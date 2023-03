Prenova Alibabe: Kaj morate vedeti

Marec 31, 2023 11:24

Alibaba je ta teden prišla na naslovnice finančnih novic, ko je njen izvršni direktor Daniel Zhang napovedal temeljito prenovo poslovanja. Odločitev je presenetila tržne analitike le dan po tem, ko se je ustanovitelj Alibabe Jack Ma prvič javno pojavil na kitajskih tleh v zadnjih 12 mesecih.

Naš blog bo z vami delil nekaj podrobnosti o Alibabinih načrtih za reorganizacijo in kaj bi ti lahko pomenili za vlagatelje.

Kaj je Alibaba?

Alibaba (Alibaba Group Holding Ltd.) je kitajsko večnacionalno tehnološko podjetje, ki uporablja svoje strokovno znanje in izkušnje v e-trgovini za povezovanje podjetij in strank po vsem svetu. Jack Ma, nekdanji učitelj angleščine, je vodil skupino ljudi, ki je leta 1999 ustanovila Alibabo kot spletno mesto za e-trgovino med podjetji (B2B).

Vendar se je od takrat veliko stvari spremenilo, saj se je Alibaba razširila na storitve od potrošnika do potrošnika in e-plačilne storitve, iskalnike za spletno nakupovanje, računalništvo v oblaku itd. Glede na spletno stran Alibabe je »naša vizija za proračunsko leto 2036 služiti 2 milijarde svetovnih potrošnikov, omogočiti 10 milijonom podjetjem, da bodo dobičkonosna, in ustvariti 100 milijonov delovnih mest.«

Prenova Alibabe: Kakšen je načrt?

28. marca je vodstvo Alibabe objavilo svojo odločitev o razdelitvi podjetja na 6 poslovnih skupin. Po napovedi bo vsako poslovno skupino vodil svoj izvršni odbor. Vsako podjetje bo lahko zbralo sredstva in izvedlo prvo javno ponudbo (IPO), ko bodo razmere na trgu ugodne.

Člani upravnega odbora so v izjavi zapisali, da je to "poteza, namenjena sprostitvi vrednosti za delničarje in spodbujanju konkurenčnosti na trgu." Delnice Alibabe so poskočile takoj po objavi prenove in na Wall Streetu pridobile 14 %.

Kako bo razdeljen 220 milijard dolarjev vreden Alibabin imperij?

Glede na izjavo družbe bo šest novih poslovnih grozdov naslednjih:

Cloud Intelligence Group: bo vključevala Alibabine storitve v oblaku in AI.

Skupina Taobao Tmall Commerce Group: bo vključevala trgovinske dejavnosti na Kitajskem, kot sta digitalni tržnici Taobao in Tmall, platforma Taobao Deals z vrednostjo za denar, skupnostna tržnica Taocaicai, veleprodajna tržnica 1688.com in druga podjetja.

Skupina za lokalne storitve: vključevala bo navigacijsko platformo Amap, dostavno službo Ele.me in druga podjetja.

Cainiao Smart Logistics: bo vključeval logistične storitve podjetja.

Global Digital Commerce Group: bo vključevala mednarodna trgovinska podjetja Lazada, AliExpress, Trendyol, Daraz in Alibaba.com.

Skupina za digitalne medije in razvedrilo: bo vključevala Alibabino dejavnost pretakanja in filmov.

Generalni direktor Alibabe: Podjetja naj postanejo bolj agilna

Generalni direktor Alibabe je opozoril, da bo "ta preobrazba vsem našim podjetjem omogočila, da postanejo bolj agilna, izboljšajo sprejemanje odločitev in omogočijo hitrejše odzive na tržne spremembe." Daniel Zhang je vlagateljem povedal: »Že nekaj let poudarjamo zamisel o agilnosti in o tem, da smo bolj okretna in agilna organizacija. Skupina Alibaba bo imela naravo holdinga, ki bo kontrolni delničar podjetij poslovne skupine. Kot obvladujoči delničar bo upravni odbor Alibabe še naprej imel nadzor nad upravnimi odbori teh novih podjetij.«

Kaj načrt Alibabe pomeni za vlagatelje in trgovce?

Nobena skrivnost ni, da je vrednost podjetja padla za 600 milijard dolarjev od svojega vrhunca oktobra 2020. Nekateri tržni analitiki menijo, da je imelo glavno vlogo zatiranje tehnoloških podjetij s strani kitajske vlade.

Ekonomisti napoved prenove vidijo kot znak spremembe v zvezi s kitajskimi tehnološkimi podjetji, pri čemer ugotavljajo, da bi to potezo lahko posnemali drugi veliki igralci na trgu. Potem ko je več mesecev preživel v tujini, se lahko vrnitev Jacka Ma na Kitajsko dojema kot oljčna vejica, saj želi kitajska vlada okrepiti gospodarstvo.

Alibabin glavni finančni direktor (CFO), Toby Xu, je delničarjem povedal, da bo podjetje še naprej ocenjevalo pomen vsakega podjetja in se "odločilo, ali bo še naprej obdržalo nadzor." Ponovil je tudi, da reorganizacija Alibabe ne bo vplivala na njen načrt odkupa delnic.

Ali obstaja mirovno premirje ali gre le za boj za preživetje?

Upravljavci premoženja so v pogovoru za Reuters povedali, da »ta internetna podjetja ne bodo kar sedela tam in pustila, da regulacija zmanjša njihovo rast in dobiček. Podjetja, vključno s Tencentom, Alibabo, JD, Didi in ByteDance, so izvajala spremembe od spodaj navzgor, da bi ublažila regulativno tveganje, zmanjšala stroške (odpuščanja), izboljšala operativno učinkovitost in odsvojila stranska podjetja.« Po istem poročilu Reutersa sta "bonitetni agenciji S&P in Moody's ta teden dejali, da je bilo prestrukturiranje Alibabe kreditno pozitivno."

Komentirajo Alibabin načrt prenove, so portfeljski menedžerji novinarjem CNBC povedali, da bi Alibabino prestrukturiranje lahko pomenilo olajšanje za vlagatelje, saj »regulativni nasprotni veter, ki smo ga imeli v zadnjih dveh letih … ki zdaj postaja iz nasprotnega vetra v hrbtni veter. Imate blagoslov višjega vodstva za sprostitev vrednosti in zame je to fantastičen pokazatelj, da se zdaj v bistvu premikamo od tega, da regulacija ni problem, kot je bil.«

Analitiki JP Morgan so v svojem obvestilu vlagateljem primerjali prestrukturiranje Alibabe s preobrazbo Googla/Alphabeta. »Z vidika vpliva na razpoloženje vlagateljev reorganizacijo Alibabe primerjamo z Googlovo preobrazbo v Alphabet, očiten spodbujevalec razpoloženja, ki bi moral spodbuditi kratkoročno ceno delnic. Kljub temu verjamemo, da bi reorganizacija Alibabe lahko imela pomembnejše posledice za temelje poslovanja in ceno delnice v srednjeročnem in dolgoročnem obdobju,” so zapisali v svojem poročilu.

Ekonomisti pri UBS so opozorili, da "odvajanje enot lahko pomaga konglomeratom zmanjšati potencialno regulativno tveganje, odkleniti ujete vrednosti na ravni konglomerata in zmanjšati regulativno tveganje, s katerim se soočajo diskontni konglomerati."

Kako lahko zmanjšate tveganja pri trgovanju?

Velik padec vrednosti Alibabe v zadnjih dveh letih kaže, da pri vlaganju in trgovanju vedno obstajajo tveganja. Trgovanje ni enostavno, če ste začetnik. Trgovanje zahteva hitrost, umirjeno razmišljanje in temeljito raziskovanje. Za trgovce začetnike je večja verjetnost, da bodo delali napake, saj nimajo potrebnih izkušenj in potrpežljivosti in se včasih lahko vključijo v čustveno trgovanje. Izgradnja strategije trgovanja prav tako ni lahka, saj lahko številni dejavniki igrajo vlogo pri njenem morebitnem uspehu ali neuspehu.

Najboljši način za doseganje vaših finančnih ciljev s trgovanjem je izboljšanje znanja trgovanja. Se sliši težko? Ne, ni, saj je na voljo široka paleta izobraževalnih gradiv, ki jih ponujajo posredniki in pripravljajo različni tržni strokovnjaki. Naučiti se uporabljati orodja za obvladovanje tveganja, ko je trgovanje nujno. Spletni seminarji, članki in blogi izkušenih trgovcev vam lahko pomagajo razumeti, kako jih vključiti v svojo strategijo in zmanjšati tveganja.

