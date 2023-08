Trgi se osredotočajo na poročila o inflaciji v ZDA in BDP Združenega kraljestva

Avgust 09, 2023 17:30

Podatki o inflaciji v ZDA in BDP v Združenem kraljestvu bodo glavni objavi do konca tega tedna, tržni analitiki pa čakajo, da natančno preučijo spremljajoča poročila. Pričakuje se, da bodo ta poročila vplivala na denarno politiko Federal Reserve (Fed) oziroma Bank of England (BoE).

V Združenem kraljestvu je Nacionalni inštitut za ekonomske in družbene raziskave (NIESR) dejal, da se gospodarstvo Združenega kraljestva, ki je 0,5 % pod ravnjo pred pandemijo, ne bo dvignilo čez to raven do tretjega četrtletja 2024. Analitiki pri NIESR so ugotovili , da "Trojni šoki ponudbe Brexita, Covida in ruske invazije na Ukrajino, skupaj z monetarno zaostritvijo, ki je bila potrebna za znižanje inflacije, so močno prizadeli gospodarstvo Združenega kraljestva."

Raziskava, ki jo je izvedel S&P Global, je pokazala, da je "možno, vendar ni gotovo, da lahko avstralsko gospodarstvo obvlada 'mehak pristanek' z znižanjem inflacije do ciljnega razpona RBA." V poročilu je navedeno, da je »ključno tveganje, da je inflacija v Avstraliji bolj nestabilna od pričakovane in da mora RBA močneje zvišati obrestne mere. Če je dvig stopnje brezposelnosti v Avstraliji mogoče omejiti na približno eno odstotno točko, bi morale gospodarske in finančne posledice ostati obvladljive.«

Julijsko poročilo o inflaciji CPI v ZDA

V četrtek bo ameriški urad za statistiko dela ( BLS ) objavil podatke o inflaciji v državi za mesec julij. Ekonomisti menijo, da se je inflacija CPI medmesečno povečala za 0,2 %, medtem ko se je na letni ravni povečala na 3,3 %. Fed si je postavil cilj 2-odstotne inflacije, ki ga je v zadnjem letu težko dosegel.

Analitiki menijo, da je mogoče pričakovati dvig inflacije, saj so cene energije v primerjavi z lanskimi številkami povišane. Predsednik centralne banke Philadelphia Federal Reserve Patrick Harker je dejal, da »napredujemo proti inflaciji. Napredoval je počasi in pozoren sem na morebitne ponovne cenovne pritiske. Ostajamo neomajni pri naši zavezanosti, da inflacijo vrnemo na cilj. Pričakujem le skromno upočasnitev gospodarske aktivnosti ob počasni, a zanesljivi dezinflaciji.«

Poročilo o BDP Združenega kraljestva za drugo četrtletje 2023

V petek bo Urad za državno statistiko ( ONS ) objavil podatke o BDP Združenega kraljestva za drugo četrtletje leta. Ekonomisti napovedujejo, da je gospodarstvo Združenega kraljestva junija na mesečni ravni zraslo za 0,2 % in se tako vrnilo v pozitivno območje. Na četrtletni ravni se pričakuje, da bo rast britanskega BDP na letni ravni znašala 0,2 %.

Ekonomisti pri Société Générale so opozorili, da »napovedujemo rast BDP v prvem četrtletju v višini 0,1 % QoQ (0,3 % YoY), enako kot v prvem četrtletju, zahvaljujoč ponovni rasti junijske rasti BDP v višini 0,2 % po zmanjšanju za -0,1 % v maju. BoE napoveduje rast okoli 0,2 % v prvem polletju in podobno stopnjo v bližnji prihodnosti.”

Cene življenjskih potrebščin na Kitajskem julija padle

Prej danes je kitajski nacionalni statistični urad poročal, da je indeks cen življenjskih potrebščin julija na letni ravni padel za 0,3 %, v primerjavi z junijem pa se je povečal za 0,2 %. To je bil prvi medletni upad v zadnjih dveh letih in pol.

Analitiki Oxford Economics so v svojem poročilu zapisali, da je "šibko spremljanje kitajskega povpraševanja v drugem četrtletju mogoče pripisati razmeroma omejenim spodbudam na strani povpraševanja med Covidom, leti zaostrovanja predpisov in tekočega popravka nepremičnin," in dodali, da pričakujejo, da bo inflacija letos zrasla za 0,5 %, indeks cen proizvajalcev pa naj bi padel za 3,5 %.

