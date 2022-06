Poudarki trgovanja: v petek NFP, promptne cene surove nafte

Poudarki trgovalnih novic vključujejo petkov NFP v ZDA in lajšanje zapor zaradi COVID-19 na Kitajskem, kar je spodbudilo promptne cene surove nafte navzgor.

Trenutno tržno soglasje je, da so ZDA maja dodale 320.000 novih delovnih mest v primerjavi s 428.000 aprila. Ta napoved vpliva na učinke inflacije in možnost upočasnitve ustvarjanja delovnih mest zaradi zaostrene denarne politike in dviga obrestnih mer.

Ameriško gospodarstvo je v prvem četrtletju izgubilo tla v težkem boju proti visoki inflaciji in pomanjkanju dobavne verige, vendar so podatki o delovnih mestih ostali svetla točka. Ali je bilo tako tudi maja, bo jasno v petek. Vsako presenečenje navzgor bi lahko podprlo dolar. Po drugi strani pa lahko dolar občuti pritisk, če so pričakovanja razočarala, medtem ko bi zlato to lahko podprlo.

Zaostritev Federal Reserve

Podatki o delovnih mestih v ZDA vplivajo na denarno politiko ameriške centralne banke, ki je na hitri poti zaostrovanja. V primeru, da podatki kažejo na slabšanje trga dela, bi lahko centralna banka to vzela kot znak za upočasnitev zaostrovanja. Če so številke razmeroma trdne, obstaja argument, da Fed na naslednjem junijskem zasedanju ostane na svoji poti zaostrojevanja.

Zapore na Kitajskem se olajšajo

Bikovski trendi za surovo nafto so čakali, da Kitajska ublaži zapore zaradi COVID-19 in to se je končno začelo dogajati. Promptne cene surove nafte so se zvišale, ko se je začel trgovalni teden, trgovci s surovo nafto pa so hitro dvignili cene zaradi rasti povpraševanja po gorivu. Industrijska produktivnost na Kitajskem je bila maja med zastoji pod močnim pritiskom, kar je vplivalo na razpoloženje vlagateljev in obremenilo azijske borze. Ko bo ta oblak minil, bi se lahko obeti za svetovno rast popestrili, vendar bodo višje cene goriva verjetno povečale inflacijski balon na trgih surovin.

Kanada je objavila rezultate BDP za prvo četrtletje. Pričakovano, da bo na ravni 5,4 odstotka v primerjavi s 6,7 odstotka, bi kakršna koli presenečenja navzgor ali navzdol lahko premaknila valutne pare CAD. Na CAD lahko vpliva tudi odločitev o obrestnih merah Bank of Canada (BoC) jutri, v sredo, 1. junija. Soglasje je, da BoC zviša svojo ključno obrestno mero z 1 odstotka na 1,5 odstotka, da bi preprečila učinke visoke inflacije.

Pogosta vprašanja

Kaj so nekmetijske plačilne liste - NFP? Poročilo o plači za kmetijstvo ali NFP je zelo vplivno in zajema število delovnih mest, dodanih v prejšnjem mesecu. Anketa je objavljena vsak prvi petek v mesecu. Pred objavo poročila finančni analitiki in ekonomisti delijo svoje soglasje. To je ocena ali napoved in ne sam dejanski rezultat, vendar ga trgovci lahko uporabijo za obveščanje o svojih odločitvah. Preberite več o petkovem trgovalnem dogodku NFP v našem izobraževalnem članku tukaj.

