Poročilo o inflaciji CPI v ZDA v središču pozornosti

November 14, 2023 13:18

Oktobrsko poročilo o inflaciji CPI v ZDA, ki bo objavljeno pozneje danes, pritegne pozornost vlagateljev in trgovcev po vsem svetu. Nekateri analitiki menijo, da bo skupna inflacija verjetno znašala 3,3 % na letni ravni, s čimer se bo nadaljevalo padanje v zadnjih nekaj mesecih.

Vendar pa tudi ugotavljajo, da bi lahko inflacija v naslednjih mesecih ostala nespremenjena pri okoli 3%, zaradi česar bi ameriška centralna banka (Fed) sprejela več ukrepov. Komentirajo današnjo objavo podatkov, so ekonomisti Commerzbank v svojem poročilu zapisali: "Inflacija bi morala precej presenetiti navzgor, da bi zagotovila pomemben pozitiven zagon za ameriški dolar."

Podatki Urada za državno statistiko (ONS) so pokazali, da so prosta delovna mesta v Združenem kraljestvu upadla že 16. mesec zapored, vendar so še vedno ostala nad ravnmi pred pandemijo. Analitiki ONS so poudarili, da "z umirjanjem inflacije v zadnjem četrtletju realne plače zdaj rastejo najhitreje v zadnjih dveh letih."

Oktobrsko poročilo CPI ZDA

Ameriški urad za statistiko dela (BLS) naj bi pozneje popoldne objavil podatke o inflaciji CPI v državi. Tržni analitiki napovedujejo 0,1-odstotno inflacijo na mesečni ravni. Če bo številka potrjena, bo bistveno nižja od septembrskih 0,4 %.

Osnovna inflacija CPI, ki ne vključuje hrane in energije, naj bi ostala pri 4,1 % na letni ravni in 0,3 % na mesečni ravni. Nekateri ekonomisti menijo, da bi nižja skupna inflacija v oktobru lahko zvišala cene delnic in povzročila določen pritisk na ameriški dolar.

Oktobrsko poročilo CPI za Združeno kraljestvo

Urad za nacionalno statistiko (ONS) se bo izmenjeval v sredo, ko bo predvidoma objavil številke CPI v Združenem kraljestvu za mesec oktober. Visoki podatki o inflaciji v začetku leta in naraščajoče obrestne mere so obremenjevali denarno politiko Bank of England, pri čemer vlada ocenjuje načine za ustvarjanje gospodarske rasti.

Ekonomisti predvidevajo, da bi skupna inflacija lahko znašala 4,8 % na medletni ravni in 0,1 % na mesečni ravni. Ekonomisti pri ING menijo, da "razen kakršnih koli ogromnih presenečenj navzgor glede inflacije storitev in podatkov o plačah naslednji teden, menimo, da bo banka zadovoljila, če obrestne mere decembra spet ostanejo nespremenjene."

Na podlagi poročila OPEC+ so se cene nafte zvišale za 1 %

Organizacija držav izvoznic nafte in njeni zavezniki (OPEC+) so popravili navzgor svetovno proizvodnjo nafte , s čimer so se zoperstavili pomislekom, povezanim s šibkim kitajskim gospodarstvom, ki bi lahko škodovalo povpraševanju po nafti.

Nasprotno, poročilo ameriške uprave za energetske informacije (EIA) pravi, da se bo proizvodnja nafte v ZDA povečala manj, kot je bilo pričakovano prej, za kar je krivo manjše povpraševanje.

Morgan Stanley in Goldman Sachs se ne strinjata glede prihodnjih znižanj obrestnih mer

Ekonomisti Morgan Stanleyja so izrazili prepričanje, da bo Federal Reserve začela zniževati obrestne mere z junijem 2024, tako da bo nadaljevala z znižanjem obrestnih mer za 25 bazičnih točk (bps) od zadnje četrtine leta dalje.

Nasprotno, analitiki Goldman Sachsa so predlagali, da bi Fed začel z začetnim znižanjem obrestne mere za 25 bazičnih točk v četrtem četrtletju leta 2024 in nadaljeval z majhnimi znižanji obrestne mere do sredine leta 2026.

