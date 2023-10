RBA ohranja obrestne mere na čakanju, RBNZ jih bo verjetno ohranil stabilne

Obrestne mere, ki prihajajo iz Reserve Bank of Australia ( RBA ) in Reserve Bank of New Zealand ( RBNZ ), bodo verjetno zasenčile druge objave finančnih podatkov v začetku tega tedna. Obe centralni banki sta hitro zvišali stroške izposojanja v boju proti naraščajočim potrošniškim cenam in vstopili v fazo konsolidacije.

Odločitev o obrestni meri RBA

Upravni odbor RBA je ohranil obrestne mere nespremenjene, kot je pričakovala večina tržnih analitikov. To je bila prva seja upravnega odbora, ki jo je vodila Michele Bullock, novoimenovana guvernerka banke.

V izjavi po srečanju je navedeno, da bo morda potrebna dodatna zaostritev denarne politike, in dodal, da je "inflacija v Avstraliji presegla svoj vrh, vendar je še vedno previsoka in bo taka ostala še nekaj časa." RBA napoveduje, da bo inflacija CPI še naprej upadala in se konec leta 2025 vrnila v ciljni razpon 2–3 %.

Odločitev o obrestni meri RBNZ

Upravni odbor RBNZ naj bi svojo odločitev o obrestnih merah objavil v sredo. Tržni analitiki menijo, da bo novozelandska centralna banka verjetno ohranila stroške izposojanja nespremenjene. Če bodo obrestne mere ostale nespremenjene, bo to že tretji mesec zapored, saj oblikovalci politike RBNZ verjamejo, da so obrestne mere dovolj visoke, da lahko izvajajo pritisk na inflacijo.

RBNZ je bila ena prvih centralnih bank, ki je izvajala strožjo denarno politiko. Ekonomisti skupine UOB so povedali, da bi lahko številke BDP v drugem četrtletju 2023, ki so višje od pričakovanih, prisilile RBNZ, da nadaljuje s ponovnim dvigom obrestnih mer, vendar ne takoj. V njihovem poročilu piše: »Obstaja tveganje, da bo centralna banka Nove Zelandije (RBNZ) ponovno zvišala svojo uradno gotovinsko obrestno mero (OCR) za 25 bps. Vendar menimo, da se bo RBNZ odločil za premor v oktobru in bo verjetno počakal do sestanka o denarni politiki 29. novembra, s koristjo podatkov o CPI za 2Q23 (17. oktober).«

Poročilo o prodaji na drobno v evroobmočju za avgust 2023

Eurostat bo v sredo objavil avgustovsko poročilo o maloprodaji, ki naj bi pokazalo, kako se maloprodajni sektor odziva na spremembe denarne politike ECB. Tržni analitiki so namigovali, da bi lahko maloprodaja ponovno zabeležila negativno številko po julijskem padcu za -1,0 %.

Poročilo Evropske komisije (EK) ugotavlja, da se je "julija 2023 desezonirani obseg trgovine na drobno zmanjšal za 0,2 % v območju evra in za 0,3 % v EU v primerjavi z junijem 2023."

Svetovna banka znižala napoved rasti za vzhodno Azijo in Pacifik

Analitiki Svetovne banke so znižali svojo napoved rasti za vzhodno Azijo in Pacifik s 5,1 % na 5,0 % v letu 2023. Njihova napoved rasti v letu 2024 je bila prav tako znižana s 4,8 % na 4,5 %. V poročilu Svetovne banke je navedeno, da sta bila počasna gospodarska ekspanzija Kitajske v kombinaciji z visokimi obrestnimi merami glavni razlog za ponovno oceno.

Institucija s sedežem v Washingtonu se je sklicevala na rastoči dolg podjetij na Tajskem, Kitajskem in v Vietnamu. V zvezi s kitajskim gospodarstvom so analitiki Svetovne banke dejali, da "čeprav bodo domači dejavniki verjetno prevladujoč vpliv na rast na Kitajskem, bodo zunanji dejavniki močneje vplivali na rast v večjem delu preostale regije."

