Sredi močnega in nenadnega padca promptnih cen surove nafte in strahu pred upočasnitvijo rasti na Kitajskem trgi čakajo na ključne makroekonomske podatke, ki bi lahko kratkoročno pomenili razliko med svetovno rastjo in recesijo.

Promptne cene surove nafte so padle z najvišjih vrednosti okoli 122 USD za sod od poletja in se v času pisanja približujejo 70 USD za sod. Če upoštevamo vojno v Ukrajini in negotovost glede oskrbe z energijo iz regije, je to nepričakovan obrat dogodkov, ki podpira prizadevanja svetovnega gospodarstva, da se izogne ​​pandemiji COVID-19.

Na osnovni ravni ponudbe so se zaloge surove nafte v ZDA v tednu, ki se je končal 25. novembra, zmanjšale za 12,58 milijona sodov. Novi podatki bodo objavljeni pozneje danes in soglasje kaže na padec za 3,305 milijona sodov v tednu, ki se je končal 2. decembra. Zdi se, da to nakazuje zdravo povpraševanje in razpoložljivo ponudbo. Ali že dosegamo točko, ko povpraševanje in ponudba po treh četrtinah nestanovitnosti na energetskih trgih dosegata ravnovesje?

Kitajska omili omejitve zaradi COVID-19

Veliko je odvisno od drugega največjega gospodarstva na svetu, Kitajske. Po skoraj treh letih ničelne tolerance za COVID se je izkazalo, da je kitajska vlada danes omilila omejitve in opustila zahtevo, da morajo ljudje za potovanje znotraj države pokazati negativne teste. Lokalna proizvodnja bo zaprta le, če je območje visoko tvegano, kar pomeni, da se bo industrijska produktivnost kratkoročno do srednjeročno verjetno povečala.

Izboljšana industrijska proizvodnja na Kitajskem bo podprla pričakovanja rasti in lahko vplivala tudi na inflacijo v državi. Vpogled bomo dobili v četrtek, ko bo objavljena kitajska stopnja inflacije za november. Prej je bila na ravni 2,1 odstotka, konsenz zadnje rezultate se vidi na ravni 1,6 odstotka na letni ravni. Za razliko od ameriškega gospodarstva se kitajsko gospodarstvo po pandemiji ni pregrelo zaradi karanten v ključnih industrijskih regijah, kar pomeni, da je inflacija še vedno relativno nizka. Potrebno bo sicer še preplezati visoko gora, preden se bo Kitajska vrnila na svoje običajne stopnje rasti.

Podatki o kitajskem indeksu cen proizvajalcev (PPI) so še ena ključna objava, ki si jo morate ogledati v četrtek. PPI za november je letos predviden na ravni minus 1,4 odstotka v primerjavi s prejšnjo ravnjo minus 1,3 odstotka na letni ravni. Primerjajte to z medletnimi pričakovanji glede podatka PPI v ZDA, ki bodo objavljena v petek. Novembra letos na ravni 7,2 odstotka in leta 2021 na ravni 8 odstotkov, tako je namreč inflacija energije vplivala na cene proizvajalcev v ZDA.

Če povzamemo, obstaja več negotovosti glede prihodnje svetovne rasti in nasprotujočih si rezultatov med dvema največjima svetovnima gospodarstvoma. To stališče poudarja Mednarodni denarni sklad (IMF), ki je pred kratkim izjavil, da prihaja do svetovne upočasnitve. IMF je nedavno znižal napoved svetovne rasti za leto 2022 za 0,4 odstotka na 3,2 odstotka, leta 2023 pa za 0,9 odstotka na 2,7 odstotka.

"Čeprav je to izhodišče podvrženo izjemni negotovosti, so tveganja močno obremenjena navzdol in skrbi glede recesije naraščajo." MDS jesen 2022 Regionalna gospodarska napoved za Bližnjo in Afriko.

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.

Brezplačni trgovalni webinarji Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje BREZPLAČNO SE PRIJAVITE

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.