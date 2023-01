Azijsko-pacifiške delnice so se v sredo zvišale, čeprav je japonska centralna banka (BoJ) objavila svojo odločitev, da ne bo spremenila svoje politike nadzora krivulje donosnosti. Na tiskovni konferenci je guverner BoJ Haruhiko Kuroda dejal, da »ni dolgo, odkar smo se decembra odločili o svojih ukrepih. Verjetno bo trajalo še nekaj časa, da bodo ukrepi začeli učinkovati na urejanje delovanja trga.« Kot je bilo pričakovano, je BoJ ohranil obrestne mere nespremenjene.

Morgan Stanley: Kitajski delniški trg bo verjetno najuspešnejši v letu 2023

Po poročilu Morgan Stanleyja bo kitajski delniški trg leta 2023 verjetno postal najuspešnejši. Ekonomisti Morgan Stanleyja so predlagali, da bi kitajski indeks MSCI do konca leta 2023 lahko dosegel 80, indeks Hang Seng pa na 24.500. To bi pomeni približno 15-odstotno rast glede na trenutno trgovanje na trgu.

Decembrska inflacija CPI v Združenem kraljestvu se je znižala na 10,5 %

Poročilo, ki ga je objavil Urad za državno statistiko (ONS), je pokazalo, da se je inflacija indeksa cen življenjskih potrebščin (CPI) v Združenem kraljestvu decembra znižala na 10,5 % na letni ravni zaradi padca cen goriva in oblačil. Komentirajo poročilo o inflaciji, so ekonomisti ONS opozorili, da "čeprav smo bili priča drugemu zaporednemu umirjanju, gre za dokaj skromen padec in je inflacija še vedno na zelo visoki ravni, skupne cene pa močno rastejo."

V sredo zjutraj je valutni par GBP/USD osvežil najvišjo vrednost v petih tednih in se trgoval pri 1,2320.

Danes bo objavljeno poročilo o prodaji na drobno v ZDA

Ameriški urad za popis prebivalstva bo pozneje danes objavil niz podatkov o prodaji na drobno v državi v decembru. Ekonomisti pričakujejo, da bo poročilo pokazalo 0,8-odstotni padec na mesečni ravni. Treba je opozoriti, da je maloprodaja v ZDA novembra 2022 na mesečni ravni upadla za 0,6 %.

Če bo decembrska maloprodajna prodaja v ZDA skladna s tržnimi pričakovanji, bo ameriški dolar morda dobil zagon. Nasprotno, nadaljnji padec prodaje na drobno bi lahko prizadel ameriško valuto, ki se je v zadnjih sedmih dneh borila proti evru in britanskemu funtu.

Samo dvajset dni nazaj (26. decembra) je raziskava Mastercard ServicePlus pokazala, da se je maloprodaja (brez avtomobilov) povečala za 7,6 % na letni ravni v tej praznični sezoni, ki traja od 1. novembra do 24. decembra. Nizka prodajna številka bi lahko sprožila ugibanja o novem dvigu obrestnih mer s strani ameriške centralne banke Federal Reserve, ki želi zaostriti svojo denarno politiko in nadzorovati inflacijo življenjskih potrebščin.

Maloprodajna prodaja v Združenem kraljestvu se je decembra verjetno povečala

V petek bo ONS Združenega kraljestva na vrsti za objavo poročila o prodaji na drobno v decembru. Nekateri ekonomisti nakazujejo, da bodo številke prodaje na drobno znašale –4,2 % oziroma +0,4 % na letni oziroma mesečni ravni.

Poročilo, ki sta ga pred enim tednom objavila British Retail Consortium (BRC) in računovodska družba KPMG, je vzbudilo mešane občutke, saj je pokazalo, da je primerljiva maloprodajna prodaja decembra poskočila za 6,9 % na letni ravni, vendar so jo poganjale predvsem povišane cene.

Visoke cene so problem, saj življenjski stroški obremenjujejo proračun britanskih potrošnikov. Angleška centralna banka je na poti k zaostrovanju denarne politike z zvišanjem obrestnih mer.

Ljudska banka Kitajske je odločala o obrestnih merah

Tik pred praznovanjem kitajskega novega leta bo Ljudska banka Kitajske (PBoC) v petek, 20. januarja, objavila svojo odločitev o obrestnih merah. Ekonomisti napovedujejo, da bo centralna banka znižala stroške zadolževanja.

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.