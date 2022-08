Rast v evroobmočju v središču strahov pred svetovno recesijo

Rast evroobmočja je v središču strahov pred globalno recesijo, ki so se povečali zaradi tehnične recesije v ZDA, in prvega udarca za VB – četrtina negativne rasti in visoka inflacija. Stopnja inflacije v Združenem kraljestvu se je julija na letni ravni dvignila na 10,1 odstotka, kar je več od pričakovanj, kar nakazuje več dvigov obrestnih mer v bližnji prihodnosti.

Predhodni podatki o rasti za evroobmočje so objavljeni danes v času, ko so trgovci in vlagatelji sredi zaostrovanja denarne politike na eni strani gospodarskega primeža in na drugi strani inflacije. Rast BDP je edina sila, ki preprečuje stiskanje razpoloženja.

Pričakuje se, da bo blok zrasel po stopnji 0,7 odstotka na četrtletni ravni, nespremenjeno kot v prvem četrtletju. Na letni ravni trg v drugem četrtletju se pričakuje rast na ravni 4 odstotkov, kar je prav tako nespremenjeno glede na enako obdobje lani.

V primerjavi z ZDA in Združenim kraljestvom se zdi, da je Evropska unija na poti rasti, pod pogojem, da bodo številke na pričakovani ravni. Kakršna koli presenečenja lahko premaknejo valutne križce EUR: rezultat navzgor bi lahko podprl skupno valuto bloka, presenečenje navzdol pa bi lahko povzročilo razprodajo.

Med novicami, povezanimi z globalno rastjo, bodo ZDA danes objavile podatke o prodaji na drobno za julij. Pričakuje se, da bo prodaja na drobno padla z 1 odstotka v juniju na 0,1 odstotka v juliju, kar je posledica šibkejše porabe ob visoki inflaciji in previdnosti glede okolja naraščajočih obrestnih mer.

Ko že govorimo o naraščajočih obrestnih merah, FOMC danes objavi svoj zapisnik in poročilo bo verjetno določilo pričakovanja za prihodnjo odločitev o obrestnih merah septembra. Federal Reserve je bila najbolj agresivna centralna banka v smislu zviševanja obrestnih mer za obvladovanje visoke inflacije, a ker so inflacijski pritiski v ZDA nekoliko popustili, bi to in šibkejšo rast BDP lahko upoštevali septembra.

Še en trgovalni dogodek, označen z rdečo zastavico, je avstralska stopnja brezposelnosti za julij, ki bo objavljena jutri, v četrtek, 18. avgusta. Brezposelnost naj bi ostala na ravni 3,5 odstotka, nespremenjena glede na junijski rezultat.

