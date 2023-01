Pogled na odločitev BoC o obrestnih merah in podatke o BDP iz ZDA

Odločitev o obrestnih merah kanadske centralne banke ( BoC ) bo v središču pozornosti pozneje danes, medtem ko vlagatelji in trgovci nestrpno čakajo na pregled predhodnega poročila o BDP ZDA za četrto četrtletje 2022, ki naj bi bilo objavljeno jutri.

Avstralski statistični urad ( ABS ) je objavil, da je inflacija CPI v četrtem četrtletju leta 2022 dosegla najvišjo vrednost v zadnjih 32 letih in znašala 7,8 % na medletni ravni. Avstralski blagajnik Jim Chalmers je dejal, da je inflacija nesprejemljivo visoka.

V drugih novicah so vodstveni delavci Microsofta ugotovili, da se je prodaja v četrtem četrtletju leta 2022 povečala le za 2 % na 52,7 milijarde USD. To je najmanjše četrtletno povečanje od leta 2016.

Tesla (TSLA) naj bi objavila finančne rezultate za četrto četrtletje 2022 in celotno leto 2022 po zaprtju trgov. Vodstvo Tesle je poročalo, da je podjetje v četrtem četrtletju dobavilo 409.000 električnih vozil, kar je rekordna dobava, vendar nekateri tržni analitiki menijo, da je bila številka pod pričakovanji.

Banka Kanade odloča o obrestnih merah

Kasneje čez dan bo kanadska centralna banka objavila svojo odločitev glede obrestnih mer. Anketa Reutersa je razkrila, da ekonomisti napovedujejo dvig obrestne mere za 25 bazičnih točk. Na zadnji decembrski seji je upravni svet BoC ugotovil, da "bomo pretehtali, ali se mora politična obrestna mera še zvišati, da se ponudba in povpraševanje ponovno uravnovesita in inflacija vrne na cilj." Zaradi presenetljivega dviga za 50 bazičnih točk so trgovci verjeli, da je BoC končal svoj cikel zaostrovanja denarne politike, kar je povzročilo razprodajo kanadskega dolarja.

Prejšnji teden je raziskava kanadskega statističnega urada pokazala, da se je skupna inflacija decembra medletno znižala na 6,3 %. Načrt BoC je znižati inflacijo CPI, blizu zastavljenega cilja 2%. Analitiki pri ING predlagajo, da bo "BoC v sredo še zadnjič zvišal obrestne mere s povišanjem za 25 bp, s čimer bo obrestno mero čez noč dvignil na 4,5%. Gospodarska aktivnost se upočasnjuje, inflacija se znižuje in kar bo verjetno označeno kot premor za ocenjevanje, bo zaznamovalo vrh stopenj.«

V svojem poročilu, objavljenem 23. januarja, prav tako ugotavljajo, da »navsezadnje, če izvzamemo zelo nenavaden rezultat (brez povišanja in trditve, da so tečaji dosegli vrh) ali zelo nenavaden (zvišanje in signaliziranje novih povišanj), se lahko vpliv na CAD izkaže precej kratkotrajno."

Naročila trajnega blaga v ZDA so se verjetno povečala

V četrtek, 26. januarja, bo ameriški urad za popis prebivalstva objavil decembrsko poročilo o naročilih trajnega blaga. Tržni analitiki napovedujejo 2,1-odstotno rast. Novembrska številka je znašala –2,1 %, kar je precej nad napovedmi –0,6 % in je največji padec v zadnjih 31 mesecih.

Trajno blago je blago, ki naj bi trajalo tri leta ali več, kot so vozila in električni aparati. Ker lahko proizvodnja teh trajnih predmetov vključuje velike naložbe, so občutljivi na gospodarske razmere v ZDA. Visoka pozitivna številka bi lahko okrepila ameriški dolar, medtem ko bi negativna lahko oslabila valuto države.

Predhodni podatki o BDP ZDA za četrto četrtletje 2022: Bo ameriški dolar dobil zagon?

Trenutek resnice bo nastopil v četrtek, 26. januarja, ko bodo imeli vlagatelji in trgovci priložnost natančno preučiti predhodne podatke o ameriškem BDP. Urad za ekonomsko analizo ( BEA ) bo objavil poročilo o BDP v četrtem četrtletju 2022, ki naj bi po mnenju nekaterih analitikov pokazalo, da je ameriško gospodarstvo zraslo za 2,8 % na letni ravni.

Na splošno visoka stopnja rasti BDP ali številka, ki je višja od pričakovane, zvišuje vrednost ameriškega dolarja, medtem ko nizi podatkov o BDP, ki so slabši od pričakovanih, odvračajo trgovce in škodijo ameriški valuti. Ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) skrbno spremlja rast BDP in skupno stopnjo inflacije, medtem ko napreduje v ciklu zaostrovanja denarne politike. Nekateri ekonomisti nakazujejo, da bo Fed zvišal svojo referenčno obrestno mero za 25 bazičnih točk na prihodnji seji upravnega odbora prihodnji teden.

