Platina: Bo zasijala v letu 2023?

Marec 02, 2023 20:19

Trgovanje s platino in nihanja cen te kovine so pogosto naslovnice finančnih novic. Platina je med trgovci eno najbolj priljubljenih dobrin. Platina spada v skupino plemenitih kovin. Trgovci začetniki se morda sprašujejo, zakaj se zadnje čase veliko govori o platini. Namen tega članka je zagotoviti pomembne informacije o platini in tako razširiti vaša obzorja trgovanja.

Platina osnove

Platina je redka, stabilna kovina, ki se zaradi svojih raznolikih in značilnih kemijskih in fizikalnih lastnosti pogosto uporablja v nakitu ter medicinskih, električnih in kemičnih aplikacijah.

Platina je eden redkejših elementov v zemeljski skorji. Najdemo ga lahko v nekaterih nikljevih in bakrovih rudah, poleg nekaterih domačih nahajališč, od katerih se večina nahaja v Južni Afriki, ki je odgovorna za približno 80 % svetovne proizvodnje. Zaradi njegove redkosti v zemeljski skorji se jo vsako leto proizvede le nekaj sto ton. Zaradi številnih pomembnih lastnosti, ki jih ima, je njena vrednost zelo visoka in je eno najpomembnejših dobrin med plemenitimi kovinami.

Več kot polovica izkopane platine se uporabi v katalizatorjih, ki so deli avtomobilov, ki pretvarjajo nevarne pline v manj strupene emisije. Po podatkih Geološkega zavoda Združenih držav Amerike (USGS) več kot 30 % od 8,53 milijona unč platine, ki se vsako leto proizvede po vsem svetu, prihaja iz recikliranih virov.

Trgovanje s platino: nihanje cene

Cene platine so 16. marca 2020 padle za skoraj 27 % in dosegle najnižjo vrednost v 18 letih, saj so vlagatelji odprodajali plemenito kovino v zameno za gotovino, potem ko drugo znižanje obrestne mere Federal Reserve ni uspelo pomiriti strahov glede koronavirusa na trgih.

Upodobljeno: Mesečni grafikon Admirals MetaTrader 5 – P latinum (100 oz) proti USD, zajet 2. marca 2023 . Časovni razpon: 1. januar 2018 – 2. marec 2023 . Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Promptna platina se je leta 2022 začela pri približno 957 USD za unčo. Vojna v Ukrajini je zvišala cene platine, ki je 27. februarja dosegla 1121 dolarjev za unčo, ko so države uvedle sankcije proti Rusiji, 2. največji dobaviteljici na svetu za Južno Afriko .

Upodobljeno: Dnevni grafikon Admirals MetaTrader 5 – P latinum (100 oz ) proti USD, posnet 2. marca 2023 . Datumski razpon: 7. oktober 20 22 - 2. marec 2 023 . Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Vendar so cene platine v naslednjih nekaj mesecih padle in 28. avgusta dosegle najnižjo vrednost leta 2022 (837 USD za unčo). V zadnjih mesecih leta 2022 so si cene platine nekoliko opomogle in leto končale pri približno 1068 USD za unčo.

Commerzbank: Kratkoročno omejen potencial rasti

Analitiki Commerzbank so v poročilu zapisali: »Kratkoročno vidimo le omejen potencial rasti. Platina naj bi do sredine prihodnjega leta trgovala pri 1050 USD. Z naraščajočo ceno zlata naj bi platina še naprej pridobivala v drugi polovici leta in se ob koncu leta trgovala pri 1.150 USD. Razlika v ceni do zlata bi bila potem 700 dolarjev, kar bi pomenilo, da bi platina do neke mere dohitela zlato.«

Mitsubishi Corporation: Platina je bistvena za prehod na zeleno energijo

Platina je kritična kovina, ki se uporablja pri elektrolizi, procesu ločevanja vodika od molekul vode. Po mnenju nekaterih energetskih analitikov bi lahko povpraševanje po vodiku kot del prehoda na zeleno energijo zagotovilo dolgoročno podporo platini. Analitiki za plemenite kovine pri Mitsubishi Corporation so v svoji napovedi za leto 2023 zapisali: "Platina bo še naprej privabljala nove nakupe in morda naložbeno zanimanje na hrbtni strani sektorja vodika."

Primanjkljaj ponudbe platine leta 2023?

Tržni analitiki banke Standard ICBC so v poročilu, vključenem v raziskavo LBMA iz leta 2023 , zapisali, da bo »na strani ponudbe proizvodnja rudnikov platine v letu 2023 ostala omejena zaradi izpadov električne energije in vzdrževanja v rudnikih v Južni Afriki. Svetovni trg platine se bo letos premaknil v primanjkljaj.«

Glede na napoved cene platine TD Securities za leto 2023 bi lahko cena platine padla na 875 USD v prvem četrtletju 2023, vendar bi se nato do konca četrtega četrtletja dvignila na 1100 USD.

Izobraževanje in trgovci začetniki

Vključevanje v trgovanje je povezano s tveganjem. Trgovci začetniki bi morali vedeti, da so finančni trgi lahko zelo nestanovitni, pri čemer cene včasih nihajo hitreje, kot je bilo pričakovano. Takšna nestanovitnost lahko ustvari priložnosti, lahko pa tudi poveča tveganje. Ker so trgovci začetniki neizkušeni, se možnost napak dramatično poveča. Napake lahko povzročijo izgubo težko prisluženih sredstev.

Izgradnja celovite strategije trgovanja mora vključevati obvladovanje tveganja. Vendar, kako lahko oblikujete pravo strategijo trgovanja, če šele začenjate raziskovati svet trgovanja? Najboljša ideja je preučiti osnove. Naučiti se morate osnovnih pogojev trgovanja in tega, kako lahko pogoji trgovanja vplivajo na vašo strategijo.

Na spletu vam je na voljo široka paleta virov. Vire, kot so spletni seminarji, seminarji, e-knjige in članki, ki so jih pripravili strokovnjaki iz industrije, zagotavljajo nekateri posredniki. Vaš glavni cilj bi moral biti branje in razumevanje, kako deluje trgovanje in kako lahko zmanjšate tveganja z uporabo vrhunskih orodij za obvladovanje tveganja. Osredotočite se na izboljšanje svojega znanja trgovanja. Nato boste lažje zgradili strategijo in uporabili orodja za obvladovanje tveganja, da zmanjšate možnost, da bi ogrozili svoj proračun in finančne cilje.

