Poročilo o naročilih trajnega blaga v ZDA v središču pozornosti

Naročila trajnega blaga v ZDA, poročila o inflaciji v Kanadi in Avstraliji bodo med najpomembnejšimi objavami podatkov za danes in jutri. Tržni analitiki menijo, da bi lahko slabši tisk pri naročilih trajnega blaga vplival na vrednost ameriškega dolarja v primerjavi z njegovimi konkurenti.

Poročilo Mednarodnega denarnega sklada (IMF), objavljeno zgodaj zjutraj, pravi, da naraščajoči dobički podjetij predstavljajo skoraj polovico povečanja inflacije v Evropi v zadnjih dveh letih. V Združenem kraljestvu analitiki Bloomberg Economics menijo, da bi dvigi obrestnih mer Bank of England (BoE) lahko potisnili gospodarstvo v recesijo do konca leta 2023.

Po poročilu CNBC je kitajski premier Li Qiang dejal, da je Kitajska še vedno na dobri poti, da doseže svoj letni cilj rasti okoli 5 %, in dodal, da naj bi bila rast v drugem četrtletju hitrejša kot v prvem.

Naročila trajnega blaga v ZDA so maja verjetno padla

V torek bo ameriški urad za popis prebivalstva objavil majsko poročilo o naročilih trajnega blaga. Tržni analitiki pričakujejo, da so se naročila zmanjšala za 1 %, v nasprotju z aprilskim porastom za 1,1 %. Poročilo o naročilih trajnega blaga meri povečanje ali zmanjšanje naročil blaga, ki lahko trajajo več kot tri leta.

Številke naročil trajnega blaga veljajo za pomembne kazalnike zdravja gospodarstva. Opozoriti je treba, da se je proizvodni indeks ISM skrčil sedem mesecev zapored. Ekonomisti menijo, da sta gospodarska negotovost in visoka inflacija prispevala k zmanjšanju povpraševanja po kapitalskih izdatkih.

Ali se bo inflacija CPI v Kanadi znižala?

BoC in kanadska statistika bosta podatke o inflaciji objavila v torek. Ekonomisti napovedujejo skupno inflacijo kanadskega statističnega urada, ki bo maja na letni ravni znašala 3,4 %, kar je manj od 4,4 % aprila. Pričakuje se, da bosta obe poročili BoC in kanadske statistične službe glede osnovnih odčitkov CPI na mesečni osnovi pokazali 0,5-odstotno povečanje.

BoC se je prejšnji mesec odločila nadaljevati s politiko zaostrovanja denarne politike z zvišanjem obrestnih mer, čeprav je bila ena prvih centralnih bank, ki je spomladi obljubila, da bo ponovno ocenila svojo strategijo. Analitiki Bank of Montreal (BMO) so dejali, da bi bil padec inflacije dobra novica, vendar to ne bi odpravila skrbi BoC. Zato menijo, da bi lahko prišlo do še enega dviga obrestnih mer. Upravni odbor BoC bo svojo odločitev o obrestni meri objavil 12. julija.

Avstralsko mesečno poročilo CPI

V sredo zjutraj bo avstralski statistični urad (ABS) objavil mesečno poročilo o inflaciji CPI za maj. Ekonomisti napovedujejo, da bo skupna inflacija znašala 0,2% na mesečni ravni, kar bi pomenilo, da je letna skupna inflacija padla na 6,3% s 6,8%.

Komentirajo avstralsko inflacijo in politiko avstralske centralne banke (RBA) , so analitiki ING v poročilu zapisali, da »v skladu z navodili iz zapisnika avstralske centralne banke (RBA) iz junija, kjer je bila odločitev o povišanju zelo dobro uravnotežena , to izboljšanje inflacije kaže, da bi lahko julij banki zagotovil priložnost za premor.«

Ifo: Nemška poslovna morala pada že drugi mesec zapored

Indeks poslovne klime inštituta Ifo se je junija znižal na 88,5 z majskih 91,5, kar je večji padec od pričakovanega. Reutersova anketa med analitiki je napovedovala padec na 90,7. Vodja Ifa je v komentarju na raziskavo dejal, da se je »razpoloženje v nemškem gospodarstvu opazno zameglilo«, medtem ko so drugi analitiki, ki delajo za nemški inštitut, ugotovili, da visoke obrestne mere zavirajo povpraševanje in da so izvozna pričakovanja industrije znatno nižja.

Zadnje mesečno poročilo Bundesbank napoveduje, da se bo recesija kmalu končala, saj bo BDP v drugem četrtletju "nekoliko narasel", potem ko se je zmanjšal oktobra-decembra in januarja-marca. Nemška centralna banka napoveduje, da se bo nemško gospodarstvo skrčilo za 0,3 %, čemur bo sledilo majhno okrevanje v višini 1,2 % leta 2024 in za 1,3 % leta 2025.

