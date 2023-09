Poročila o BDP ZDA in Združenega kraljestva pritegnejo pozornost vlagateljev

September 27, 2023 16:33

Poročila o BDP ZDA in Združenega kraljestva za drugo četrtletje leta so med najpomembnejšimi objavami finančnih podatkov za preostanek tedna. Razprava med republikanci in demokrati o vladnem financiranju se nadaljuje, saj se obeta morebitna zaustavitev.

Tokijski CPI podatki za september 2023 Glede na anketo Reutersa večina ekonomistov Cityja meni, da je Bank of England ( BoE ) zadnjič v tem ciklu zvišala obrestne mere. 47 od 62 anketiranih analitikov je napovedalo, da bo BoE obrestne mere ponovno pustila na čakanju pri 5,25 % na svojem naslednjem zasedanju novembra. Raziskava Reutersa je tudi povedala, da naj bi obrestne mere BoE ostale nespremenjene vsaj do prihodnjega julija, preden bodo do konca leta 2024 padle na 4,75 %. Poročilo avstralskega statističnega urada ( ABS ) je pokazalo, da se je avstralski mesečni indeks cen življenjskih potrebščin (CPI) v letu do avgusta 2023 povečal za 5,2 % v primerjavi z letno rastjo v višini 4,9 % v juliju. Tržni analitiki kažejo, da bi bila avstralska centralna banka (RBA) morda prisiljena razpravljati o novem dvigu obrestnih mer, ko se poskuša boriti proti inflaciji. Poročilo o BDP ZDA za drugo četrtletje 2023 Ameriški urad za ekonomsko analizo ( BEA ) naj bi objavil podatke o BDP države za drugo četrtletje leta 2023. Ekonomisti napovedujejo, da se bo ameriško gospodarstvo povečalo za 2,1 % na četrtletni ravni, kar bo sledilo stopnji rasti v prvem četrtletju. Oblikovalci politike Zveznega odbora za odprti trg so zvišali projekcijo BDP na 2,1 % za leto 2023, kar je opazna nadgradnja z 1,0-odstotne rasti, predvidene junija, in povečanja za 1,5 % v letu 2024. Federal Reserve je prav tako znižala pričakovano stopnjo brezposelnosti za leto 2023, kar skupaj z izboljšano napovedjo BDP nakazuje, da bodo višje stopnje lahko veljale dlje, kot je bilo prvotno pričakovano. Globalna bonitetna agencija Moody's je v zadnjem poročilu popravila napovedi ameriškega BDP. Analitiki Moody's so ugotovili, da "smo zvišali našo napoved rasti gospodarstva Združenih držav na 1,9 % v letu 2023 z 1,1 % v naših majskih obetih, s čimer priznavamo močan osnovni gospodarski zagon," in obdržali napovedi rasti ZDA v višini 1,0 % za leto 2024. Poročilo o BDP Združenega kraljestva za drugo četrtletje 2023 Urad za državno statistiko (ONS) bo v petek zgodaj zjutraj objavil podatke o BDP za drugo četrtletje leta. Tržni analitiki menijo, da bi lahko stopnja rasti BDP znašala 0,2 % oziroma 0,4 % na četrtletni oziroma letni ravni. Poročilo je pomembno, saj so nedavni podatki pokazali, da se gospodarstvo Združenega kraljestva trudi izogniti recesiji. Najnovejši gospodarski obeti KPMG v Združenem kraljestvu , objavljeni 25. septembra, pravijo, da bi se lahko Združeno kraljestvo zaradi visokih obrestnih mer, stalne negotovosti in nizke produktivnosti v drugi polovici leta težko obdržalo nad vodo, pri čemer je napovedana rast BDP 0,4 % v letu 2023 in 0,3 % leta 2024. Tokijski CPI podatki za september 2023 Japonski statistični urad bo v petek objavil podatke o inflaciji CPI v Tokiu. Ekonomisti pričakujejo, da bo osnovna inflacija v Tokiu septembra na letni ravni znašala 2,6 %. Opozoriti je treba, da je osnovna inflacija CPI v Tokiu avgusta znašala 2,8%. Zapisnik Banke Japonske (BoJ) je pokazal, da je upravni odbor razpravljal o tem, ali bi se lahko nadaljevalo zvišanje plač, medtem ko dobički številnih podjetij ostajajo šibki. Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.

