mesec krčenja po 30-mesečnem obdobju rasti.«

Komentirajo junijsko poročilo ISM, so analitiki ING ugotovili, da so "ključne podkomponente, kot so nova naročila, proizvodnja, zaposlovanje in zaloge strank, tudi vse na območju krčenja." Federal Reserve še naprej spremlja PMI v proizvodnji in storitvah ter pregleduje učinek ukrepov zaostrovanja denarne politike na ameriško gospodarstvo.

Inflacija CPI in BDP v evroobmočju julij 2023

Po prvi oceni, ki jo je objavil Eurostat, je inflacija cen življenjskih potrebščin julija 2023 padla na 5,3 %, kar je manj od 5,5 % junija. Osnovna inflacija, ki izloča energijo, hrano, alkohol in tobak, je ostala nespremenjena pri 5,5 %. BDP v evrskem območju se je v drugem četrtletju leta povečal za 0,3 %, potem ko je v začetku leta 2023 stagniral.

Analitiki pri Deutsche Bank Research so poročali, da je »BDP euroobmočja v drugem in četrtem četrtletju 2023 nekoliko presenetil z 0,3 % v četrtletju, medtem ko je julijska hitra inflacija na splošno v skladu s pričakovanji pri 5,3 % medletno, z osnovno 5,5 % medletno. Navidezno moč glavne četrtletne rasti je povzročilo nekaj posebnosti držav in prikriva osnovni zagon, ki je verjetno veliko bližje stagnaciji, kot je razkril razvoj domačega povpraševanja po izdajah v državah. Kar zadeva inflacijo, je glavni medletni % še naprej padal, kot je bilo pričakovano, medtem ko je osnovna ostala stabilna pri 5,5 % medletno glede na prejšnji natis. Cene blaga so se še naprej umirjale. Cene storitev so ostale prožne, a verjetno ne tako visoke, kot se je sprva pričakovalo za turistično sezono 2023.«

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.

Brezplačni trgovalni webinarji Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje BREZPLAČANA REGISTRACIJA

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.