Trgovanje s podjetjem PepsiCo po uspešnosti v tretjem četrtletju

Oktober 11, 2023 10:13

PepsiCo ima v lasti blagovne znamke, kot so Pepsi, 7 Up, Gatorade, Quaker Foods and snacks, Doritos in mnoge druge. Podjetje PepsiCo s sedežem v New Yorku se ukvarja s proizvodnjo, distribucijo in trženjem svoje hrane in pijače.

Izvedite več o rezultatih družbe PepsiCo v tretjem proračunskem četrtletju in o napovedih analitikov za delnice.

Instrument: PepsiCo Inc Simbol za Invest.MT5 račun: PEP Datum ideje: 10. oktober 2023 Vremenski čas: 1 - 6 mesecec Vstopna nivo: $165,00 Cena izstopa: $225,00 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Račun Invest.MT5 vam omogoča nakup pravih delnic in delnic s 15 največjih borz na svetu.

Vir: TradingView *Pretekli donosi ne pomenijo tudi prihodnjih donosov!

Vsako trgovanje je visoko tvegano in pri trgovanju lahko izgubite več, kot tvegate. Nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubiti, saj bodo nekateri posli prinesle tudi izgube. Začnite z majhnim zneskom, da boste razumeli svoje lastne stopnje tolerance do tveganja ali pa najprej vadite na demo računu, da pridobite lastno znanje in izkušnje pred dejanskim vlaganjem.

Uspešnost PepsiCo v Q3 2023

Tukaj je nekaj ključnih poudarkov iz najnovejšega poročila o dobičku družbe PepsiCo v tretjem fiskalnem četrtletju:

Dobiček na delnico 2,25 USD v primerjavi s pričakovanimi 2,15 USD

Prihodki v višini 23,45 milijarde dolarjev v primerjavi s pričakovanimi 23,39 milijarde dolarjev

Čisti dobiček v tretjem četrtletju je znašal 3,09 milijarde dolarjev, v primerjavi z 2,7 milijarde dolarjev leto prej

Neto prodaja se je povečala za 6,7 ​​% na 23,45 milijarde USD

Obseg prodaje pijač v Severni Ameriki upadel za 6 %

PepsiCo je objavil veliko boljše poročilo o dobičku v tretjem četrtletju od pričakovanega, ki je tako preseglo napovedi analitikov glede dobička na delnico in prihodkov. Podjetje za hrano in pijačo je prav tako zvišalo napoved dobička za celo leto, ki je bil dosežen s prenosom povišanja cen na svoje stranke.

Zvišanje cen je v tretjem četrtletju v povprečju znašalo okoli 11 %, kar je pomagalo objaviti dobre prihodke skupine, ki so bili nekoliko višji od pričakovanih. Vendar pa je zaskrbljujoče, da so povišanja cen povzročila upočasnitev obsega prodaje za 6 %.

Podatki kažejo, da se je morda več ljudi odločilo, da določenega artikla ne bodo kupili zaradi višje cene. Če bo PepsiCo še naprej prenašal višje stroške na potrošnike, bo to lahko imelo zelo negativen vpliv na njegov obseg prodaje in lahko začne vplivati ​​na njegove celoletne napovedi in rezultate dobička.

Pritisk na podjetja in potrošnike zaradi višje inflacije je trend, ki ga je treba spremljati. Zato je sledenje makroekonomskim podatkom pomembno, da se ugotovi, kako bodo vplivali na pritiske ponudbe in povpraševanja v gospodarstvu.

Napoved delnic družbe PepsiCo – kaj pravijo analitiki?

Glede na analitike, ki jih je anketiral TipRanks za napoved delnice PepsiCo v zadnjih 3 mesecih, je trenutno 11 ocen za nakup, 5 za držanje in 0 za prodajo. Najvišja cenovna raven za napoved delnic PepsiCo je 225,00 $ z najnižjo ciljno ceno pri 170,00 $.

Povprečna ciljna cena za napoved delnic PepsiCo je 197,27 USD.

Vir: TipRanks , 10. oktober 2023

Primer trgovalne ideje za delnice PepsiCo

Primer trgovalne ideje za delnice PepsiCo bi lahko bil naslednji:

Kupite delnico ob preboju nad najvišjo vrednostjo po objavi zaslužka pri 165,00 USD, s tem da upoštevate nestanovitnost.

Cilj tik pod najvišjo ciljno ceno analitikov 225,00 USD.

Tveganje naj bo majhno, največ 5 % celotnega računa.

Časovnica = 1 – 6 mesecev

Če kupite 10 delnic PepsiCo: Če je cilj dosežen = 600,00 $ potencialnega dobička [(225,00 $ - 165,00 $) * 10 delnic].



Ne pozabite, da gredo trgi navzgor in navzdol in je malo verjetno, da se bo cena delnice dvignila po ravni črti. Pravzaprav se lahko še precej zniža, preden se dvigne, zlasti glede na to, kako občutljive so lahko delnice PepsiCo na povpraševanje potrošnikov.

Bodite prepričani, da izvajate dobro obvladovanje tveganja in vedno veste, koliko bi lahko potencialno izgubili pri trgovanju ter povezana tveganja in stroške.

Z računom Admirals Invest.MT5 lahko kupujete in prodajate ameriške delnice s provizijo od 0,02 USD na delnico. To pomeni, da bi nakup 10 delnic PepsiCo povzročil provizijo v višini 0,20 USD (0,02 USD * 10 delnic) za izvedbo transakcije na stran.

Obstaja nizka minimalna transakcijska provizija v višini 1 USD. Torej bi zgornji primer trgovalne ideje povzročil skupno provizijo v višini samo 1 USD!

Kako kupiti delnice PepsiCo v 4 korakih

Z Admirals lahko kupite delnice podjetij, kot je PepsiCo, z nizko provizijo samo 0,02 USD na delnico in nizko minimalno provizijo samo 1 USD za ameriške delnice.

Odprite račun pri Admirals za dostop do nadzorne plošče. Kliknite na Trgovanje na enem od svojih dejanskih ali demo računov, da odprete spletno platformo. Poiščite svojo delnico v iskalnem oknu zgoraj desno, da si ogledate grafikon cen v živo. Kliknite Ustvari novo naročilo na dnu zaslona, ​​da odprete trgovalni listek.

Vir: Admirals MetaTrader 5. PepsiCo. Mesečno. Datum: od januarja 2016 do oktobra 2023, posneto 10. oktobra 2023. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti.

Kliknite spodnjo pasico za nakup delnic PepsiCo še danes! ▼▼▼

Ali menite, da se bo cena PepsiCo delnic gibale drugače?

Ne pozabite, da vse ideje o analitiki in trgovanju temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

Če menite, da obstaja večja možnost, da se bo cena delnice PepsiCo znižala, potem lahko trgujete tudi na kratko s trgovalnega računa CFD (pogodbe za razliko), ki ga prav tako ponuja Admirals.

Račun Trade.MT5 in Trade.MT4 vam omogočata špekuliranje o smeri cen delnic in delnic z uporabo CFD-jev.

To pomeni, da lahko trgujete na dolge in kratke čase ter potencialno zaslužite z naraščajočimi in padajočimi tečaji delnic.

